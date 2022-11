Dit verhaal is ook te beluisteren.

In De mythe van Sisyphus beschrijft Albert Camus de gelijknamige Griekse mythe: Sisyphus die steeds een rotsblok naar de top van een berg duwt, waar dat vervolgens weer afrolt waarna de handeling weer van voor af aan begint. Sisyphus is veroordeeld tot nutteloze arbeid, de hoogste straf volgens de goden. Camus trekt een parallel tussen deze mythe en het leven. Zijn wij ook veroordeeld tot oneindig, nutteloos werk? Als je het publieke debat volgt, lijken steeds meer mensen dat te denken. Work Won’t Love You Back, Bullshit Jobs, Werk is geen oplossing (maar een probleem): titels van een paar van de populairste boeken over werk van de afgelopen tijd, en er zijn er nog veel meer.

Maar is werk wel zo nutteloos? En moeten we wel zonder werk willen leven? Aan de eettafel doen mijn vriendin en ik een gedachte-experiment: wat zou je doen met je leven als je niet meer hoefde te werken? Na een paar definitiekwesties (gaat het alleen maar om geen geld meer hoeven verdienen; of gaat het om alle van buitenaf opgelegde bezigheden?) besluiten we beiden dat we waarschijnlijk veel van dezelfde dingen zouden blijven doen. Dat geldt vast niet voor iedereen, maar volgens de Noorse filosoof Lars Svendsen, auteur van zowel Work als The Philosophy of Freedom zijn de grenzen tussen werk en vrije tijd wel steeds meer aan het vervagen. Werk heeft voor ons in toenemende mate dezelfde intrinsieke waarde als door onszelf in te vullen vrije tijd.

Svendsen, die ik via Zoom spreek, stelt zelfs dat onze vrije tijd in veel gevallen meer op werk is gaan lijken dan ons werk. Hij haalt een passage aan uit Voorbij goed en kwaad van Friedrich Nietzsche, waarin het gaat over het onvermogen van de mens om verveling te tolereren. ‘Het is een geniale uitvinding van de Engelsen om van de zondag een vrije dag te maken,’ schrijft Nietzsche. ‘Zodat het volk onbewust zal verlangen naar de volgende werkdag.’ Tegenwoordig zijn we volgens Svendsen in het andere uiterste beland: we vullen onze vrije tijd met zoveel activiteiten dat die bijna uit zijn voegen barst. Onze vrije tijd is dusdanig veeleisend en stressvol geworden, dat weer aan het werk gaan voor velen de echte vakantie is.

Geen slaaf van de baas

De algehele intensiteit van ons leven is weliswaar toegenomen, maar daar heeft werk niet per se een aandeel in. We slapen minder, maar werken ook minder dan een paar decennia geleden. En toch lijkt het soms alsof we massaal overwerkt zijn en met zijn allen bezig zijn om uit te vinden hoe we zo weinig mogelijk, of zelfs helemaal niet, zouden kunnen werken. Werk wordt afgeschilderd als grote boosdoener, een noodzakelijk kwaad.

Werk zelf lijkt niet de boosdoener. De boosdoener is een baan of werkgever met onrealistische eisen, of: de onrealistische eisen die je zelf aan het werk stelt.

Zelfs de noodzakelijkheid van werk wordt tegenwoordig bevraagd. Bij Vrij Nederland verscheen onlangs nog een lang stuk met de kop Nooit meer werken, over de anti-werkbeweging. Deze beweging stelt dat veel van de huidige banen nutteloos zijn en we ons moeten verzetten om geen slaaf van de baas te zijn. Als gevolg van de anti-werkbeweging zouden duizenden Amerikanen de afgelopen jaren hun baan hebben opgezegd tijdens de zogeheten Great Resignation.

Maar de meest radicale standpunten van de anti-werkbeweging worden niet heel breed gedragen. Journalist Alice Herman interviewde voor het Amerikaanse blad The Progressive tientallen mensen die tijdens het hoogtepunt van de anti-werkbeweging hun baan hadden opgezegd, en ontdekte dat veruit de meesten totaal geen interesse hadden in het vormen van een collectief om een einde te maken aan werk. Integendeel: ze waren simpelweg op zoek naar een nieuwe baan.

We verwachten steeds meer

Werk zelf lijkt niet de boosdoener. De boosdoener is een baan of werkgever met onrealistische eisen, of: de onrealistische eisen die je zelf aan het werk stelt. Want volgens Svendsen stellen we tegenwoordige torenhoge eisen aan de zingeving die ons werk moet verlenen. ‘Het is niet zo dat werk minder in onze behoeften voorziet dan eerst,’ zegt hij. ‘Maar we verwachten wel steeds meer van ons werk. In wezen is het overgrote deel van de mensen tevreden met het werk dat ze doen en kunnen ze er betekenis aan ontlenen.’

In onderzoeken, zoals onder meer aangehaald in het boek Bullshit Jobs, worden volgens Svendsen de verkeerde vragen gesteld. ‘Als je mensen vraagt “maakt jouw dagelijkse werk de wereld een betere plek?” gaan mensen opeens twijfelen aan het nut van hun werk,’ zegt hij. ‘Terwijl: als je ze simpelweg had gevraagd of hun werk nuttig was, ze waarschijnlijk “ja” hadden geantwoord.’

Maar zijn er dan niet ontzettend veel banen die echt niemand leuk vindt? Volgens Svendsen is dat vooral een persoonlijke aangelegenheid. ‘De mens is in feite verslaafd aan zingeving,’ zegt hij. Vandaar dat we ook zoveel moeite hebben met verveling. ‘We zijn in staat om de zin in veel dingen te vinden. Maar het hangt ook van de persoon af. De een kan heel veel nut zien in iets wat de ander als nutteloos bestempelt.’

Hij herinnert zich een vriend die een tijdlang werkte als postsorteerder. Zijn opdracht was elke postzak ondersteboven te houden en uit te schudden, om te controleren of er niet nog een verloren brief ergens in een hoekje van de zak verstopt lag. ‘Hij vertelde mij in grote wanhoop hoe zijn werk een eindeloze herhaling van een zinloze klus was. Terwijl mijn fantasie juist geprikkeld werd: misschien vind je onder in een van die zakken wel een brief van een verloren zoon aan zijn vader, of een liefdesverklaring, die zonder jouw hulp nooit op de bestemming was aangekomen.’

Ook sprak Svendsen voor zijn onderzoek een schoonmaakster die werkte in het kantoor van een ruimtevaartorganisatie. Svendsen vroeg haar: kun je na al die jaren elke dag dezelfde ruimtes schoonmaken nog steeds het nut van je werk blijven inzien? Ze antwoordde: ik maak niet schoon, ik help mensen op de maan te zetten.

‘Zie werk als een ijsberg,’ zegt De Witte. ‘Onder water liggen veel aspecten verborgen. Structuur, sociale contacten, individuele ontplooiing, maatschappelijk nut en status.’

Misschien valt daar een les uit te trekken: als we de zingeving van ons werk te persoonlijk en individueel maken, dreigt juist de zinloosheid. Denken we aan ons aandeel in het geheel der dingen, dan openbaren zich steeds meer mogelijkheden tot zingeving. Zo kan ik ook verzanden in gedachten als: waarom is het nodig dat ík nu dit artikel over werk schrijf? Is er niet iets nuttigers wat ik kan doen? Maar ik kan ook denken aan de mensen die het verhaal lezen en er misschien iets waardevols uithalen. Of de geïnterviewden, die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar een onderwerp, en hun expertise dankzij dit artikel kunnen delen. Met deze gedachten neemt de potentiële nuttigheid van het werk exponentieel toe.

Feit blijft dat mensen meestal in staat zijn om betekenis te ontlenen aan minstens een paar aspecten van hun werk. Al is het slechts instrumenteel: ik doe dit werk zodat ik voor mijn gezin kan zorgen. En hoezeer de werkende mens ook uitkijkt naar vrije tijd, na een tijd werkloosheid wil bijna iedereen het liefst zijn werk weer terug, zo blijkt uit het jarenlange onderzoek naar werkloosheid van arbeids- en organisatiepsycholoog Hans De Witte. Ik spreek hem telefonisch vanuit zijn werkplek aan de KU Leuven. De Witte is sceptisch over de anti-werkbeweging en het concept van bullshitbanen. Zijn hele carrière al doet hij onderzoek naar de psychologische effecten van werk en de dito consequenties van werkloosheid. Spoiler: die eerste zijn meervoudig positief en die tweede zijn meervoudig negatief.

Toch lukt het De Witte bijna niet om de positieve uitslagen van zijn onderzoek in de publiciteit te krijgen. ‘Ik weet niet wat het is,’ zegt hij. ‘Maar om de een of andere reden wil de maatschappij een negatief beeld van werk hooghouden. Laatst had ik een mooi onderzoek gedaan, waaruit naar voren kwam dat agrariërs de meest bevlogen werknemers in Vlaanderen zijn. Met moeite lukte het om die kop in een enkele krant geprint te krijgen. Maar toen ik het artikel bekeek, zag ik dat er een kader bij was geplaatst: “Boer pleegt zelfmoord na faillissement”.’

Volgens De Witte realiseren we ons in veel gevallen niet wat werk ons verschaft. ‘Van het instrumentele nut van werk is iedereen zich wel bewust,’ zegt hij. ‘We weten dat we werken om in ons eigen levensonderhoud te voorzien.’ Maar daarnaast identificeert De Witte nog vijf minder zichtbare aspecten van werk, die gebaseerd zijn op het zogeheten ‘latente deprivatiemodel’ van sociaal psychologe Marie Jahoda. Zij deed in de jaren dertig van de vorige eeuw onderzoek naar de psychische gevolgen van werkloosheid, en kwam er in de economische crisis van toen achter dat het verlies van inkomen slechts één van de vele redenen was waarom zoveel mensen leden onder hun werkloosheid. In de jaren zeventig, toen ons sociale-zekerheidssysteem al veel verder ontwikkeld was, werd het onderzoek opnieuw uitgevoerd. En hoewel het verlies van inkomen bij werkloosheid toen voor een groot deel werd opgevangen, waren de resultaten hetzelfde: mensen die werkloos raakten, gingen er psychisch en fysiek sterk op achteruit.

Reden voor De Witte om niet te geloven in een oplossing als het basisinkomen. ‘Zie werk als een ijsberg,’ zegt De Witte. ‘Aan de bovenzijde zie je het salaris dat je verdient, en misschien ook de tijdsdruk en werkdruk die daartegenover staan. Maar onder water liggen nog veel meer aspecten van datzelfde werk verborgen. Namelijk: structuur, sociale contacten, individuele ontplooiing, maatschappelijk nut en status.’ Volgens De Witte verliezen we zonder werk grotendeels een reden om elke dag op te staan en dat structuurverlies leidt tot grote verveling en ongenoegen. ‘Een kleine pauze van werk, zoals een weekend of vakantie, is fijn, omdat je weet wanneer het weer ophoudt,’ zegt hij. Als die afbakening er niet meer is, raken we ontmoedigd en lethargisch. ‘Als je niet meer weet waar je aan toe bent, verlies je de psychologische grip op je leven.’

Iets ‘goeds’

Is er dan geen alternatief voor werk dat ook in deze behoeften zou kunnen voorzien? Vrijwilligerswerk, familiebanden, hobby’s? Volgens De Witte kunnen die daar wel deels in voorzien, maar is er moeilijk iets te vinden dat zo goed in ál die behoeftes voorziet als arbeid. ‘Vrijwilligerswerk blijft bijvoorbeeld in grote mate vrijblijvend en dat heeft effect op de status die je eraan kunt ontlenen. Alle vrijwilligers die ik spreek, zeggen steevast: wij genieten niet dezelfde status en erkenning als betaalde werknemers die hetzelfde doen.’

Binnen een gezin is het vaak weer moeilijk om dezelfde individuele ontplooiing te vinden als in je werk.

En de sociale contacten dan? Als je werkloos bent, heb je daar toch juist alle tijd voor? Volgens De Witte verkijken we ons daarop. ‘Het merendeel van de mensen is aan het werk terwijl jij vrij bent, en heeft dus helemaal niet zoveel tijd om af te spreken.’

Daarnaast maakt de ontmoedigde staat waarin veel werklozen terechtkomen het ook moeilijk om ondernemend te zijn. Werkloosheid zorgt er al met al juist vaker voor dat je in een sociaal isolement raakt.

Juist de verplichtende aard van arbeid lijkt ons dus veel te bieden. Het feit dat je elke ochtend naar je werk moet, zorgt ervoor dat je ook sociaal bent, jezelf ontwikkelt, een identiteit opbouwt, structuur hebt in je dagen en zorgt voor maatschappelijk nut.

Natuurlijk is het niet zo dat hoe meer we werken, hoe meer nut we van het werk ervaren. We hoeven niet vijftig uur per week te zwoegen om in onze psychologische behoefte aan maatschappelijk nut of zelfverwezenlijking te voorzien. Dertig uur, of twintig, is ook genoeg. Bij extreem lange werkdagen lijkt het inderdaad terecht om je af te vragen, zoals de anti-werkbeweging doet: wie profiteert hier nu eigenlijk van?

Maar het is naïef om ervan uit te gaan dat iedereen met extra vrije uren iets ‘goeds’ zou doen. Sommige mensen kunnen waarschijnlijk meer bijdragen aan de maatschappij en hun eigen ontwikkeling en welzijn terwijl ze vijftig uur per week werken, dan wanneer ze meer tijd zouden hebben om zelf in te delen. Zo maakt het vinden van werk de kans op recidive bij ex-gedetineerden vele malen kleiner.

Existentiële aangelegenheid

Denken we vooral nut en heil te vinden in werk omdat werk zoveel waarde krijgt toegedicht in onze maatschappij? Heeft werk de rol van religie overgenomen; iets dat ons kan verlossen van onze zonden? Waarom is werk zo’n existentiële aangelegenheid geworden, zoals sociologe Marguerite van den Berg zich afvraagt in haar boek Werk is geen oplossing. Was dat altijd al zo?

We zijn de laatste decennia inderdaad steeds meer intrinsieke waarde gaan hechten aan werk. Maar dat werk zo existentieel werd, is al terug te voeren tot onze trek naar de steden in de negentiende eeuw. Volgens antropoloog James Suzman, die deze ontwikkeling beschrijft in zijn boek Werk. Een geschiedenis van de bezige mens, had dat ook toen al alles te maken met onze psychologische basisbehoeften aan zingeving en saamhorigheid.

Een logische plek om de zingeving opnieuw te vinden voor de stedeling was op het werk: de plaats waar je de meeste tijd doorbracht.

De trek naar de stad betekende ten eerste een verveelvoudiging van de soorten werk die men kon uitoefenen. In de stad ontstonden steeds nieuwe beroepen; iemand die het voedsel verkocht, mensen die het voor anderen bereidden, iemand die het vervoerde, iemand die kleding voor je maakte. Allemaal functies die eerder, op het platteland, werden uitgevoerd door gezinsleden of mensen uit de directe gemeenschap.

Deze nieuwe functies in de stad, die door iedereen bekleed konden worden, betekenden ook het uit elkaar vallen van de vroegere gemeenschap en het gemeenschapsgevoel dat daarbij hoorde. In de stad groeiden de ongelijkheid en het individualisme, wat zorgde dat men op zoek moest naar nieuwe zingeving – waar die eerst werd gevonden in de eigen, hechte gemeenschap. Een logische plek om de zingeving opnieuw te vinden voor de stedeling was op het werk: de plaats waar je de meeste tijd doorbracht. De sociale identiteit van mensen raakte zo steeds meer verweven met hun beroep en andere mensen die hetzelfde beroep uitoefenden.

Wat is het alternatief?

Ja, werk is inderdaad in toenemende mate een existentiële aangelegenheid geworden. Maar wat is het alternatief? Terug naar de boerengemeenschap? Onze eigen basisbehoeften aan zingeving en sociale cohesie negeren?

Teruggrijpen naar religie is voor sommigen een antwoord. Mensen die in een burn-out zijn geraakt door hun werk en nu veel tijd besteden aan hun spirituele ontwikkeling, lijken het bijvoorbeeld in die richting te zoeken: werk heeft ze teleurgesteld als zingever in het leven, dus zijn ze nu op zoek naar andere zingeving, structuur en een spirituele gemeenschap. Ironisch genoeg maken velen van hen daar dan weer hun werk van.

Maar zouden we het, gezien de vele voordelen, niet ook juist zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken voor zoveel mogelijk mensen om te kunnen werken? De huidige economische trends, zoals flexwerken en massaal zzp’erschap, beloven ons veel: wees je eigen baas, blijf je ontwikkelen, geniet van vrijheid! Maar in werkelijkheid schotelen ze ons slechts een illusie voor. Veel van de weldadige vruchten van werk pluk je namelijk juist wanneer je ergens echt goed in kunt worden. Of wanneer je beroep, door de constante aanwezigheid ervan in je leven, je bestaanszekerheid en zingeving verleent.

We kunnen ons voorstellen hoe een wereld zonder werk eruit zou zien, erover filosoferen en alternatieven proberen vorm te geven. Maar het werk naast ons neerleggen? Zolang er nog geen alternatief is dat even goed voorziet in onze psychologische basisbehoeften als werk, lijkt dat de meest onverstandige optie.