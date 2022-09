Traditiegetrouw was de burger bij elke partij in goede handen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week. Die burger was er, net als de twintig fracties in de Tweede Kamer, in alle soorten en maten. Er waren ‘eigen’ burgers en ‘onze’ burgers, ‘werkende’ en ‘hardwerkende’ burgers, ‘aan de onderkant’ of juist ‘uit de middenklasse’ en daarom ‘onze ruggengraat’. Ze kwamen allemaal voorbij tijdens de jaarlijkse hoogmis in het parlement.

In de bespreking van de Rijksbegroting ter waarde van 366 miljard euro is altijd wat voor de achterban te halen – ook al is dat vaak alleen voor de bühne. Zeker in deze periode waarin het woord ‘crisis’ aan inflatie onderhevig is en waarin zekerheden als sneeuw voor de zon verdwijnen, is het opkomen voor de achterban politiek vanzelfsprekend geworden.

Ook dit jaar bedachten alle partijen uit de coalitie en oppositie tientallen plannen boven op het pakket van het kabinet (17 miljard euro aan maatregelen) om volgend jaar de koopkracht te stutten. Een aantal plannen kon rekenen op een meerderheid in de Kamer, zoals gratis schoolmaaltijden voor kinderen in kwetsbare wijken of het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Al met al gebeurt er echt wel wat volgend jaar.

Maar er bleef vooral een dikke mist van ongenoegen hangen in de grote vergaderzaal van het parlement. ‘Een stuurloos kabinet speelt paniekvoetbal,’ zei Jesse Klaver van GroenLinks. ‘Snelle pleisters op diepe botbreuken,’ noemde Sylvana Simons van BIJ1 de maatregelen, ‘oprechte oplossingen vragen om systeemverandering.’ Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘Het land is jarenlang bestuurd en geregeerd op basis van modellen, emoties en de waan van de dag. Zonder visie, zonder strategie en zonder doordachte plannen.’

Robuuste instanties

Het is de samenhang die steevast ontbreekt, waardoor het kabinet achter de feiten aan loopt. Nog maar twee weken geleden meldde premier Mark Rutte (VVD) dat er dit jaar niets gedaan kon worden aan de hoge energieregelingen. En ineens – de nacht voor Prinsjesdag – werd er toch een prijsplafond afgesproken met energiebedrijven dat nog dit jaar zal worden ingevoerd. Alleen is het plan nog niet af, dus kon daar niet echt over worden gedebatteerd.

Terwijl de zorgen onder Nederlanders niets zijn afgenomen. Rutte had ze op zijn netvlies staan, zei hij en dacht aan ‘de dame die moest koken op waxinelichtjes’. De premier was ervan overtuigd voldoende te doen, al zei hij tussendoor ook dat er grote problemen zijn bij de uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank. Daar moeten ‘enorme achterstanden worden weggewerkt. Dat beperkt ons in wat je dit jaar verder kunt doen.’

Wat doet het kabinet echt aan de kloof tussen de haves and have-nots? Hoe voorzien banen in distributiecentra, zorg en schoonmaak wel weer in bestaanszekerheid?

Dat probleem is al jaren bekend. Het kabinet en de Kamer hebben de uitvoering van beleid jarenlang verwaarloosd, stelde een tijdelijke parlementaire commissie in 2021 vast. En nu weer, tijdens dik twee dagen debatteren over de Miljoenennota, kwamen de woorden uitvoeringsdienst- of organisatie slechts vijf keer voor. Want het levert geen zieltjes op om als partij te pleiten voor een flinke investering in robuuste instanties.

Ad hoc

Begin september hekelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het kortetermijndenken in de publicatie Coronascenario’s doordacht. Voorzitter Corien Prins zei in NRC dat deze scenario’s ook toepasbaar zijn op de huidige crises. Daardoor laten ‘politiek en samenleving zich telkens verrassen door ontwikkelingen, en komen beleidskeuzes steeds ad hoc tot stand en wordt het maatschappelijke vertrouwen in noodzakelijke maatregelen op de proef gesteld.’

Tijdens de Algemene Beschouwingen bleven de ad hoc reflexen overheersen. Een bonus voor iedereen die veertig uur werkt (de voltijdsbonus) om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan klinkt leuk, maar ondertussen kampen de kinderopvangcentra met enorme tekorten. Wat te doen met die kinderen van voltijdwerkers? En hoe is dit te rijmen met het beroep dat het kabinet de komende jaren doet op mantelzorgers? We moeten meer zorgen voor onze kwetsbare naasten nu er wordt gekort op wijkzorg. En wat doet het kabinet echt aan de kloof tussen de haves and have-nots? Hoe voorzien banen in distributiecentra, zorg en schoonmaak wel weer in bestaanszekerheid?

‘Het leger werkende armen is het snelst groeiende leger van het land,’ betoogde Omtzigt. ‘Zij werken en moeten kiezen tussen eten en verwarming, en krijgen de schuld en de schulden erbij.’

‘Het zijn de mensen die geen vast werk hebben, met de grootste onregelmatigheid werken, idiote uurtjes-factuurtjes draaien die lijden onder bestaansonzekerheid’, zei PvdA’er Attje Kuiken.’ Ja, het kabinet probeert de brand te blussen, constateerde Kuiken. Maar te laat. ‘Pas als een probleem een crisis is geworden, komt het kabinet in actie. Hier zit een kabinet dat niet regeert, maar slechts reageert.’

Het raakte het kabinet niet. Rutte loodste, mede door een debat dat alle kanten op ging, de rijksbegroting fluitend het parlement door. Op naar zijn volgende brandje om te blussen.