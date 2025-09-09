Literaire kroniek
Het gedicht dat verloren raakte

Binnen een jaar na zijn roman Lessen publiceert Ian McEwan een kloeke en veelkantige nieuwe roman waarin het nodige op het spel staat: karakters, moraal, reputatie, klimaat, literatuur, wetenschap, alles staat onder druk en bereikt een fataal stadium in Wat we kunnen weten.

DINSDAG 9 SEPTEMBER
Author
AuteurCarel Peeters
Fotografie Usrszula Soltys
5 min

De hoofdpersoon van Ian McEwans roman Wat we kunnen weten, Vivien Blundy, de vrouw van een gerenommeerde Engelse dichter, houdt een dagboek bij. Maar niet zomaar een dagboek. Als voorbeeld heeft ze dat van de zeventiende-eeuwer Samuel Pepys en dat van Alan Clark, de arrogante, maar goed van de tongriem gesneden Engelse politicus (1928-1999) die voor weinig terugschrok als hij zijn mening gaf. Geen van beiden, schrijft Vivien Blundy in haar dagboek, deinsden ze ervoor terug de wereld te laten weten dat ze berekenende leugenaars, hebberig, zelfzuchtig, ijdel en onaangenaam konden zijn. Ik streefde naar hun niveau en faalde’

Meer overCultuur
Gerelateerd
Article image
Column
Vier volwassen manieren om afstand te nemen van je tweet
Ongelukkig met je tweet? Iets racistisch of homofoobs  gezegd? Amber Wiznitzer helpt je om je bericht op een gepaste manier terug te nemen. 
Amber Wiznitzer
Article image
Column
Talkshowidee: een klap op je neus
Columnist Amber Wiznitzer heeft een idee voor een talkshow. Het format draait om een vuist en een neus en gaat een hoop kijkcijfers opleveren. En het is een hele opluchting. Dat laatste gegarandeerd.
Amber Wiznitzer
Article image
Portretten
Ongefilterd bloot
Onze samenleving is obsessief met schoonheid bezig, en daarin staat ons lichaam centraal. We vroegen een twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger, zeventiger en tachtiger om zich letterlijk bloot te geven, en antwoord te geven op de vraag: vind je jezelf mooi?
Doortje Lenders