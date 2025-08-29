Analyse
Mensen in armoede zijn zielig, of een profiteur
VRIJDAG 29 AUGUSTUS

In media mogen mensen in armoede alleen bestaan als ‘zielig’ of als ‘profiteur’. Andere verhalen blijven buiten beeld, schrijft Yasmin Ait Abderrahman.

AuteurYasmin Ait Abderrahman



Aan tafel bij talkshow Op1 zit Esmah Lalah, op dat moment wethouder in Tilburg. Het is april 2021, Lalah heeft een maand lang geprobeerd te leven van een bijstandsinkomen. ‘Ik at paprikachips als avondeten om de maand door te komen’, vertelt ze. Bij de kassa in de supermarkt had ze niet genoeg geld om haar boodschappen af te rekenen.

