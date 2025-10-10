Na twee jaar en bijna zeventigduizend doden zijn de eerste stappen voor een akkoord tussen Israël en Hamas gezet. ‘Maar ik vertrouw het akkoord niet’, zegt Simcha Zijlstra. Simcha (37) is een Joodse theatermaker en activist en geldt als een van de meest uitgesproken Joodse stemmen tégen Israëls genocide in Gaza. Op social media, in radioprogramma’s en tijdens demonstraties uitte hij twee jaar lang scherpe kritiek – en werd verweten een ‘zelfhatende Jood’ te zijn.
Interview
‘Dit is geen vrede, dit is een andere vorm van bezetting’
Het vredesplan van Trump brengt voorlopig nog geen vrede, hoogstens een staakt-het-vuren. De Joodse activist Simcha Zijlstra waarschuwt voor te veel optimisme, en voorziet een verschuiving van het geweld naar de West Bank. ‘We moeten scherper zijn dan ooit.’
Gerelateerd
Interview
‘Vrijheid wordt vaak pas op waarde geschat als die wordt bedreigd’
Annemiek Leclaire vraagt bekende en minder bekende mensen wat het betekent om ‘vrij’ te zijn. Psychiater Berend Berendsen (53) is directeur van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). ‘Echte vrijheid gaat ook over verantwoordelijkheid.’
Analyse
Waarom terugkeren naar Syrië niet zo eenvoudig is
Dat het Assad-regime is gevallen, betekent nog niet dat gevluchte Syriërs zomaar naar huis kunnen. Eline Derakhshan trok naar Syrië en Libanon en sprak jonge, gevluchte Syriërs over het dilemma: blijven, of terugkeren? Deel 1 van een drieluik: waarom terugkeren naar Syrië niet zo eenvoudig is als sommige mensen denken.