Eigenlijk zou haar boek anders heten. Vijftien lessen die zwarte basisscholen ons leren. Het omslag, een zwart schoolbord met de titel in witte krijtletters, was al vormgegeven en opgenomen in de brochure van de uitgeverij. Toen vertelde Cordula Rooijendijk (50), schoolleider van een Amsterdamse montessoribasisschool, erover in een interview in Het Parool, in mei van dit jaar. Zwarte basisscholen? Dat kon echt niet meer, kreeg ze van alle kanten te horen. Zo stigmatiserend.

De scholen, was Rooijendijks redenering geweest, gebruikten de term zelf – maar een deel van de directeuren was er inmiddels van afgestapt. ‘Zij zeiden, toen ik ze er later over belde, dat de term inmiddels heel gevoelig lag. En het laatste wat ik wil, is dat het debat zo meteen dáárover gaat, over of je nog zwarte scholen mag zeggen.’ Dus nu is het omslag aangepast. De witte krijtletters ‘zwarte’ zijn doorgekrast en vervangen door ‘kleurrijke’, in frisgroen. Het omslag is expres niet helemaal opnieuw gemaakt, Rooijendijk wilde het denkproces laten zien.

U heeft tijdens het werken aan dit boek vaker uw beeld van de werkelijkheid moeten bijstellen.

‘Dat is de rode draad in het boek. Ik ben hoogopgeleid, theoretisch opgeleid, moet ik zeggen, zit al veertien jaar in het onderwijs, en dan verwacht je dat je weet wat er speelt. En steeds weer blijk je blinde vlekken te hebben.’

Wat is het eerste vooroordeel dat gesneuveld is?

‘Dat islamitisch onderwijs matig onderwijs is. Dat is wat ik altijd las, dat is het beeld wat ik had – tot een onderwijsinspecteur me vertelde dat islamitische scholen de hoogste toegevoegde waarde hebben. Daar scoren kinderen het allerhoogst op toetsen. Er is vaak verdraaid goed onderwijs. Niet alleen op taal- en rekengebied, op de scholen waar ik kwam, werkten de kinderen ook supergeconcentreerd, werden hele burgerschapsprojecten gedaan, waren enorm goede leerkrachten aan het werk.’

Heeft u daar een verklaring voor?

‘Uiteindelijk gaat het om de drive om succesvol te zijn. Ouders van deze leerlingen komen vaak uit een achterstandspositie, wonen in wijken die slecht in het nieuws komen, en willen, net als andere ouders, dat hun kind het goed doet. Die ouders zijn super committed, en geven dat ook door aan hun kinderen. Dus ook die kinderen zijn heel gedreven om het goed te doen.’

‘Op deze school maken kinderen van alles mee in een weekend, ook heftige dingen, en die moeten er eerst gewoon even uit. Daarna kunnen ze pas aan het werk.’

Ik dacht dat goed onderwijs vooral bij de leerkracht lag.

‘Dat is ook zo. En als je dan ook nog kinderen hebt die heel hard willen werken, zie je dat ze zich enorm ontwikkelen. En natuurlijk geldt het niet voor alle islamitische scholen, maar bij die kinderen is een enorme drive om het beter te krijgen dan hun vader en moeder, en dat zie je nog sterker op scholen waar de ouders pas net in Nederland zijn.’

Leergierigheid

In de zomer van 2019 was Cordula Rooijendijk mee op werkbezoek met het bestuur van haar school, naar De Indische Buurt School, in Amsterdam-Oost. De Indische Buurt is een gemengde wijk, met kinderen, zoals ze het zelf omschrijft, ‘uit alle windstreken’. Haar eigen school had net het predicaat ‘goed’ gekregen van de onderwijsinspectie. Toen ze een klas binnenkwam, was het rumoerig. Kinderen renden rond, een jongen deed alsof hij een karatetrap uitdeelde, leerlingen stonden te kletsen. Nou, dacht Rooijendijk nog, hier kan ik wel wat tips geven over hoe het beter kan. Rustig de klas inkomen, meteen aan je werkje, zo doen wij dat in het montessorionderwijs. ‘Maar toen ging de leerkracht voor de klas staan, heel mooi rechtop, en gaf een fantastische les. Ze wist precies welke kinderen het drukst waren geweest, die kregen extra aandacht. Die mochten potloden uitdelen, op het digibord schrijven. De rust daalde meteen neer. Jeetje, dacht ik, en ik dacht hier wel even te komen vertellen hoe je lesgeeft?’

Ze besloot onderzoek te doen naar welke lessen er te leren zijn van deze kleurrijke scholen. Ongeveer twintig basisscholen bezocht ze, verspreid over de vier grote steden. Ze werd getroffen door de leergierigheid van de kinderen, de betrokkenheid van de ouders en de enorme toewijding van de docenten. Haar onderzoek werd ook een confrontatie met haar eigen vooroordelen en gebrek aan kennis – ondanks haar veertien jaar ervaring in het vak. Ze zocht bewust naar de positieve kanten, negatieve berichtgeving was er al genoeg. En ze is de eerste om toe te geven dat het moeizaam is, een witte vrouw die gaat vertellen wat scholen met mensen van kleur allemaal goed doen. ‘Maar ik denk ook dat het juist goed is als je laat zien wat voor oogkleppen je op kunt hebben als wit mens.’

Wat is u het meest opgevallen bij de scholen die u bezocht?

‘De grote liefde van de leerkrachten voor de kinderen, en andersom. Ze investeren enorm in de band met elkaar. Pas als je een goede band hebt met een kind, kun je het goed lesgeven. Dat het op die school in Amsterdam-Oost zo rumoerig was, heeft ook te maken met een van de lessen die ik er leerde: omarm de straatcultuur. Op mijn school komen kinderen terug na het weekend en vraag je rustig wat voor leuke dingen ze hebben gedaan. Maar op deze school maken kinderen van alles mee in zo’n weekend, ook heftige dingen, en die moeten er eerst gewoon even uit. Daarna kunnen ze pas aan het werk.’

Ik denk dat weinig ouders enthousiast raken van het idee dat op school de straatcultuur omarmd wordt.

‘Straatcultuur is heel belangrijk voor kinderen. Die vormt mede hun identiteit. De Rotterdamse socioloog Iliass El Hadioui zegt dat er zijn drie ladders zijn die kinderen kunnen beklimmen: die van de straatcultuur, de thuiscultuur en de schoolcultuur. Hoe beter kinderen die drie ladders opkomen, hoe succesvoller ze worden. Maar je moet ze wel leren te switchen tussen die ladders, en ze dus duidelijk maken: straatcultuur mag er zijn, maar hoort niet thuis op school. Als je je op school gedraagt zoals op straat, krijg je problemen. Maar erken wel dat die straatcultuur bepalend is voor veel kinderen, net zoals hun thuiscultuur.’

Een echt vak

Cordula Rooijendijk werd in 1973 geboren in Gliphoeve, een flat in Amsterdam-Zuidoost, en groeide op in Amstelveen. Als student keerde ze terug naar Zuidoost waar ze bijverdiende als postbode. Haar vader was leraar, haar moeder begon als verpleegkundige maar ging later ook het onderwijs in. Ook haar broers en zus staan voor de klas – ook al zeiden ze vroeger nog zo hard tegen elkaar dat nóóit te gaan doen. Zo’n familie waar het op elk verjaardagsfeestje over het onderwijs gaat. Rooijendijk promoveerde in de sociale geografie, op ideaalbeelden van steden, maar koos daarna voor de pabo, ‘om een echt vak te leren’. Sindsdien werkte ze op diverse montessorischolen in Amsterdam, sinds 2021 bij Montessorischool Op de Kade, op vijf minuten fietsen van De Indische Buurt School, die haar destijds de ogen opende.

‘Als meisjes thuis niets leren over hun eigen lichaam of over grenzen aangeven, dan moet dat op school.’

U schrijft dat de ouderbetrokkenheid op kleurrijke scholen zo hoog is. Daar keek ik van op.

‘Kijk, vaak wordt gedacht dat ouders niet geïnteresseerd zijn als ze niet helpen op school. Maar ouders weten vaak niet wat ze kunnen toevoegen, zeker als ze de taal niet spreken. Inmiddels hebben we geleerd dat het niet uitmaakt welke taal je thuis spreekt, als je die maar goed spreekt. Ook als je in je thuistaal praat over, zeg, een wortel, is dat goed voor je woordenschat. En dat is weer een hele goede basis voor het leren van Nederlands.’

Komen die ouders dan ook op school helpen?

‘Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Moeders die voorlezen in de thuistaal, hoe geweldig zou dat zijn? Het geeft een kind een enorm gevoel van eigenwaarde als zijn of haar vader of moeder ook mag helpen op school. Als jouw taal er ook mag zijn.’

Paarse vrijdag

In het boek beschrijft Rooijendijk hoe een moeder de dag voor Paarse Vrijdag, de dag die in het teken staat van acceptatie van de lhbtq-gemeenschap, naar school belt en zegt dat ze haar kind morgen thuishoudt. Ze staat niet achter Paarse Vrijdag, zegt de vrouw, en op de achtergrond schreeuwt haar kind: ‘We gaan naar de Efteling!’ Rooijendijk antwoordt dat het een gewone lesdag is en dat ze gedwongen is leerplicht in te seinen als het kind niet op school verschijnt. ‘Ik ben een groot voorstander van Paarse Vrijdag,’ zegt ze nu. ‘Dus ik vond het enorm ingewikkeld.’

U heeft een regenboogonesie, las ik.

‘Zeker. En de hele school hangt vol met vlaggen, iedereen heeft iets paars’ aan. Ik vier dit al zeven jaar zo, ook op al mijn vorige scholen. Paarse Vrijdag vind ik een belangrijk statement, dus ik ging er met gestrekt been in en heb een mail gestuurd aan de ouders dat een ouder had gevraagd – ik heb het nog wat aardiger gehouden – of ze haar kind thuis mocht houden. En dat ik, als dat zou gebeuren, leerplicht in zou schakelen. Het kan toch niet zo zijn dat een ouder het onderwijsaanbod bepaalt! Je zegt toch ook niet: mijn kind is nog niet toe aan staartdelingen? Ik kreeg heel veel positieve reacties van ouders op die mail.’

U kijkt er geschrokken bij.

‘Ik vond het heftig. Mensen zeiden: wat goed gedaan. Maar dat was nou ook weer niet mijn bedoeling.’

U had onbewust een wig gedreven.

‘Zo voelde het wel. Uiteindelijk is het kind gewoon naar school gekomen, overigens.’

Omdat u had gedreigd met Bureau Leerplicht.

‘Ik heb dit zeker niet goed gedaan. Ik had van tevoren moeten informeren of er ouders waren die er vragen over hadden. Zo hebben sommige kleurrijke scholen het gedaan bij de Week van de Lentekriebels, die dit jaar opeens ook een enorm ding werd. Scholen hadden ouders van tevoren uitgenodigd om het lesmateriaal te bekijken. Bij één hoofdstuk zeiden ouders: dat gaat ons te ver. Daarop heeft die directeur gezegd: prima, benoemen we dat hoofdstuk niet. Vervolgens kwamen alle kinderen die week naar school, en volgden zij dus wel gewoon de Week van de Lentekriebels.’

‘Als je echt wilt dat we een vreedzame samenleving krijgen, moet je zorgen dat kinderen gemengd opgroeien.’

Op dat ene hoofdstuk na, dan.

‘Ja, dat vind ik ook ingewikkeld. Ik ben daar niet uit. Ergens vind ik namelijk ook, en dat is precies wat de tegenstanders van de Lentekriebels dit jaar ook zeiden, dat seksuele vorming bij de opvoeding hoort, en dus thuis. Maar thuis wordt het vaak niet gedaan, of te eenzijdig, en daarom is die schoolweek ingesteld. Als meisjes thuis niets leren over hun eigen lichaam of over grenzen aangeven, dan moet dat op school. Net zoals ik het belangrijk vind dat je moet leren dat iedereen mag zijn zoals die is.’

Vierden alle scholen waar u kwam Paarse Vrijdag?

‘Nee. Voor sommige was dat nog een brug te ver. Zij besteedden wel aandacht aan seksuele diversiteit, maar niet onder de noemer Paarse Vrijdag. Het blijft lastig. Wat ik constateer, is dat het het beste gaat op scholen als de school met de ouders blijft praten, en dan niet in een ellenlange nieuwsbrief gaat uitleggen wat de bedoeling is, maar echt in gesprek gaat. Op mijn school was bijna geen weerstand tegen Paarse Vrijdag, hè. Maar dat met elkaar blijven praten, dat is toch wel de crux.’

Vindt u dit een leuk onderdeel van uw werk?

‘Ik houd van een uitdaging, maar ik vind het wel zorgelijk hoe snel de samenleving polariseert. De Week van de Lentekriebels leidde opeens tot Kamervragen, waarbij minister Wiersma ook allerlei antwoorden gaf zonder dat hij het lesmateriaal had bestudeerd. Er werden suggesties gedaan die niet klopten – alsof kleuters onderwijs zouden krijgen over anale seks. En de minister die dan doodleuk zegt dat “het niet te ver mag gaan”, terwijl het gewoon desinformatie was.’

Wat is de oplossing?

‘Ik denk dat de enige manier waarop we vreedzaam kunnen samenleven is als we onze kinderen gemengd laten opgroeien. Ook al denk je dat je tolerant bent en iedereen accepteert. Ik merk het aan mezelf: ik heb lang in de Bijlmer gewoond, dus daar voel ik me thuis, die cultuur begrijp ik. Maar Amsterdam-West vind ik veel moeilijker. Je hebt gemengde wijken nodig, en gemengde scholen. Het beste zou zijn witte scholen te verbieden, of in elk geval te ontmoedigen. Dat kan wettelijk niet, dat snap ik, maar verbied in elk geval die bizar hoge ouderbijdrages van soms wel zeshonderd euro per jaar die alleen hoogopgeleide tweeverdieners kunnen betalen. En de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’, die helpt ook niet. Het is heel makkelijk om een nieuwe school op te richten, en dat leidt maar al te vaak tot de komst van scholen met een monocultuur. Islamitische scholen, of plekken waarbij het kind zelf mag aangeven wanneer het wil leren en ook de hele dag onder een struik mag zitten.’

Wat is daar mis mee?

‘Dat kunnen goede scholen zijn, maar daarvan kun je op je klompen aanvoelen dat het scholen worden met alleen kinderen van witte of hoogopgeleide ouders. Als je kind het echt nodig heeft om goed Nederlands te leren, alle baat heeft bij goed georganiseerd onderwijs, of als je geen geld hebt voor bijles, dan zou je wel gek zijn om je kind naar zo’n school te sturen. Witte ouders durven dat risico vaak wel aan – ook omdat hun kinderen van huis uit al van alles meekrijgen en daardoor al hoger scoren op toetsen. Zo houd je die ongelijkheid in stand. Maar als je echt wilt dat we een vreedzame samenleving krijgen, moet je zorgen dat kinderen gemengd opgroeien.’