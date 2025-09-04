De geweldige roman Wil van Jeroen Olyslaegers gaat over een politieagent die werkt in Antwerpen tijdens de Duitse bezetting. Naarmate de oorlog vordert, doet hij steeds vreselijker dingen, zoals Joden uit hun huizen halen.
Column
We moeten weer burgers worden, in plaats van consument
Politiek is een product geworden dat telkens bij verkiezingen met cynische marketingtrucs als nieuw, frisser en beter aan ons wordt verkocht, schrijft Teun van de Keuken.
Polarisatiepijn
Verscheurd door een azc
Laura van der Burgt portretteert Nederlanders die worstelen met polarisatiepijn. Deze keer vertelt Femke Huizinga (44) hoe ze de boel in het Brabantse Berlicum na de felle anti-azc-protesten weer bij elkaar probeert te brengen. ‘De tegenstanders vinden dat ik er “gewoon” over moet ophouden.’