Het gedicht dat verloren raakte

De hoofdpersoon van Ian McEwans roman Wat we kunnen weten, Vivien Blundy, de vrouw van een gerenommeerde Engelse dichter, houdt een dagboek bij. Maar niet zomaar een dagboek. Als voorbeeld heeft ze dat van de zeventiende-eeuwer Samuel Pepys en dat van Alan Clark, de arrogante, maar goed van de tongriem gesneden Engelse politicus (1928-1999) die voor weinig terugschrok als hij zijn mening gaf. Geen van beiden, schrijft Vivien Blundy in haar dagboek, deinsden ze ervoor terug de wereld te laten weten dat ze berekenende leugenaars, hebberig, zelfzuchtig, ijdel en onaangenaam konden zijn. Ik streefde naar hun niveau en faalde’