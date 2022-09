‘Vreselijk.’ ‘Verschrikkelijk.’ ‘Uiterst triest.’ VVD-premier Mark Rutte kreeg ‘echt een afschuwelijk’ gevoel toen hij in NRC het bericht las over een jongetje dat op school letterlijk omviel van de honger. Maar, zei hij ook in zijn wekelijkse persconferentie, mensen die zich in zo’n ‘vreselijke situatie’ bevinden, moeten wel zélf om hulp vragen.

Voor die hulp moeten mensen niet bij hem zijn, haastte hij zich erachteraan te zeggen. Rutte is weliswaar de premier van alle Nederlanders, maar hij kon nu ‘even niets doen’. ‘Maak nou alsjeblieft gebruik van het feit dat gemeenten in staat zijn om maatwerk te bieden,’ zei hij tegen kijkers die in financiële nood verkeerden. Met woorden als ‘bijzondere bijstand’ en ‘energietoeslag’ stuurde hij de wanhopige burger vervolgens verder het bureaucratisch bos in waar juist de meest kwetsbaren verdwalen.

Nationale en regionale ombudsmannen hebben al talloze keren aan de bel getrokken over de vaak ingewikkelde formulieren en lange procedures. Verrassend is het daarom niet dat tienduizenden huishoudens de eenmalige energietoeslag van 1.300 euro nog niet hebben gekregen, zoals onlangs bleek uit onderzoek van EenVandaag, terwijl ze daar wel recht op hebben. Mensen wéten simpelweg niet dat dit extra potje er is, of zien het woord ‘toeslag’ synoniem aan ‘grote problemen straks met de overheid’.

Juist de armste Nederlanders zitten al jaren in de ellende.

Vandaag presenteert het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw de plannen voor de begroting voor volgend jaar. Een flink pakket aan maatregelen zal de koopkracht voor iedereen iets omhoog moeten duwen, en in het bijzonder zal de overheid armere Nederlanders extra steunen. Die hulp komt alleen pas volgend jaar, terwijl vele gezinnen nú al kopje onder dreigen te gaan. Onder meer omdat het de afgelopen jaren juist voor arme huishoudens heel ingewikkeld is gemaakt hulp te krijgen.

Vorig jaar zomer meldde de Nederlandse Arbeidsinspectie dat meer dan een derde van de huishoudens die recht hebben op de bijstand deze uitkering laat liggen. De aanvraag is té complex geworden. Dat geldt ook voor de bijzondere bijstand (een regeling waarmee onvoorziene kosten tijdens ziekte of na een scheiding kunnen worden vergoed) die per gemeente verschillend werkt.

Maar er is meer aan de hand. Het risico dat je door het zetten van een verkeerd vinkje levenslang door de overheid als fraudeur wordt bestempeld is ook te groot. ‘Mensen zijn in paniek en vertrouwen de overheid niet meer’, zei ombudsman Marianne van den Anker recent bij het programma Goedemorgen Nederland. ‘Ze zijn bang dat ze hun energietoeslag weer moeten terugbetalen.’

Tegenover haar in de studio zat VVD-minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat haar ‘signaal heel serieus te nemen’. ‘We weten dat er bijzonder nare tijden aankomen, met oplopende rekeningen. Als je al in de ellende zit, moet je echt zien te voorkomen dat die ellende heel snel veel groter wordt.’

Wat de bewindsman echter vergeet is dat de overheid al jaren geen oog heeft voor de meest kwetsbaren. En dat juist de armste Nederlanders al jaren in de ellende zitten.

Overheidsmentaliteit van doorgeslagen wantrouwen

Het was zijn VVD die in 2018, bij monde van toenmalig fractieleider Klaas Dijkhoff, pleitte voor het verlagen van de bijstand. Met ‘goed gedrag’ zoals solliciteren zou je vervolgens een beetje meer geld kunnen ‘verdienen’. Hij zei dat in een periode waarin de sociale voorzieningen al vrijwel volledig waren uitgekleed, allang een sollicitatieplicht gold en het aantal huishoudens in de bijstand fors daalde. Maar het beeld van de uitkeringstrekker die belastinggeld opsoupeert blijft hardnekkig in stand gehouden.

Het is dat beeld dat leidde tot een vernederende fraudejacht waarbij mensen in de bijstand werden bespioneerd en signalen van samenwonen (de buurman die te vaak over de vloer komt) kon eindigen in het stopzetten van uitkeringen en tienduizenden euro’s boete. Tegelijkertijd was het juist voor de kwetsbaarste burgers, steeds moeilijker om tegen die boetes te strijden via het recht. Simpelweg omdat procederen duurder werd.

Het is die overheidsmentaliteit van doorgeslagen wantrouwen tegen burgers waardoor het toeslagenschandaal kon ontstaan. Nu komt het compenseren van de slachtoffers maar niet van de grond, mede omdat het te ingewikkeld is. ‘Het systeem dat de ellende heeft veroorzaakt, moet de oplossing zijn. Dat kan niet, dat werkt niet’, zei de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen eind vorig jaar daarover.

Snel en simpel hulp bieden aan huishoudens die door de inflatie in nood komen, lukt volgens het kabinet ook niet vanwege ‘het systeem’ dat te complex is.

Afgelopen oktober trok demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) eenmalig 3,2 miljard euro uit om de hoge energierekening te compenseren. Door minder belasting zou elk huishouden zo’n 400 euro minder aan energie betalen. ‘Het geld gaat ook terechtkomen bij mensen die het niet nodig hebben,’ zei ze erbij. ‘Maar het moest goed en snel uitvoerbaar zijn, een ingewikkelder maatregel kost te veel tijd.’

Voorstellen vanuit de oppositie om de werkende armen, die het zwaarst worden getroffen, te helpen verwees het kabinet stuk voor stuk naar de prullenbak.

Rutte zei een maand daarvoor bij de algemene politieke beschouwingen, de jaarlijkse hoogmis van het politieke seizoen, dat ‘Nederland zo’n beetje de best presterende economie ter wereld is.’ Daar was hij trots op, benadrukte hij. Tegelijk kwamen ook wel berichten binnen over zo’n vijfhonderdduizend mensen die leiden aan de energie-armoede. Daar sprak hij niet over. ‘De koopkrachtstijging is dit jaar enorm en omdat de lonen dit jaar enorm stijgen, denk ik dat Nederland er goed voor staat.’ Hij erkende wel dat de uitgaven ook stegen. ‘Maar daar staan stijgende lonen tegenover.’

Iedereen een plusje

Alleen niet voor de armste huishoudens. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond de koopkracht in 2021 (het jaar waarin Nederland er volgens Rutte goed voorstond) onder druk. De koopkracht steeg 0,3 procent; de kleinste stijging in recente jaren. Vooral de werkenden hadden meer te besteden, want de koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering daalde juist. De werkenden met de laagste inkomens leverden fors aan koopkracht in, terwijl de hoogste inkomens deze met wel meer dan 3 procent zagen stijgen.

Het staat in schril contrast met de belofte die VVD-fractieleider Sophie Hermans deed begin dit jaar bij het aantreden van Rutte IV. ‘Tegen de ouderen thuis die nu zitten te kijken, zeg ik dat we in dit coalitieakkoord de afspraak hebben gemaakt dat wij iedereen een plusje willen presenteren,’ zei ze tijdens het debat over de regeringsverklaring begin dit jaar. Concreter werd ze niet, ze wilde eerst de cijfers afwachten die het Centraal Planbureau in maart zou presenteren. In het donkerste scenario kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen.

Het kabinet besloot daarom, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, 6 miljard euro uit te trekken om de hoge energieprijzen te verzachten. Alleen was het wéér een ongericht pakket. Er kwam een energietoeslag voor de armste huishoudens – die dus lang niet overal terecht komt – maar het grootste bedrag gaat naar een verlaging op belasting van brandstof en energie, waar iedereen van profiteert.

Daarna bleef het, ondanks verontrustende berichten wereldwijd, voornamelijk stil vanuit de boezem van het kabinet. Voorstellen vanuit de oppositie om de werkende armen, die het zwaarst worden getroffen, te helpen verwees het kabinet stuk voor stuk naar de prullenbak.

Inktzwart scenario

Dit jaar kan er niets, aldus Rutte. Eerder maatregelen nemen is te lastig en ingewikkeld, zei hij steeds weer. Ook toen uit de augustus-raming van het CPB een inktzwart scenario opdoemde, nog donkerder dan het donkerste scenario, met in 2022 een gemiddelde koopkrachtdaling van 6,8 procent. Vooral de laagste inkomens worden hard getroffen, meldden de rekenmeesters. Het kabinet zweeg en hield vast aan dat pas in 2023 maatregelen kunnen worden getroffen.

We moeten ‘accepteren dat alle Nederlanders in deze crisis een beetje armer worden,’ zei D66-minister Sigrid Kaag van Financiën. Volgens haar werden de allerarmsten geholpen. Maar het effect daarvan is niet te zien, de armsten leveren tot nu toe juist méér koopkracht in dan de rijksten.

Inmiddels zoemt er door lekken en spoedoverleggen dat er wellicht toch een prijsplafond komt, een maximum aan het tarief dat energiemaatschappijen mogen vragen.

Rutte sprak er eind augustus tijdens een debat nogal onaangedaan over. Hij zag de problemen met huishoudens ‘wat’ toenemen, ‘natuurlijk’. Maar pas met Prinsjesdag, wanneer de koning traditioneel de troonrede uitspreekt, zou het kabinet plannen om de crisis in de portemonnee te bezweren bekend maken. Zo werkt het systeem nou eenmaal. En volgens diezelfde traditie wordt er strategisch gelekt waardoor we nu bijvoorbeeld wel al twee weken weten dat er een verlaging van de inkomstenbelasting komt, een (kleine) verhoging op de vermogenstaks en een hoger minimumloon, maar we kennen niet de addertjes onder het gras.

Wie daarnaar vroeg, kreeg het antwoord: ‘Dat hoort u op Prinsjesdag’. Terwijl gelijktijdig werd gelekt dat er misschien toch een fonds komt waar huishoudens en bedrijven die echt in nood zijn een beroep op kunnen doen. De energiebedrijven bepalen wie aanspraak kan maken – om het nog ingewikkelder te maken. Inmiddels zoemt er door lekken en spoedoverleggen dat er wellicht toch een prijsplafond komt, een maximum aan het tarief dat energiemaatschappijen mogen vragen.

Kopje onder

De burger moet blijkbaar zelf maar met alle lekken de puzzel bij elkaar leggen en kijken of hij het de komende maanden redt. Het kabinet lijkt niet te beseffen dat voor kwetsbare huishoudens honderd euro extra per maand al een reden kan zijn om kopje onder te gaan, laat staan wat er gebeurt als die energienota plots honderden euro’s extra kost (wat ook de middeninkomens hard treft).

Voor mensen die in een niet of slecht geïsoleerd woningbouwhuis wonen – en die dus zelf geen zonnepanelen kunnen en mogen aanschaffen – is geen compensatie. Die krijgen wel van D66-minister Rob Jetten (Energie) te horen ‘hoe leuk’ het kan zijn om energie te besparen. Het is een zure boodschap voor de Nederlanders die niet eens weten hoe ze het einde van de maand moeten halen.

‘Mensen vallen uit door de stress,’ zei de Arnhemse wethouder Mark Lauriks vorige week tegen BNR Nieuwsradio. Wekelijks bellen, zei hij, vierhonderd mensen ‘met tranen’ naar de gemeente omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Dat zijn ook mensen met een baan, die nooit eerder een uitkering hadden, maar nu omvallen. De gemeente wilde voor mensen in nood de bijstand verhogen, maar zag daar om bureaucratische redenen vanaf. ‘We kunnen dat best makkelijk uitvoeren, maar dan raken mensen enorm in de problemen met de Belastingdienst en raken ze hun toeslagen kwijt, dat wil ik niet op mijn geweten hebben.’

Rutte zelf snapte ondertussen tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet waarom burgers meer niet om hulp vragen. ‘De vraag is hoe kunnen wij die mensen bereiken?’ Tegelijk stuurde hij ze door naar het systeem, dat bureaucratische systeem dat door veel burgers – dankzij de overheid waar hij al meer dan twaalf jaar leiding aangeeft – wordt gewantrouwd.