Verder staan we in deze aflevering stil bij de opmerkelijke terugblik van Nicolien van Vroonhoven op de kabinetsdeelname van NSC, het debuut van Angela de Jong als politiek duider en de escalatie van de aanval van Israël op Qatar.
De radicale koers van JA21
Radio Vrij Nederland neemt het verkiezingsprogramma van JA21 onder de loep en stelt vast: dit is een heel radicale partij.
Welke partij komt nog op voor onze burgerrechten?
Terwijl Dilan Yeşilgöz haar populistenpet verruilt voor haar ministershoed en de politieke erven van Pieter Omtzigt elkaar de tent uitvechten, onderzoekt het kabinet of we vrouwen moeten bewapenen met pepperspray en vraagt Hendrik zich na het lezen van de partijprogramma’s af wie er nog opkomt voor onze burgerrechten.