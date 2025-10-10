‘Dit is geen vrede, dit is een andere vorm van bezetting’

Na twee jaar en bijna zeventigduizend doden zijn de eerste stappen voor een akkoord tussen Israël en Hamas gezet. ‘Maar ik vertrouw het akkoord niet’, zegt Simcha Zijlstra. Simcha (37) is een Joodse theatermaker en activist en geldt als een van de meest uitgesproken Joodse stemmen tégen Israëls genocide in Gaza. Op social media, in radioprogramma’s en tijdens demonstraties uitte hij twee jaar lang scherpe kritiek – en werd verweten een ‘zelfhatende Jood’ te zijn.