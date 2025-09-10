Podcast
De radicale koers van JA21
WOENSDAG 10 SEPTEMBER

Radio Vrij Nederland neemt het verkiezingsprogramma van JA21 onder de loep en stelt vast: dit is een heel radicale partij.

Auteurs
Hendrik Noten, Sander Heijne

Verder staan we in deze aflevering stil bij de opmerkelijke terugblik van Nicolien van Vroonhoven op de kabinetsdeelname van NSC, het debuut van Angela de Jong als politiek duider en de escalatie van de aanval van Israël op Qatar.

