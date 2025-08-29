Mensen in armoede zijn zielig, of een profiteur

Aan tafel bij talkshow Op1 zit Esmah Lalah, op dat moment wethouder in Tilburg. Het is april 2021, Lalah heeft een maand lang geprobeerd te leven van een bijstandsinkomen. ‘Ik at paprikachips als avondeten om de maand door te komen’, vertelt ze. Bij de kassa in de supermarkt had ze niet genoeg geld om haar boodschappen af te rekenen.