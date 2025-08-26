Toen vrijdag 22 augustus minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp, gevolgd door de andere NSC-bewindslieden, uit het demissionaire kabinet stapte omdat BBB en VVD weigerden hem te steunen in scherpere maatregelen tegen de Israëlische regering, moest ik weer denken aan Politiek van goede bedoelingen van filosoof Hans Achterhuis.
Column
Goede bedoelingen leidden NSC naar de afgrond
Het aftreden van de NSC-bewindslieden illustreert waar de ‘politiek van goede bedoelingen’ toe kan leiden, schrijft Thijs Broer. NSC beloofde ‘goed bestuur’ maar werd medeverantwoordelijk voor de grootste bestuurlijke puinhoop in decennia.
