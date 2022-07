‘Dit wordt oorlog,’ schreef ijscoman Jan eind juni op Twitter. ‘Boeren en burgers die niet bang zijn om te sterven… We gaan ten strijde trekken tegen onze eigen godvergeten overheid!’ Niet lang daarna brandden er hooibalen op de snelweg, werden distributiecentra lamgelegd, werden politiewagens vernield voor de deur van stikstofminister Christianne van der Wal, stonden pantserwagens klaar om een bezetting van Schiphol te voorkomen en schoot de politie bij Heerenveen gericht op een trekker. Zo breidden de boerenacties, die in oktober 2019 begonnen met een demonstratie op het Malieveld, zich uit als een veenbrand.

Het is een uitbarsting van onbehagen die met veel meer te maken heeft dan met de stikstofplannen van het kabinet. Op het web wemelt het van de verhalen van mensen als ijscoman Jan uit Noordwolde die zich solidair verklaren met de boeren. Zijn twittertijdlijn is een lange eruptie van frustraties: mislukte investeringen in een ijscokar, werken in een fabriek voor 12,65 bruto per uur, woede over de coronamaatregelen, de kosten van de gezondheidszorg, de toeslagenaffaire, de hoge energierekening en de brandstofprijzen, en het gevoel dat de boeren strijden voor ‘onze vrijheid’, tegen een overheid die de gewone man in de kou laat staan.

afgehaakt nederland

De radicalisering van de boerenacties komt voort uit een al decennia voortwoekerend onbehagen, dat loepzuiver in beeld wordt gebracht in de in december verschenen Atlas van afgehaakt Nederland van Josse de Voogd en René Cuperus. Ironisch genoeg is de titel van de studie ontleend aan de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van oud-minister Johan Remkes, uitgerekend de man die nu naar voren wordt geschoven als bemiddelaar in het hoogoplopende conflict over de stikstofplannen. ‘De maatschappelijke realiteit laat zien dat de parlementaire democratie op dit moment niet voor iedereen even goed werkt,’ stelde de commissie in 2018 in haar eindrapport,’ en dat burgers voor wie de democratie minder goed werkt, dreigen af te haken op de politiek of al afgehaakt zijn.’

Wie denkt dat de radicalisering van de afgelopen paar weken louter te wijten is aan een klein groepje oproerkraaiers, vergist zich. De veenbrand is nog lang niet voorbij.

In de atlas laten De Voogd en Cuperus zien dat zich in Nederland grote regionale verschillen aftekenen in het vertrouwen in de overheid: dat steeds grotere groepen ‘afgehaakt zijn gemaakt’ door turbulente maatschappelijke veranderingen, door een groeiende kloof in opleidingsniveau, door het verdwijnen van beroepen, opleidingen en tradities, door ‘economische structuurverschuivingen’ zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, en een braindrain uit de krimpregio’s. Achterstanden in opleiding, inkomen en vooral gezondheid leiden tot een lagere opkomst bij verkiezingen en een groeiend aantal stemmen op ‘buitenstaander-partijen’, niet alleen in industriële gebieden maar ook in de krimpregio’s in het zuiden, het oosten en in toenemende mate ook het noorden van het land.

Dat alles balt zich nu dus samen in het boerenprotest, aangevuurd door mensen als ijscoman Jan. Wie denkt dat de radicalisering van de afgelopen paar weken louter te wijten is aan een klein groepje oproerkraaiers, vergist zich. De veenbrand is nog lang niet voorbij.

De man die nu een begin moet gaan maken met blussen heet Johan Remkes: hij moet de boerenorganisaties en de overheid aan tafel zien te krijgen. Volgens planning zouden de gesprekken half augustus moeten beginnen. Maar alleen al zijn benoeming leidde direct tot onenigheid en misverstanden. Terwijl boerenorganisaties weigerden Remkes als bemiddelaar te accepteren omdat hij eerder voorzitter was van een adviescommissie over de stikstofaanpak, appte hij me zelf van de week: ‘Overigens ben ik niet aangesteld als “bemiddelaar”, maar als onafhankelijk voorzitter.’ Zo blijven de misverstanden en het onbegrip zich opstapelen.

Het wordt een lange, hete zomer.