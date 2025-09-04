Column
We moeten weer burgers worden, in plaats van consument

Politiek is een product geworden dat telkens bij verkiezingen met cynische marketingtrucs als nieuw, frisser en beter aan ons wordt verkocht, schrijft Teun van de Keuken.

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
Teun van de Keuken

De geweldige roman Wil van Jeroen Olyslaegers gaat over een politieagent die werkt in Antwerpen tijdens de Duitse bezetting. Naarmate de oorlog vordert, doet hij steeds vreselijker dingen, zoals Joden uit hun huizen halen.

