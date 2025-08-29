Waar blijft het kweekvlees?

Mark Post, hoogleraar duurzame industriële weefseltechnologie aan de Universiteit Maastricht, kweekte in 2011 runderspierweefsel en vormde dit tot een hamburger. Twee jaar later presenteerde de wetenschapper zijn uitvinding – kweekvlees – ten overstaan van de hele wereldpers in Londen. Aan de smaak moest nog wel wat gebeuren – want ja, dat spierweefsel was nog best droog en taai – en ook de prijs liet nog te wensen over: de eerste kweekburger kostte namelijk 250 duizend euro; geen bedrag waar een Bonusaanbieding tegenop kan. Wilde kweekvlees net zo ingeburgerd raken als, zeg, de gehaktbal, dan moest en zou de prijs omlaag.

Maar inmiddels is het twaalf jaar later, en ligt de kweekburger nog niet in de schappen. Hoe kan dat?