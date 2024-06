‘In Oeganda ben je eigenlijk al klimaatactivist door er te leven’, vertelt klimaatactivist Hilda Flavia Nakabuye (27) aan de telefoon. ‘Je natuurlijke omgeving verandert constant, je kunt nergens meer op rekenen.’ Ze vertelt dat ze opgroeide op de boerderij van haar grootouders, wier oogsten regelmatig compleet werden verwoest door hevige regenval, windstoten of droogte. Uiteindelijk besloten haar vader en oma de boerderij stap voor stap te verkopen. Eerst deden ze de dieren van de hand. Daarna volgde de landbouwgrond. Haar oma huilde, vertelt Nakabuye, en dacht dat een vloek hen had getroffen.

Pas jaren later, als ze op de universiteit hoort over klimaatverandering, realiseert Nakabuye zich dat wat er in haar jeugd gebeurde geen vloek was, maar het gevolg van klimaatverandering. Ze richt in 2019 de jongerenklimaatbeweging Fridays for Future Uganda op.

Inmiddels heeft de beweging meer dan 54.000 leden van verschillende scholen en universiteiten. Hoe is dat gegaan?

‘Het begon heel klein. We demonstreerden elke vrijdag met een groepje voor de campus van de universiteit in Kampala. Na enige tijd trokken we ook van dorp naar dorp om klimaatbewustzijn te creëren. Zodat ook anderen zouden gaan beseffen dat al die extreme weersomstandigheden met het klimaat samenhangen.

Afrika veroorzaakt minder dan 4 procent van alle CO 2 -uitstoot, maar het continent heeft de meeste milieurampen te verduren, onder andere doordat er veel minder beschermingsmaatregelen zijn dan op veel andere plaatsen in de wereld. En Oeganda staat op de twaalfde plaats op de wereldranglijst van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Veel jongeren maken zich daardoor zorgen over hun toekomst. Wij jongeren – in Oeganda is meer dan de helft van de bevolking jonger dan achttien jaar – dragen de gevolgen van het handelen van voorgaande generaties wereldwijd en hebben nog een heel leven voor ons. Inmiddels hebben we leden uit meerdere Afrikaanse landen en organiseren we klimaatprotesten in heel Oost-Afrika.’

‘Klimaatverandering heeft niet alleen te maken met de ongelijke mondiale machtsstructuren, maar ook met allerlei andere vormen van structurele ongelijkheid.’

Je voert ook actie tegen een project van het Franse olieconcern TotalEnergies, dat een oliepijplijn aanlegt dwars door Oeganda. Wat staat er precies op het spel?

‘Die oliepijplijn (EACOP, East-African Crude Oil Pipeline, red.) bestaat uit drie afzonderlijke bouwprojecten, die samen een geheel zullen vormen. Zo staan er al olieplatforms in en rond Lake Albert, midden in het Murchison Falls National Park, waar de olie in 2006 is gevonden. Nu moeten er nog een pijpleiding worden aangelegd en een haven worden gebouwd in Tanzania, van waaruit de olie zal worden verscheept. Het gaat om 1.400 km pijpleiding. De olie moet constant tot 50 graden worden verhit om hem vloeibaar te houden en gaat door beschermd gebied, zoals wetlands en koraalriffen. Als er een lek ontstaat, is de schade enorm. Aan de andere kant van het National Park, in Congo, is ook olie gevonden. We zijn bang dat ook de Congolezen gebruik willen maken van de pijpleiding, wat betekent dat ook daar mensen hun huizen en land zullen verliezen.

Daar komt bij dat het Victoriameer, dat tussen Kenia, Tanzania en Oeganda ligt, een bron van inkomsten is voor meer dan 40 miljoen mensen. De vis die daar gevangen wordt, wordt geëxporteerd naar veel andere landen. Als de pijpleiding gaat lekken, kan het hele meer vervuild raken. En door de aanleg van de olieplatforms zijn nu al meer dan 100.000 mensen ontheemd geraakt, terwijl de aanleg van de pijpleiding nog moet beginnen. Er zullen dus nog veel meer ontheemden komen.’

De betrokkenen worden niet voldoende gecompenseerd, vindt Nakabuye. Human Rights Watch toonde aan hoe gemeenschappen onder druk zijn gezet om met onvoldoende compensatie akkoord te gaan. 96 procent kreeg niet dezelfde hoeveelheid land terug en bijna 80 procent van de verdreven gemeenschappen kreeg te weinig en te laat compensatie, volgens de mensenrechtenorganisatie.

Nakabuye: ‘Hoewel de overheden van Tanzania en Oeganda veel bij de pijpleiding hopen te winnen, zijn er veel economische tegenargumenten. Als er een oliepijplijn wordt aangelegd, zal een eventueel lek de economie van Oeganda negatief beïnvloeden, omdat het meer belangrijk is voor veehouders, landbouwers, vissers en toeristen. Bovendien stoten de oliewinning en het olietransport tonnen CO 2 uit. Zo kunnen we onze klimaatdoelen niet halen.’

Begin dit jaar zijn vier Oegandese en Tanzaniaanse organisaties bij The East African Court of Justice een rechtszaak begonnen tegen de aanleg van de pijpleiding.

‘Een aantal organisaties probeert het nu langs juridische weg en heeft een zaak aangespannen tegen de overheden van Oeganda en Tanzania. Later dit jaar volgt een uitspraak. Onze eigen overheden willen niet luisteren naar onze noodkreet.’

Hoe hangen klimaatverandering en ongelijkheid met elkaar samen?

‘Klimaatverandering heeft niet alleen te maken met de ongelijke mondiale machtsstructuren, maar ook met allerlei andere vormen van structurele ongelijkheid. Van alle mensen die direct getroffen worden door de klimaatcrisis, bestaat volgens de VN 80 procent uit vrouwen en kinderen. Vrouwen ondervinden de gevolgen bij het wassen: door droogte en vervuiling moeten ze steeds verder lopen om water te vinden, vaak met een kind op hun rug. Maar ook bij het verbouwen van groente en bij schoonmaken hebben ze water nodig, dat steeds schaarser wordt.

Daarom is het belangrijk om bij het werken aan klimaatrechtvaardigheid ook vrouwen te horen. Zij moeten een stem hebben in de zoektocht naar oplossingen. De klimaatcrisis gaat niet alleen over klimaat, maar ook over mensenrechten en ongelijkheid. Het is allemaal met elkaar verbonden. Als we de klimaatcrisis kunnen bestrijden, pakken we ook meteen sommige andere crises aan.’