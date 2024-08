Wat een pijlgifkikker zegt over de handel in tropisch wild

Het bestellen van een pijlgifkikker is niet veel ingewikkelder dan het bestellen van een paar sokken. Bij online dierenwinkels kies je het gewenste exemplaar op je scherm en betalen maar. Prijzen voor de felgekleurde exotische amfibieën variëren: van drie tientjes tot meer dan honderd euro. Soms worden ze zelfs thuisbezorgd door een dierkoerier, voor vijftien euro extra.

Verzamelaars kunnen legaal pijlgifkikkers als de populaire Adelphobates galactonotus kopen op sites als Hobbyzoo.nl. Tot in de jaren 90 was de handel in ‘galacts’, zoals verzamelaars ze noemen, illegaal. De pijlgifkikkers konden namelijk niet afkomstig zijn uit legale handel vanuit het land van herkomst, maar kwamen voort uit even lucratieve als wrede smokkelpraktijken tussen het Braziliaanse tropisch regenwoud en Nederlandse dierenhandelaren.