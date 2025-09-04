We moeten weer burgers worden, in plaats van consument

Polarisatiepijn

Verscheurd door een azc

Laura van der Burgt portretteert Nederlanders die worstelen met polarisatiepijn. Deze keer vertelt Femke Huizinga (44) hoe ze de boel in het Brabantse Berlicum na de felle anti-azc-protesten weer bij elkaar probeert te brengen. ‘De tegenstanders vinden dat ik er “gewoon” over moet ophouden.’