Goede bedoelingen leidden NSC naar de afgrond

Reportage

Spanje is nog steeds niet over haar fascistische verleden heen

Nog niet zo lang geleden, tot midden jaren zeventig, kende Spanje een fascistische dictatuur. Inmiddels is dictator Francisco Franco vijftig jaar dood en viert Spanjes progressieve regering de vrijheid en democratie. Maar het land blijft verdeeld. Nog altijd wachten slachtoffers op genoegdoening en heeft het rechterdeel van Spanje andere ideeën over het verleden, en dus ook het heden.