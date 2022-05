opnieuw relevant, want Het is 5 mei, Bevrijdingsdag. In 2010 had toenmalig PvdA-lijsttrekker Job Cohen het idee om 5 mei uit te roepen tot betaalde vrije dag voor iedereen. Geen nieuw idee, schreef Max van Weezel toen, de discussie hierover is zo oud als het einde van de oorlog.

Goed plan van Job Cohen om 5 mei uit te roepen tot betaalde vrije dag voor iedereen. Flauw van de SP om de lijsttrekker van de PvdA meteen van plagiaat te beschuldigen. Het zou om een oud plan gaan dat in 2007 al eens door de volgelingen van de wizzard uit Oss was bepleit. Een simplificatie, want ook de SP was niet de eerste die de vijfde mei tot nationale feestdag wilde uitroepen. De discussie daarover is al zo oud als de oorlog zelf.

Het kwam er alleen nooit van. Het koningshuis was bang dat een al te onstuimig gevierde bevrijdingsdag het zaklopen en koekhappen op 30 april oneerlijke concurrentie zou aandoen. De werkgevers verdachten de vakbonden ervan op een extra vrije dag uit te zijn die de...