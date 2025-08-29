Wilders heeft nog steeds de regie

Wie tegen het einde van het zomerreces had gehoopt dat na het opblazen van het kabinet-Schoof door Geert Wilders in juni er weer iets van normale verhoudingen in de politiek zou zijn teruggekeerd – zoals de bereidheid tot oplossingen te komen, of überhaupt naar elkaar te luisteren – kwam afgelopen week bedrogen uit. Tijdens het debat over de ‘ontstane politieke situatie’ op woensdag naar aanleiding van het onverwachte vertrek van NSC uit de coalitie, waarvoor de Kamer speciaal was teruggekeerd van reces, zou je kunnen verwachten dat er vooral gesproken zou worden over de vraag die Nederland het meest aangaat: hoe nu verder, met een onttakeld demissionair kabinet dat op niet meer dan 32 zetels in de Tweede Kamer kan rekenen? Hoe kan Nederland de komende maanden nog op een verantwoordelijke manier worden bestuurd?