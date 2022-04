Ulrich, de hoofdpersoon van de roman De man zonder eigenschappen van Robert Musil, is drie keer mislukt: als officier in het leger, als ingenieur en als wiskundige. Hij besluit om een jaar vakantie van het leven te nemen. Maar helemaal niets doen, dat gaat er niet van komen. Zijn vader spreekt zijn relaties aan en zorgt ervoor dat zijn zoon een klein baantje krijgt: secretaris van de viering van het zeventigjarig jubileum van keizer Franz Josef. Afgezien van zijn maatschappelijke mislukkingen heeft Ulrich ook genoeg van de wereld.

Vakantie nemen van het leven wil zeggen even geen kopzorgen over, als we Ulrichs problemen even naar onze eigen tijd verhuizen: corona, vluchtelingen, racisme, seksisme, oorlogsdreiging, het falen van de belastingdienst, groteske ongelijkheid, terrorisme, neoliberalisme, polarisatie en woede bij de Groningers, bij boeren, bij antivaxers.

En dan is daar ook nog de desinformatie die woedt op sociale media en elke computer en iPhone binnensluipt.

Dit doet...