Gewoonlijk is hij anti-NPO, maar afgelopen vrijdag stond PVV-leider Geert Wilders bijna alle redacties van de publieke omroep op zijn allermeegaandst te woord. Tuurlijk wil hij met de VVD samenwerken straks, zei hij telefonisch in het NOS Journaal. Het kabinet-Rutte IV was net een kwartiertje gevallen. De coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 dachten onoverbrugbaar verschillend over immigratie.

Als de VVD immigratie écht wil indammen, zei Wilders met zijn constructiefste stem, dan is de PVV altijd bereid te helpen. ‘De PVV is de partij bij uitstek om ervoor te zorgen dat er een meerderheid ontstaat om de asielstroom fors te beperken.’ VVD-fractieleider Sophie Hermans meldde diezelfde avond bij de talkshow Op1 dat haar partij niet wil regeren met de PVV. ‘We hebben daar dingen in het verleden over gezegd,’ zei ze zonder er inhoudelijk op in te gaan. Al wilde ze wel kwijt dat die ‘dingen’ niets met asielbeleid te maken hadden.

Toch wilde ze nog iets zeggen over de integratie- en migratieplannen van Wilders. ‘Dat is níét de agenda van de VVD. Hij wil uit Europa,’ zei ze, ‘en van hem mag helemaal niemand meer hiernaartoe komen.’ De VVD, wil Hermans hier maar mee zeggen, is het fatsoenlijke alternatief voor de PVV.

Maar het was haar partijgenoot Malik Azmani die als lid van de Tweede Kamer in 2015 een notitie presenteerde waarin hij de buitengrenzen van Europa wilde sluiten. ‘Er zijn geen asielaanvragen meer mogelijk in Europa,’ schreef hij in een plan waarvoor het kabinet zich hard zou moeten maken in Brussel. Dat plan haalde geen meerderheid in het parlement, maar toont wel aan dat de VVD wat immigratie betreft dichter aanschurkt tegen de PVV dan de partij zelf toegeeft.

Wilderiaanse migratietoon

De openlijke flirt van Wilders en de daaropvolgende afwijzing van de VVD vormen de zoveelste akte in de al jarenlang durende tango tussen Rutte en zijn voormalige partijgenoot. Nadat Wilders in 2004 de VVD-fractie verliet en een partij oprichtte, oogstte hij al snel electoraal succes met het thema immigratie. De VVD, destijds nog met een openlijk kosmopolitische agenda, had daar geen antwoord op. De kersverse partijleider Rutte meed het thema zelfs tijdens de verkiezingscampagne van 2006. Dat leidde tot een fors zetelverlies.

Dat moest dus anders. Het was Henk Kamp, oud-minister van Defensie, die namens de VVD in de Tweede Kamer een harde Wilderiaanse migratietoon bezigde. Daarbij schuwde hij persoonlijke aanvallen niet. Het zou staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA) sieren als zij haar tweede, Turkse, paspoort zou inleveren, zei hij. Hij twijfelde openlijk aan de loyaliteit van Khadija Arib aan Nederland vanwege haar advieswerk bij een raad voor de mensenrechten in Marokko.

Met de VVD en het CDA in het kabinet en de PVV als gedoogpartij presenteerde Rutte I in 2010 een akkoord ‘waar rechts Nederland zijn vingers bij af kon likken’.

Die harde koers viel niet lekker. De VVD zou onder Rutte ‘op de bagagedrager van Wilders zitten’, klonk het van buiten en binnen de partij. Smalend werd er over ‘Wilders Light’ gesproken. Maar toen brak de kredietcrisis uit en kon Rutte zich volledig focussen op economie, al decennia het unique selling point van de partij. In dat jaar werd de VVD voor het eerst de grootste partij van Nederland.

Met de VVD en het CDA in het kabinet en de PVV als gedoogpartij presenteerde Rutte I een akkoord ‘waar rechts Nederland zijn vingers bij af kon likken’. Het stond bol van de bezuinigingen (18 miljard in totaal), law and order-acties, vroemvroem-hobby’s en een stevig pakket met migratiemaatregelen. Het aantal migranten van niet-westerse afkomst moest met de helft verminderen. Een van de maatregelen was om gezinshereniging zo moeilijk mogelijk te maken door bijvoorbeeld het stellen van een inkomenseis en het uitsluiten van kinderen van vijftien jaar en ouder van gezinshereniging. Maar alles liep spaak door Europese regelgeving. ‘Het bevalt me niets dat we daaraan niets kunnen veranderen,’ zei Rutte gepikeerd tijdens een persconferentie.

Na de voortijdige val van het kabinet in 2012 zette de VVD de immigratieparagraaf in het verkiezingsprogramma sterker aan om de PVV wind uit de zeilen te nemen. Ook dit keer kwam vervolgens in het regeerakkoord te staan dat de eisen voor gezinshereniging zouden worden aangescherpt.

Er kwam weinig van terecht. Ook het plan om illegaliteit strafbaar te stellen, een langgekoesterde wens van de VVD, werd geschrapt omdat dit voor de PvdA te ver ging.

Langzaamaan verloor de VVD steeds meer punten op migratie. Niet voor niets ging Rutte in 2017 de campagne in met de boodschap ‘doe normaal of ga weg’. Het was opnieuw een poging van de VVD-leider om kiezers weg te trekken bij de PVV. Tegelijkertijd noemde hij de kans dat de VVD samen zou werken met de PVV ‘nul procent’ op inhoudelijke gronden.

Waar blijven de daden?

Door openlijk te zeggen niet met Wilders samen te willen werken, liet hij aan potentiële PVV-stemmers doorschemeren dat een stem op de PVV een verloren stem zou zijn. Rutte waarschuwde de laatste twee campagnes ook voor ‘slechte populisten’, doelend op Wilders. Steevast ging hij op televisie ritueel met hem in debat over immigratie.

‘De woorden worden steeds groter en ruiger,’ zei oud-Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) in het radioprogramma Nieuwsweekend over Ruttes immigratiebeleid van de afgelopen dertien jaar. ‘Maar waar blijven de daden?’

Alle diensten, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zijn overvraagd. Al jarenlang. Dat raakt de hele keten. Waaronder de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, waar de VVD zelf al jarenlang op hamert. De vertrekcijfers dalen al jaren. In 2020 vertrokken er 2450 mensen vrijwillig en 1850 gedwongen, 4310 mensen vertrokken zonder toezicht, wat betekent dat ze illegaal werden.

Bij de IND staan nu 21700 eerste en verlengde asielaanvragen open, meer dan 9100 van die aanvragen liggen al langer dan zes maanden op de plank. Ondertussen neemt het aantal aanvragen ieder jaar toe.

Nu het kabinet is gevallen, gaat de Spreidingswet, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden opvangvoorzieningen voor asielzoekers te regelen, zeer waarschijnlijk niet door.

Die problemen spelen al jaren, maar werden door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet adequaat aangepakt. Zo was het beleid om het aantal plekken voor asielzoekers te verminderen zodra er minder vluchtelingen kwamen. Met als gevolg dat er al snel geen plek meer was toen er méér kwamen. Sinds de beelden van slapende asielzoekers in het gras voor aanmeldcentrum Ter Apel, vorig jaar zomer, spreekt Den Haag over de asielcrisis, maar een oplossing lijkt nog ver weg. Want nu het kabinet is gevallen, gaat de zogeheten Spreidingswet, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden opvangvoorzieningen voor asielzoekers te regelen, zeer waarschijnlijk niet door.

Ontmenselijkt

Ondertussen spreekt de VVD consequent van ‘asielstroom’, zonder exacte aantallen te noemen. Maar het geschatte aantal asielaanvragen (zeventigduizend voor dit jaar), lijkt een stuk lager uit te komen. De schattingen zijn nu rond de vijftigduizend. Een kwart van de asielverzoeken wordt afgewezen. De VVD hamert erop dat er in 2022 meer dan 400 duizend migranten naar Nederland kwamen en dat er ‘grenzen zijn aan wat een land kan dragen’.

Gezinshereniging (in 2022 ging het om elfduizend mensen) was het kennelijk waard om een kabinet op te laten vallen

Maar asiel, en mensen die hier komen in het kader van gezinshereniging, vormen slechts een gedeelte van die migratie. Er zijn kennismigranten, arbeidsmigranten (veel uit Europa), huwelijksmigranten en buitenlandse studenten. Het kabinet was bezig met een groot pakket aan maatregelen voor al die groepen. Kennelijk was gezinshereniging (in 2022 ging het hierbij om elfduizend mensen) het waard om een kabinet op te laten vallen.

De avond dat het kabinet viel, was Henk Kamp op televisie en op de radio. Hij noemde de instroom van 400 duizend migranten. Hij koppelde dat getal aan alle problemen met wonen, onderwijs en de jeugdzorg. Maar hij zei niet dat zijn VVD van huisvesting een markt had gemaakt en de regie had losgelaten, waardoor internationale beleggers ongebreideld woningen – ook sociale huurwoningen – konden opkopen. Hij noemde niet de decentralisatie en forse bezuinigingen die de problemen in de jeugdzorg veroorzaakten. Hij noemde niet het gebrek aan betaalbare woningen waardoor leraren de dure stad verlaten. Nee, hij wees naar de migranten, die ontmenselijkt worden door ze te benoemen als ‘onhoudbare stroom’, zij lagen volgens hem aan de basis van de problemen.

Sophie Hermans deed dat in dezelfde bewoordingen bij Op1. Wilders spreekt harder, over ‘profiteurs die huizen afpakken’, maar de boodschap is hetzelfde. De bagagedrager van Wilders is nooit helemaal weggeweest. Hermans zei moeite te hebben met de cynische blik op de politiek, ‘om meteen alles in trucjes en tactieken weg te praten’. Maar het is moeilijk om niet cynisch te worden als de VVD de tango met de PVV meteen na de kabinetsval weer inzet door zichzelf fatsoenlijker te presenteren dan ze is.