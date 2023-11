Op een zonnige junidag in 2021 stond op het Plein voor het Binnenhof openluchtrestaurant ‘Alleen is oké’, met tafeltjes voor één persoon. Theatermaker Marjon Moed wilde daarmee samen met het Centrum Individu en Samenleving (CISA) en het Humanistisch Verbond aandacht vragen voor de achterstelling van alleenwoners. Volgens het CBS leven in Nederland 3.254.000 volwassenen alleen. Ondanks het aantal wordt deze groep structureel benadeeld ten opzichte van samenwoners. Zo worden eenpersoonshuishoudens bij onder andere erfbelasting, gemeentelijke belastingen, eigen bijdragen zorginstellingen, diensten en verzekeringen relatief zwaarder aangeslagen. Terwijl ze wel meebetalen aan partner- en nabestaandenpensioen en de kinderbijslag. ‘Het is tijd voor wederkerige solidariteit,’ stelde de petitie die Moed aanbood.

Vanuit zijn museale woning in Voorburg licht Kees van der Leer, gewezen bedrijfseconoom en frontman van CISA, met taaie vasthoudendheid telefonisch nog eens toe waar alleenwoners de politiek voor nodig hebben. CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Doel is het stimuleren van de emancipatie van alleenwoners in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. Dat werknemers tegenwoordig ook zorgverlof mogen opnemen voor zieke of hulpbehoevende bekenden in hun omgeving, en niet alleen voor naaste familie, geldt voorlopig als hun belangrijkste wapenfeit.

Oprichtster is de 90-jarige Lenie de Zwaan. Omdat die tegenwoordig promotieonderzoek doet naar ‘het juridisch gelijkwaardigheidsaspect’, voert de 79-jarige Van der Leer het woord. In de zomer was het CISA-bestuur na een vruchtbare vergadering aan zijn tafel weer hoopvol uitgewaaierd. Nu blijkt de politiek toch weer minder aan de alleenwoner te hebben gedacht dan gehoopt.

Puntsgewijs somt Van der Leer de achterstellingen nog eens op. Huisvesting, inrichtingskosten, nutsvoorzieningen en dagelijkse uitgaven drukken veel zwaarder op het budget van alleenstaanden. ‘Tot 1989 was er een alleenstaandentoeslag om tegemoet te komen aan hogere woonlasten, maar die is door het CDA en de VVD de nek omgedraaid.’

Daar komt nog van alles bovenop. Alleenwoners hebben minder belastingvoordelen dan samenwoners die, als ze samen aangifte doen, inkomsten en aftrekposten profijtelijk naar elkaar kunnen schuiven en zo minder belasting over het gezamenlijke bedrag betalen.

Ook is de eigen bijdrage voor de langdurige zorg veel hoger voor alleenwoners. Na vier maanden in een zorginstelling moet iedere Nederlander een hoge eigen bijdrage betalen, behalve de patiënten die moeten voorzien in de kosten voor onderhoud van een of meer minderjarige kinderen, of een partner hebben die thuis blijft wonen. Dat verschil kan oplopen tot wel 1600 euro per maand. ‘De gedachte van de overheid is dat een alleenwoner een huis kan verkopen daar de zorg van betalen,’ zegt Van der Leer. ‘Ik zou mijn huis ook wel willen nalaten aan goede vrienden en vriendinnen. En als je dan toevallig een partner hebt, hoef je je huis niet te verkopen. Dit is precies waartegen we vechten.’

Ook betaal je als alleenwoner in sommige gemeenten relatief meer afvalstofheffing. In Amsterdam is dat € 344,- voor een eenpersoonshuishouden, € 459,- voor een meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal mensen. ‘Die heffing moet gewoon berekend worden naar rato van het aantal personen in huis,’ zegt Van der Leer. ‘Er wordt wel eens gezegd “dat afvalauto’s toch moeten rijden, of het nu voor een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden is.” Dat is flauwekul, want in een buurt met veel eenpersoonshuishoudens hoef je die containers toch veel minder vaak te legen?’

De discriminatie in de erfbelasting spant de kroon. Stel dat Van der Leer zijn boedel nalaat aan een goede vriendin, broer of zus, dan krijgen zij een voetvrijstelling van € 2244,- en betalen ze over de rest een erfbelasting van 30 tot 40 procent. Voor partners geldt een voetvrijstelling van € 671.910, voor (klein)kinderen van € 21.282. ‘Trek dat gelijk,’ zegt Van der Leer. ‘Wij pleiten voor een boedelbelasting waarbij een vast percentage van de nalatenschap naar de overheid gaat, of je nu wel of geen partner hebt.’

‘We zitten nog steeds helemaal vast in dat traditionele plaatje ten koste van al die mensen die gekozen of ongekozen alleen wonen.’

Ook op de woningmarkt is de financiële ongelijkheid van singles goed te merken. Eenverdieners kunnen moeilijk een eigen huis betalen, zeker in de steden. Marjon Moed betaalt maandelijks meer huur dan haar samenwonende vrienden aan hypotheek, vertelt ze telefonisch, maar zíj komt niet in aanmerking voor een koophuis. ‘Er moet worden gekeken naar wat je te besteden hebt in plaats van naar de hoogte van je inkomen.’ Vrienden van haar verkochten net hun huis met overwaarde, en komen daardoor meteen in een andere vermogensklasse. ‘Het dringt maar niet door wat een kloof er op deze manier ontstaat,’ zegt Moed. ‘En dan moet de pechgeneratie met torenhoge studieschulden er nog aankomen.’

En dan is er nog de financiële achterstelling door bedrijven. Een abonnement op een sportschool of Spotify mag je wel delen met gezinsleden, waarom niet met een goede vriend of vriendin?

Moed: ‘We zitten nog steeds helemaal vast in dat traditionele plaatje ten koste van al die mensen die gekozen of ongekozen alleen wonen. De overheid, het bedrijfsleven bepalen wie de belangrijkste persoon in je leven moet zijn, namelijk een partner. Telt een levenslange vriendschap niet mee?’

Sociale familie

Ondertussen worden alleenwoners wel geacht mee te betalen voor de partnervoordelen van anderen en alle kindregelingen ongeacht het aantal, zoals kinderbijslag en gratis zorgverzekering. ‘Maak kindertoeslagen inkomensafhankelijk,’ stelt Van der Leer. ‘Waarom moeten wij meebetalen aan de gezinnen van rijke ouders? En beperk het tot twee kinderen. De aarde en de maatschappij hebben geen belang bij veel kinderen. Waarom zou je dan als overheid meer dan twee kinderen financieel aanmoedigen? Als de kindertoeslagen beperkter worden, ontstaat er meteen meer geld voor gezinnen die het minder breed hebben, met name de eenoudergezinnen.’

Maar uiteindelijk gaat het om een meer structurele emancipatie. De alleenstaande-leefvorm moet volgens de CISA-leden opgenomen worden in het familierecht. Er moet erkend worden dat een alleenstaande ook sociale relaties heeft waarmee rekening moet worden gehouden in wet- en regelgeving. Dit noemt het CISA ‘de sociale familie’. Ook is het essentieel dat ‘alleenstaand’ onder een eigen wettelijke burgerlijke staat moet vallen, want daaraan kunnen namelijk rechten worden ontleend. Nu behoren alleenwoners tot de restcategorie ‘ongehuwd.’

Nieuwe gezamenlijke woonvormen

De bekendste alleenwoner van Nederland, Mark Rutte, had tot spijt van Moed en consorten niet plaatsgenomen aan een van de tafeltjes in het openluchtrestaurant. Verder was er aardig wat belangstelling geweest. Aan de tafels schoven aan Habtamu de Hoop (PvdA), Rebekka Timmer (Bij1), Hatte van der Woude (VVD), Senna Maatough (GL), Jeanet van der Laan (D66), Eva van Esch en Frank Wassenberg (beide PvdD), Don Ceder (CU), Nilüfer Gündoğan (Volt), Mustafa Amhaouch (CDA) en Peter Kwint (SP). Heeft het effect gehad? Lang niet genoeg vindt het CISA.

Bestuurslid Nettie Roes las onlangs nauwgezet de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen op aspecten die voor alleenstaanden belangrijk zijn. Conclusie: ‘Er is wat vooruitgang, maar er is nog steeds geen enkele partij die zich consequent voor de gelijkstelling van de alleenwoners inzet.’

Tal van politieke partijen noemen de alleenwoner nadrukkelijk in de huisvesting. D66 stelt: ‘De huidige woningvoorraad bestaat voor ruim 64 procent uit eengezinswoningen, terwijl maar 27 procent van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. Voor één- of tweepersoonshuishoudens zijn deze woningen vaak te duur of te groot.’ Ook de BBB, de ChristenUnie, Nieuw Sociaal Contract, Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA en Forum voor Democratie zoeken naar manieren om de groeiende groep eenpersoonshuishoudens betere kansen op de woningmarkt te geven. Zo wil de BBB mensen aanmoedigen om met meerdere huishoudens woningen te delen, bijvoorbeeld door bij te bouwen op grote erven of door woningen te splitsen. De ChristenUnie pleit onder meer voor slimme woonvormen voor kleine huishoudens en ontwikkelaars die ‘koop-later’-woningen bouwen: huizen die door de huurders gekocht mogen worden. Daar kunnen ook alleenwoners van profiteren. Ook stelt ze voor de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen, en de leenruimte van tweeverdieners niet te verruimen, omdat alleenstaanden en alleenverdieners daardoor nog verder op achterstand komen te staan.

D66 pleit voor een flexibelere financiële levensplanning, door middel van ‘een premievakantie’: hiermee hoef je tijdelijk geen pensioenpremie te betalen, zodat je meer geld beschikbaar hebt om een huis te kopen. ‘Dat helpt alleenstaanden om ook een huis te kunnen kopen,’ aldus de analyse van CISA. Forum voor Democratie wil net als de Partij voor de Dieren de mogelijkheid onderzoeken om generatiewoningen te bouwen. GroenLinks-PvdA zet in op de ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke woonvormen voor alleenstaanden, samengestelde gezinnen, ouderen en mensen met een beperking die zorg nodig hebben.

Leefvormneutraal/relatie-onafhankelijk

Als het over erf- en schenkbelasting gaat, zijn er volgens de CISA-analyse plannen van politieke partijen waar alleenstaanden met of zonder kinderen direct of indirect baat bij hebben. Ofwel omdat ze de erfbelasting voor iedereen flink willen verlagen, zoals JA21, omdat ze die belastingen in het geheel willen afschaffen, zoals BNVL en FvD, of omdat ze de erfbelasting voor kleine erfenissen willen verminderen en voor grote verhogen, zoals GL-PvdA en PvdD voorstellen. Andere partijen die de erf- en schenkbelasting leefvormneutraal/relatie-onafhankelijk willen maken zijn D66, JA21 en Volt.

Kees van der Leer: ‘CISA pleit, zoals gezegd, voor een ‘boedelbelasting’ waarbij de te betalen erfbelasting een percentage is van de erfenis. Dat percentage is voor iedere erfgenaam gelijk, onafhankelijk van de burgerlijke staat van de ontvanger. Zolang dat niet het geval is, moet een alleenstaande een of twee personen kunnen aanwijzen die dezelfde vrijstelling kunnen krijgen als een gehuwde, zoals bepleit door D66, JA21 en Volt. Het CDA en BIJ1 willen de erf- en schenkbelasting juist verhogen.’

Verschillende partijen willen af van het toeslagensysteem. Sommige pleiten voor een huishoudtoelage of individueel basisbedrag waarbij dan volgens CISA ‘prima rekening kan worden gehouden met de relatief hoge vaste lasten die een eenpersoonshuishouden met zich meebrengt.’ Alleenwoners met en zonder kinderen zouden baat kunnen hebben bij het programma van de SP, die het stelsel van toeslagen overbodig wil maken door alle inkomens te verhogen en zorg, wonen en kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken. CU, D66, JA21 en Volt stellen voor alle toeslagen af te schaffen en te vervangen door een maandelijkse toelage of korting ‘die gunstig zou kunnen uitpakken voor alleenwoners.’

‘Minister voor Huishoudens’

Wat het CISA teleurstelt, is dat opnieuw geen enkele partij zich consequent hard maakt voor de gigantische groep alleenwoners, een groep die alleen maar groeit. Integendeel, partijen als CDA, BBB, ChristenUnie en SGP beginnen nu juist over ‘de eerbiediging van het gezinsleven’, wat ze zelfs in de Grondwet willen opnemen. ‘Hoe verzin je het?’ roept Van der Leer uit. Het CDA en de CU pleiten voor een Gezinsminister ‘om het belang van gezinnen voor onze samenleving te onderstrepen’. Deze minister zou verantwoordelijk worden voor het realiseren van samenhangend gezinsbeleid.

Hoewel dit voor eenoudergezinnen best positief zou kunnen uitpakken, ziet Kees van der Leer hier weer dezelfde achterstelling in: ‘Een minister voor het gezin is even discriminerend als de opvatting dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. Elk huishouden, ook dat van een alleenstaande, is een pijler en een hoeksteen van de samenleving. Er is meer behoefte aan een “minister voor Alleenstaanden”, die als hoofdtaak heeft de achterstelling te inventariseren en maatregelen voor te stellen om deze achterstelling op te heffen.’

Langer doorpratend komt Van der Leer uit op een ‘minister voor Huishoudens’ in plaats van ‘voor gezinnen’. Hier valt namelijk iedereen onder. Dit zou recht doen aan de diversificatie van de leefvormen in ons land. Van der Leer: ‘Er is nu te weinig respect voor het feit dat elke leefvorm eigen kenmerken heeft en eigen behoeften. Het gezin blijft de norm. Dat komt natuurlijk omdat er heel veel mensen in die Kamers zitten die zelf gezinnen hebben. Men zegt wel “het feest van de democratie”, maar ik voel me bij geen enkele politieke partij thuis. Ik zou wel eens willen weten wie in de Eerste en Tweede Kamer alleenwonend zijn.’

Meer keuzevrijheid

Er zijn partijen die zich van goede wil betonen. De ChristenUnie pleit ervoor de staatsschuld onder de 60 procent van het bbp te houden, ‘zonder dat de gezinnen en alleenstaanden met een kleine portemonnee daar de dupe van worden.’ GL-PvdA en D66 stellen in hun programma’s dat veel rechten en plichten nog te nadrukkelijk verbonden zijn aan het traditionele gezin en de directe familie, ‘en dat er meer keuzevrijheid komt in de formele verbintenissen die mensen aan kunnen gaan.’

BIJ1 vindt dat er ruimte moet komen voor de grote diversiteit aan vormen waarin mensen hun leven inrichten, ongeacht gender, gezinssamenstelling of fysieke beperking. De reactie van het CISA komt neer op: breng het in de praktijk door het concreet opheffen van de financiële achterstelling. Oftewel: show me the money.

Overigens beijvert CISA zich voor eenpersoonshuishoudens, en niet per definitie voor het eenoudergezin. Zo stelt Van der Leer: ‘Zorgkosten die het gevolg zijn van een eigen keuze, zoals zwangerschap en bevalling, horen niet thuis in het basispakket.’

Er zijn verenigingen die dat wel doen, zoals Single SuperMom, de belangenvereniging voor alleenstaande moeders, en 1ouderpunt, een nieuw samenwerkingsverband waarin ook de alleenstaande vader is opgenomen.

‘Alleenstaande moeders lopen het grootste risico op langdurige armoede en sociaal isolement.’

Ook in deze verenigingen valt teleurstelling te horen over het gebrek aan consequent beleid voor deze groep.

‘De conclusie dat geen enkele partij zich écht inzet voor alleenstaande moeders is niet vergezocht,’ zegt Bram Hodes, beleidsmedewerker van beide stichtingen. ‘De afgelopen jaren is er een aantal rapporten en publicaties verschenen waaruit blijkt dat de situatie van eenoudergezinnen in Nederland zorgwekkend is,’ mailt hij. Er zijn 596.000 eenoudergezinnen, bijna een kwart van het totaal aantal gezinnen. In 87 procent van de gevallen gaat het om gezinnen met een moeder aan het hoofd. Dit is een kwetsbare groep die aandacht verdient, omdat er een groot risico bestaat op langdurige armoede en sociaal isolement.’

Er ging een brief met aanbevelingen naar alle partijen over huisvestingbeleid specifiek gericht op de problemen van alleenstaande ouders, ‘zoals het toevoegen van alleenstaand ouderschap of pas gescheiden als situatie waarin een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kan worden toegewezen.’

Verder: het verkorten van de wachttijden van maatschappelijke opvang voor alleenstaande moeders met hun kinderen; een toereikend sociaal minimum voor alleenstaande ouders; mogelijkheden tot omscholing; betere dienstverlening vanuit Jeugdzorg; centralisering van de inning van alimentatie bij één overheidsinstantie die ook garandeert dat alleenstaande ouders en hun kinderen sowieso hun geld krijgen. ‘Voorkom ook dat alleenstaande ouders worden opgezadeld met de schulden van hun ex.’

De beide belangenverenigingen willen ook inzetten op mannenemancipatie zodat vaders hun rol beter kunnen invullen, en stellen 1ouderpunten voor in gemeentes.

‘De enige partijen die deze groep in hun partijprogramma benoemen zijn Groenlinks-PvdA en Volt,’ zegt Hodes. ‘In het partijprogramma van GL-PvdA komt de groep aan bod in de context van een kansrijke start voor alle kinderen; in de bijzin: “In de tussentijd zorgen we er met een prijsplafond voor dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk is. Kinderen met een taalachterstand, eenoudergezinnen en gezinnen met een sociaal medische indicatie krijgen voorrang en worden passend ondersteund.”’ Bij Volt ligt de focus iets specifieker op alleenstaande moeders als het gaat over de basisuitkering in de zin: ‘Deze inkomensonafhankelijke toelage bestaat uit een vaste basisuitkering per huishouden. Boven op die basis wordt er per volwassene en per kind extra geld uitgekeerd. Ook alleenstaande ouders ontvangen extra geld bovenop de basisuitkering.’

Je kunt volgens Hodes ook kijken naar hoe partijen indirect alleenstaande moeders helpen, door bijvoorbeeld de loonkloof tussen mannen en vrouwen te willen dichten, of de doorbetaling van het partnerverlof naar honderd procent van het salaris te verhogen, wat de prikkel wegneemt om de moeders de eerste maanden de zorg op zich te laten nemen.

Hodes heeft de kieswijzer voor ouders ingevuld en probeerde daarin zo goed mogelijk de belangen van alleenstaande moeders te volgen en niet te antwoorden op vragen over subjectieve politieke keuzes. Hij kwam uit op Groenlinks-PvdA en PvdD als de twee beste opties. Maar daarmee kun je volgens hem nog niet zeggen dat deze partijen zich echt inzetten voor alleenstaande moeders. ‘En dat terwijl bij vrijwel alle partijen het thema van de verkiezingen “bestaanszekerheid” is.’

Goed nieuws

Dat het erg lang duurt voor de politiek oog krijgt voor alleenwoners, weet de Vlaamse journaliste Nathalie Le Blanc als geen ander. Zij schreef al in 2014 het boek Solo. Waarom steeds meer mensen alleen wonen, en houdt in haar land de ontwikkelingen sindsdien nauwgezet bij. Toch heeft ze goed nieuws. ‘Het is hier nu wel een onderwerp aan het worden in de politiek.’ Er zijn in 2024 verkiezingen voor onder meer het Vlaams parlement, en ze wordt door politieke partijen benaderd of ze de partijprogramma’s wil nalezen op issues voor alleenwoners. Ook wordt ze door verschillende commissies naar relevante aspecten van het woonbeleid, de erfbelasting en fiscale verdeling voor alleenwoners gevraagd.

Nu moet er ook wel iets gebeuren, zegt de journaliste. ‘De OESO berekende dat de Vlaamse alleenwoner uit de middenklasse de meest belaste Europeaan is van het hele continent. Daar is zo weinig belangstelling voor geweest. Neem alleen al het zorgbeleid hier. De politiek gaat er vanuit dat zieke mensen in eerste instantie door mensen uit hun gemeenschap zullen worden verzorgd, maar 16 à 17 procent van de bevolking is alleenstaand zonder kinderen, en zal mogelijk afhankelijk zijn van enige vorm van thuiszorg. Dan denk je toch gewoon niet na?!’

‘Alleenwonenden zien zichzelf ook niet zo. Dat komt omdat veel alleenwoners verwachten dat het een fase is, en er op een dag weer verandering in komt. En vanwege de diversiteit van de groep.’

Ze moest lachen, zegt ze, toen na de zege in de Nederlandse Eerste Kamerverkiezingen de BBB sprak over ‘de vergeten Nederlanders die zich nergens gehoord en gezien voelden.’ ‘Als er één groep is die werkelijk niet wordt gezien en gehoord, dan zijn het de alleenwonenden,’ stelt ze. ‘Maar ze zien zichzelf ook niet zo. Dat komt omdat veel alleenwoners verwachten dat het een fase is, en er op een dag weer verandering in komt. En vanwege de diversiteit van de groep. Het kan gaan om een 18-jarige die net op kot gaat, een vijftiger wiens vrouw ervandoor is met de beenhouwer (‘de wàt?’ ‘de slager’), een 93-jarige weduwe.’

Advies van de journaliste: ‘In een politieke partij zijn er portefeuilles zoals defensie, zorg, onderwijs, landbouw. Het wordt tijd dat ook iemand de alleenwoners behartigt, zodat elke partij hierin zijn eigen deskundige heeft. Dan blijft er iemand wakker op dit onderwerp. Als je nu een jonge politicus bent, grijp ’t thema, en ga ermee aan de haal!’