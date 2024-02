De laatste keer dat Frans Timmermans echt van zich deed spreken was verkiezingsavond in november, toen hij als lijsttrekker van GL-PvdA de PVV van Geert Wilders veruit de grootste zag worden. Voor een zaal vol teleurgestelde en hier en daar zelfs geschokte GroenLinksers en PvdA’ers in de Westergasfabriek hield hij zo’n spontane, vlammende speech dat na afloop alom werd gezegd: had hij dat maar eerder gedaan tijdens de campagne.

Sindsdien werd er weinig van de GL-PvdA-leider vernomen. Terwijl Geert Wilders als grote winnaar het voortouw nam in de formatie en de gesprekken onder leiding van Ronald Plasterk het nieuws domineerden, verkeerde de linkse fusiepartij zichtbaar in verwarring. Moest Timmermans de strijd aanbinden met de rechtse coalitie in wording en het gevaar van het rechtspopulisme, of juist staatsmannelijk boven de partijen staan en wachten tot de bal tijdens de formatie toch weer naar hem toe zou rollen? In de top van de fusiepartij kwamen ze er niet uit, stuurloosheid was het gevolg.

Intussen kwam Jimmy Dijk, de nieuwe leider van de SP en voormalig fabrieksarbeider, over de vluchtstrook voorbij met scherpe interrupties tijdens Kamerdebatten en de krachtige oproep aan de onderhandelende partijen om ‘de mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen’ niet te laten wachten, waardoor hij Geert Wilders verschillende keren in het defensief wist te dringen. Het klonk dan ook wat onmachtig als Frans Timmermans zichzelf bij Kamerdebatten ‘oppositieleider’ noemde: in zeteltal mag dat misschien zo zijn, maar de afgelopen maanden was er weinig van te merken. Het wachten was, kortom, op een heldere, overtuigende koers: waar wil Frans Timmermans heen met zijn rood-groene fusiepartij?

kikker in de kruiwagen

Een begin van het langverwachte antwoord kwam deze week, bij de Banning-lezing in de Amsterdamse Rode Hoed, genoemd naar Willem Banning, de ‘rode dominee’ en voorman van de Doorbraak-beweging die in 1946 leidde tot de oprichting van de Partij van de Arbeid, en wiens donderpreken over sociale gerechtigheid in de eerste decennia na de oorlog volle kerkzalen trokken. Uit de toespraak van Timmermans plukten de nieuwsmedia vooral zijn aanval op ‘Poetin-bewonderaar’ Geert Wilders, die een bedreiging zou zijn voor de ‘vrede en veiligheid’. Maar die uithaal behoorde tot het bekende repertoire.

Timmermans positioneert zich behoedzaam in het progressieve landschap, tussen de oude linkervleugel van de PvdA en de activistische voorhoede van GroenLinks.

Veelzeggender was Timmermans’ behoedzame positionering in het progressieve landschap, tussen de oude linkervleugel van de PvdA en de activistische voorhoede van GroenLinks. Al enkele jaren geleden was het Timmermans die in verschillende opiniestukken pleitte voor intensieve samenwerking tussen de beide partijen. Ondanks grote reserves bij de oude garde van de PvdA, die vreesde dat er van de rode traditie weinig over zou blijven, en activistische GroenLinksers die meenden dat hun idealen te grabbel zouden worden gegooid door de immer machtsbeluste PvdA, kwam het tot een fusie van de beide Kamerfracties en een gezamenlijk programma. Maar de tegenstellingen vlamden regelmatig op, vooral de afgelopen maanden, toen tal van GroenLinksers meeliepen in Pro-Palestina-demonstraties, en tot afgrijzen van de joodse gemeenschap én een deel van de PvdA-achterban de Hamas-slogan ‘Palestine will be free, from the river to the sea’ scandeerden. Het meest recente voorbeeld is het GroenLinkse Statenlid Paul Smits, die op een Gaza-demonstratie in Amsterdam het protestbordje ‘Viva viva intifadah’ meedroeg nadat hij op sociale media had beweerd dat ‘Israëlische fascisten beramen hoe ze de etnische zuivering van Gaza gaan volbrengen’, en daar vervolgens zijn spijt voor betuigde: de oproep tot intifadah zou hij bedoeld hebben als ‘geweldloos verzet’.

Zulke kikkers moet Timmermans nu dus in de kruiwagen zien te houden.

groen staal

Als Kamerlid, minister en vervolgens Eurocommissaris stond Timmermans al bekend als gedreven sociaaldemocraat, die graag verwees naar de mijnwerkersachtergrond van zijn Limburgse familie, maar ook als machtsrealist in de traditie van Joop den Uyl en zijn leermeester Max van der Stoel, die beide geloofden in de ‘politiek van de kleine stappen’.

Als Eurocommissaris zette Timmermans zich ook in voor de Turkijedeal: het tegenhouden van Syrische vluchtelingen aan de Turkse grens in ruil voor miljardensteun aan de regering-Erdoğan. Vanuit GroenLinks klonk toen de kritiek dat Europa daarmee door de ‘morele ondergrens’ zou zakken. Toen ik Timmermans daar ooit naar vroeg tijdens een interview voor Vrij Nederland zei hij niet alleen: ‘Ik heb niet het idee dat ik vuile handen maak’, maar ook: ‘Ik heb een ongelooflijke hekel aan getuigenispolitiek’, én: ‘Als je alleen maar mensen opzoekt die het met je eens zijn, die denken dat je de Jessias bent, breng je de samenleving nooit op het goede spoor.’

Precies die boodschap klonk door in de Banning-lezing van afgelopen week. Daarin waarschuwde Timmermans voor mensen die zich louter in hun eigen bubbel begeven en hun grote gelijk alleen maar bevestigd zien in hun ‘echokamer’: overduidelijke kritiek op zowel de rechts-populistische xenofobe tunnelvisie als op de links-activistische navelstaarderij van wat wel de ‘havermelkelite’ wordt genoemd – en dus ook op de activistische vleugel van GroenLinks, die Timmermans als partijleider in toom zal moeten houden. De belangrijkste boodschap in de lezing: politiek moet door waarden gedreven zijn, en het individu kan alleen tot gelding komen in de gemeenschap – een oud credo van rode dominee Banning zelf – maar politiek moet ook realistisch zijn.

Er valt vooral sociaaldemocratisch machtsrealisme te ontdekken in de visie van Timmermans.

In de visie van Timmermans was, kortom, weinig GroenLinkse getuigenispolitiek te ontdekken, en des te meer sociaaldemocratisch machtsrealisme.

Daar zou Timmermans de komende tijd wel wat meer van mogen laten zien. Bijvoorbeeld door langs te gaan bij voormalige arbeiders van de gesloten VDL Nedcar-fabriek in Born, die omgebouwd zou kunnen worden tot fabriek voor militaire voertuigen: zo kan Nederland een solide bijdrage blijven leveren aan de Europese Defensie tegenover het dreigende Rusland, en blijven Nederlandse arbeiders aan het werk.

Hetzelfde geldt voor Tata Steel in IJmuiden, waar de FNV in samenwerking met milieuorganisaties, wetenschappers en oud-bestuurders van Hoogovens een plan voor ‘groen staal’ heeft ontwikkeld dat werd overgenomen door de directie en waardoor Nederland minder afhankelijk hoeft te zijn van Chinees en Russisch staal, de duurzaamheid een handje wordt geholpen én de staalarbeiders hun baan niet verliezen. Onlangs schreef vakbondsman Roel Berghuis daar nog een treffende column over voor de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA, onder de titel: ‘Hoe komen rood en groen bij elkaar?’

Nou, zo dus.

Bijkomend voordeel: wie weet gaan sommige fabrieksarbeiders dan ook weer stemmen op de partij van Frans Timmermans.