Deze column is ook te beluisteren, met dank aan Blendle.

Wat hebben antivaxers, Poetin-lovers, woedende boeren, immigrantenvrezers, complotdenkers, klimaatverandering-ontkenners en linkse-elitehaters met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht lijken het willekeurige onderwerpen in het nieuws, die succesvol worden gekaapt door radicaal-rechtse politici. Als je langer kijkt, zie je dat het steeds opnieuw uitlopers zijn van dezelfde knop. Om de vruchtbare bron te vinden, is het handig één zo’n uitloper onder de loep te nemen.

Voor mijn jongste boek, Eigen welzijn eerst, deed ik onderzoek naar gewone burgers uit de middenklasse die redelijk makkelijk vatbaar bleken voor radicale ideologieën en complottheorieën. Gedurende het hoogtepunt van de covid-pandemie vonden zij het aannemelijk dat het ‘verzinnen’ van een virus en de ‘gedwongen’ vaccinatie van de bevolking onderdeel waren van een groter complot, waarin burgers door een nieuwe wereldorde zouden worden geregeerd. Een kleine elite van rijke, linkse, progressieve en/of joodse mensen probeerde de fatsoenlijke kernwaarden van ‘onze’ westerse beschaving aan te vreten. Een ‘great reset’ in het volle zicht, met gebruikmaking van bekende instituties. De overheid voerde vrijheidsbeperkende maatregelen door, de media ondersteunden die met bangmakerij en provaccinatiepropaganda, en ook de wetenschap – toch al gecorrumpeerd door Big Pharma – speelde het spelletje mee.

En precies daar ontstaan de uitlopers: op het oog willekeurig ontstane heidebrandjes, in werkelijkheid wisselende groepen pionnen die als bange soldaten naar voren worden geschoven.

Het door radicaal-rechts geleide verzet hiertegen speelde in op een sentiment dat onder een brede groep al veel langer speelde: er wordt ons iets afgenomen. Daar hebben we de knop. De knop is de ‘westerse beschaving’ die beschermd moet worden tegen ondermijnende krachten. In de knop leven burgers volgens fatsoenlijke, gedeelde waarden: een vorm van wit, christelijk nationalisme, zoals politieke leiders als Baudet, Trump, Bolsonaro of Orbán dat voorstaan. Familiewaarden, tradities en eigendom garanderen hier een tevreden gemeenschap, waarop eerdergenoemde elite uit diverse hoeken aanvallen uitvoert. Migranten worden ‘binnengehaald’ om grond en huizen in te nemen, om tradities, religie en zelfs huidskleur aan te lengen, zodat uiteindelijk de dominantie van de oorspronkelijke (witte, christelijke) bewoners is vervangen – een moderne variant van Protocollen van de wijzen van Sion (1903), een van de bekendste antisemitische complottheorieën op aarde.

De elite hanteert nog meer wapens om de beschaving in de knop aan te vallen, van stikstofplannen (boeren onteigenen) tot vaccineren (immuunsystemen verzwakken) tot de bevordering van vrouwen- en LGBTQ+-rechten (het traditionele gezin en geboorte-aantallen ondermijnen). En precies daar ontstaan de uitlopers: op het oog willekeurig ontstane heidebrandjes, in werkelijkheid wisselende groepen pionnen die als bange soldaten naar voren worden geschoven. Het is toenemend wij-tegen-zij-denken waarop radicaal-rechts nu floreert, maar waarvoor door ‘fatsoenlijke’ middenpartijen een lange loper is aangelegd. Falend, wispelturig, afwachtend of opportunistisch beleid op de dossiers waarover nu zo veel onrust heerst, hebben voor wantrouwen en grimmigheid gezorgd. Dáárdoor voelen burgers angst, en de behoefte zich terug te trekken in de oude, vertrouwde knop.

Het is wachten op een volgende, razendsnel groeiende uitloper.