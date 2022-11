‘Wat uit ons onderzoek naar voren komt,’ zegt Colin Davis, hoogleraar cognitieve psychologie aan de University of Bristol, ‘is dat hoe iemand zich voelt over de klimaatcrisis en de passiviteit van de overheid, niet wordt beïnvloed door hoe diegene denkt over demonstranten die iets doen wat op negatieve of positieve manier wordt beschreven in nieuwsartikelen.

Het staat buiten kijf dat dit soort acties zeer effectief zijn in het krijgen van aandacht. Daarom hebben we dit gesprek! Ze zijn niet effectief in het populair maken van de activisten – integendeel. Uit ons onderzoek blijkt heel duidelijk dat het hen impopulair maakt. Maar er is geen direct verband tussen hoe mensen over de activisten denken en hoe ze over de kwestie denken. Dit hebben we empirisch onderzocht. Of het nu gaat om de vrouwenstakingsprotesten in Polen over de anti-abortuswetten, om radicalere klimaatacties of de antiracismestrijd, in al deze gevallen zien we hetzelfde: negatief denken over demonstranten heeft geen invloed op hoe mensen over de kwestie zelf denken.’

Leiden radicalere acties niet af?

‘De meeste aandacht die door radicale acties wordt verkregen, gaat inderdaad niet over de kwestie, maar over wat de demonstranten deden. We praten over de methode in plaats van de inhoud. Maar het opent wel het gesprek, de ruimte voor discussie over de kwestie zelf.’

Werken radicalere acties ook om een oplossing van de kwestie te bevorderen?

‘Het is niet zo dat door extremer of schokkender te zijn, mensen de kwestie meer gaan steunen. Het zet wél meer mensen aan het denken over de kwestie. Voor het grootste deel zijn mensen al overtuigd van de ernst van bepaalde zaken. Peilingen in bijvoorbeeld het VK, de EU en Nederland laten zien dat een grote meerderheid vindt dat er een klimaatcrisis is, en dat dat de grootste uitdaging is van de 21ste eeuw. En bijna overal is de meerderheid het er ook over eens dat regeringen lang niet snel genoeg handelen. Dus je hebt geen protest nodig om mensen van gedachten te doen veranderen – ze zijn allang overtuigd van de noodzaak tot meer actie. Het protest is meer een reminder. Het vertelt mensen niet per se wat ze moeten denken, maar beïnvloedt wáár ze over denken.

De Insulate Britain-protesten van vorig jaar zijn daar een goed voorbeeld van. In de maanden nadat de protesten en wegblokkades begonnen (om de regering ertoe te bewegen sociale woningen beter te isoleren, SR), verdubbelde het aantal meldingen van het woord “insulation” in de Britse gedrukte media. Er zijn ook aanwijzingen dat woningisolatie steeds vaker op de beleidsagenda staat sinds de protesten van Insulate Britain. Daarnaast hebben de acties een sneeuwbaleffect. Een groep als Just Stop Oil (een van de belangrijkste groepen achter de radicalere acties, die het zo snel mogelijk beëindigen van alle nieuwe licenties en toestemmingen voor de exploratie, ontwikkeling en productie van fossiele brandstoffen voorstaat, SR) zal vermoedelijk geen massabeweging worden, maar toch zijn er nogal wat mensen die zich grote zorgen maken om het klimaat. Een deel van die mensen is misschien geïnteresseerd in burgerlijke ongehoorzaamheid. Het probleem voor een groep als Just Stop Oil is om die mensen te vinden. Een wat marginale groep kan met deze acties meer activisten aantrekken, om vervolgens meer van dit soort stunts te doen.’

Moet de hele klimaatbeweging dan extremer worden?

‘De effectiviteit hangt af van waar je staat binnen de sociale beweging. Als Greenpeace soep op schilderijen zou gaan gooien, zou het zeker niet gunstig voor ze zijn. Ze zouden veel van hun aanhangers verliezen, hun donaties zouden waarschijnlijk dalen, het zou moeilijker voor ze worden om met politici en ambtenaren aan tafel te zitten bij officiële bijeenkomsten.

Wat eerder radicaal leek, lijkt door de opkomst van een radicalere flank opeens de verstandige, centristische positie.

Dit heeft ook te maken met het “radicale flank-effect”: wat eerder radicaal leek, lijkt door de opkomst van een radicalere flank opeens de verstandige, centristische positie. Ook daar is onderzoek naar gedaan. Een studie suggereert dat meer radicale tactieken van een extreme flank tot meer donaties en steun leiden voor wat dan wordt gezien als de meer gematigde factie. Op een bepaalde manier is het de rol van “verstandige” klimaatactivisten om publiekelijk Just Stop Oil te bekritiseren, maar achter gesloten deuren zeggen ze misschien wel: goed, dat maakt het ons wat makkelijker.

Zelfs als Just Stop Oil uiteindelijk impopulair is als gevolg van hun acties, betekent dat niet per se dat de klimaatbeweging als geheel dan over dezelfde kam geschoren wordt. Want mensen begrijpen grotendeels wel dat Just Stop Oil niet hetzelfde is als Greenpeace of Friends of the Earth.’

U bent zelf ook actief bij Extinction Rebellion.

‘Mijn activisme is in zekere zin ook gerelateerd aan het feit dat ik een empirische wetenschapper ben. Ze vullen elkaar op een bepaalde manier aan. In de klinische psychologie wordt vaak gesproken over het scientist-practitioner-model. Het idee is dat als je een klinisch psycholoog bent, je zowel geïnteresseerd bent in het werken met je cliënten als in het doen van onderzoek. Zo kun je verschillende interventies leren kennen met het idee dat je die vervolgens toepast in je eigen praktijk, maar ook inzichten uit je eigen praktijk opdoet die je vervolgens toepast in je onderzoek.

Dat doe ik ook met activisme. Ik probeer erachter te komen wat de impact van protest is, maar soms is het handig om het zelf uit te proberen en te kijken wat er gebeurt.’

Kun je nog wel een objectieve wetenschapper zijn als je acties onderzoekt waar je zelf soms deel van uitmaakt?

‘Cognitieve psychologie gaat over het proberen te begrijpen van de geest. Het grootste deel van mijn onderzoek tot nu toe was een poging om te begrijpen hoe mensen taal waarnemen, begrijpen en produceren. We maken ingewikkelde computermodellen van hoe dat precies werkt. Het is een soort ingenieursproject. Je probeert de geest te reverse-engineeren en dan kun je die modellen testen met experimenten. Zo heb ik veel onderzoek gedaan naar kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld dyslexie. Het zijn interventiestudies waarin we proberen om effectievere manieren te vinden om leesonderwijs te geven door nieuwe benaderingen uit te proberen.

In het geval van activisme ben ik ook oprecht geïnteresseerd in wat nou wel en wat niet werkt.’

Waarom is psychologisch onderzoek relevant voor het klimaat?

‘Omdat we door menselijk gedrag in de problemen zitten. Een valkuil in de psychologie is de neiging om je vooral op het individu te concentreren. Maar we hebben te maken met een systeemprobleem. Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over hoe psychologie kan worden gebruikt om te proberen verandering teweeg te brengen op een meer systemisch niveau. Dan wordt de vraag: wat brengt sociale verandering teweeg? Soms zeggen mensen dat protest de motor is van sociale verandering. Maar eigenlijk begrijpen we niet zo goed hoe dat werkt. Daar doe ik onderzoek naar.’

Wat heeft kunst te maken met klimaatactivisme?

‘Het enige dat er echt toe doet, is aandacht krijgen. De reden dat de activisten naar een museum gingen, is omdat het een proces van trial and error ​​is om te proberen uit te vinden hoe ze aandacht kunnen krijgen. En na veel vallen en opstaan ​​is kunst duidelijk iets dat werkt.

Waarom vinden we het zo schokkend als iemand de illusie wekt een groot kunstwerk te vernietigen, en staan we het toe dat een heel regenwoud wordt verwoest?

Als je kijkt naar de eisen van Just Stop Oil, is het logisch om naar de oliemaatschappijen te gaan. Daar voeren ze dan ook al jaren actie. Daarbij kregen ze een beetje aandacht, niet echt veel. Maar ze werden wel in de gevangenis gegooid.

Nu vragen klimaatactivisten: wat is belangrijker, leven of kunst? En waarom vinden we het zo schokkend als iemand alleen al de illusie wekt een groot kunstwerk te vernietigen (alle bekladde schilderijen zaten achter beschermend glas, SR), en toch kunnen we een heel regenwoud laten verwoesten. We roeien duizenden plant- en diersoorten uit die al veel langer op aarde bestaan ​​dan mensen, voor eeuwig en altijd. Waarom roept dat niet dezelfde soort woede op als wat tomatensoep op het beschermende glas van een schilderij?’

Hoe extreem kan het worden?

‘Vanessa Nakate, een Oegandese klimaatactiviste, werd geïnterviewd door de BBC. Ze vroegen haar hetzelfde: hoe extreem moet milieuprotest zijn? Ze beantwoordde die vraag met een wedervraag: hoe extreem zou volgens jou de vernietiging van de aarde moeten zijn, voor we ons daar echt druk om maken?

De Zweedse milieuhistoricus en activist Andreas Malm schreef het inmiddels wereldberoemde How To Blow Up a Pipeline. Hij hekelde groepen als Extinction Rebellion en anderen die vasthielden aan het idee dat je dingen moet doen die het bredere publiek proberen aan te spreken. Nee, zegt Malm, we hebben keiharde eco-sabotage nodig. We moeten de infrastructuur voor fossiele brandstoffen aanvallen. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar hij komt met zeer overtuigende argumenten en historische voorbeelden, en het is een heel goed geschreven boek.

Naarmate ecologische crises steeds erger worden – en dat zullen ze worden –, en we een gebrek aan actie en urgentie blijven zien bij beleidsmakers en politici, en activisten steeds wanhopiger worden, denk ik dat het onvermijdelijk is dat protesten extremer zullen worden.’