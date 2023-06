Dit verhaal is ook te beluisteren.

Ook vissen kunnen zeeziek worden, ontdekten ze bij superjachtenbouwer Oceanco. Ze hadden de primeur om een aquarium in een superjacht te plaatsen. Het aquarium was even breed als het zwembad aan boord, zo’n 3,5 meter lang, vertelt Wim Verhoeff, medewerker bij Oceanco. Toen ze de vissen in het aquarium hadden gelaten, zagen ze na een week groen, vertelt hij. Ondanks dat het aquarium een speciaal stabilisatie-systeem heeft, moesten ze onderzoeken welke vissen erin kunnen.

De min of meer standaard faciliteiten van een superjacht worden na verloop van tijd gewoon, moeten ze constateren. Jacuzzi’s, sauna’s, wellness centers, onderzeeërs, jetski’s, glijbanen, helikopters, bootgarages voor jachten van veertien meter aan boord van het superjacht. ‘Hoe langer je hier werkt,’ zegt Verhoeff, ‘des te minder je je verbaast over wat mensen vragen.’

Meestal is er maar één zwembad aan boord. ‘Maar het leuke van een zwembad,’ zegt Verhoeff, ‘is dat het vaak een beweegbare vloer heeft.’ Je pompt het water eruit, de vloer komt omhoog en dan heb je één groot dek, voor bijvoorbeeld een discovloer, of om een helikopter op te laten landen. ‘Je bent natuurlijk enigszins gelimiteerd in je ruimte omdat alles aan boord moet gebeuren.’

‘We hadden een eigenaar die graag golfde,’ vertelt Verhoeffs collega, een junior marketingmedewerker die niet meer haar naam in Vrij Nederland wil. ‘Dus op het achterdek hebben we een stuk gras aangelegd zodat hij zijn swing kon blijven oefenen. Het waren speciale ballen van vissenvoer, zodat hij ze met een gerust hart de oceaan in kon slaan.’ ‘Het gaat gewoon om zo hard mogelijk slaan,’ vult Verhoeff aan. ‘En het is mooier om dat van het achterdek van je jacht te doen.’

Een graantje meepikken

Er zijn steeds meer mensen die zich een superjacht kunnen veroorloven: grote luxueuze schepen die voor de pleziervaart worden gebruikt en afhankelijk van de definitie meer dan 24, 40, 60 of 80 meter lang zijn. Nederland heeft een wereldwijde reputatie als het op de superjachtbouw aankomt.

In 2022 kende de jachtindustrie een dipje door de sancties tegen Rusland, een grote afzetmarkt. De verkoop van jachten vanaf 24 meter daalde in 2022 met 32 procent. Maar alsnog was 2022 na 2021 het beste jaar voor superjachtenbouwers ooit. Vooral Nederlandse superjachtenbouwers gaat het al enige tijd voor de wind: ze verdrievoudigden hun omzet tussen 2006 en 2018 tot anderhalf miljard euro. Oceanco is een van de drie bouwers van Nederland die de allergrootste superjachten bouwen; voor een jacht kleiner dan 90 meter hoef je niet meer bij hen aan te kloppen.

Het project van Quote 500-lid Wim Beelen (vermogen: 190 miljoen euro) wordt begroot op 300 miljoen euro en moet een megawerf worden voor het varende speelgoed van de superrijken.

Ook groene gemeentes willen maar al te graag een graantje meepikken van deze booming industrie. Zo kondigde de gemeente Amsterdam in 2019 aan het Westelijk Havengebied op de kaart te willen zetten als locatie voor superjachten voor eigenaren, bouwers, de bemanning van jachten en toeleveranciers. Niet veel later werd het ADM-terrein in de haven, waar jarenlang honderden kunstenaars en ambachtslieden woonden, door de Mobiele Eenheid ontruimt om plaats te maken voor de bouw van de Dutch Superyacht Tech Campus. Het project van Quote 500-lid Wim Beelen (vermogen: 190 miljoen euro) wordt begroot op 300 miljoen euro en moet een megawerf worden voor het varende speelgoed van de superrijken. De Tech Campus (‘De meest innovatieve locatie voor de bouw, refits en onderhoud van superjachten’) bouwt zes grote loodsen direct aan het water, naast een groot kantorencomplex.

Voetafdruk

Je kan het mooi vinden, zo’n jacht, maar ze zijn niet zonder gevolgen voor de planeet. Antropologen die consumentencultuur, energieverbruik en verspilling bestuderen, onderzochten hoe de immense rijkdom van miljardairs zich vertaalt in hun ecologische voetafdruk. Ze keken naar onroerend goed en transport, omdat daar verreweg de meeste uitstoot plaatsvindt. Dus: verzamelingen megahuizen, privéjets, privé-eilanden, wagenparken, superjachten. Verreweg de grootste bron van individuele emissies zijn superjachten: conservatieve berekeningen schatten dat bijna twee derde van de totale ecologische voetafdruk van miljardairs die jachten bezitten, wordt veroorzaakt door jachtbezit.

Richard Wilk, emeritus hoogleraar antropologie die in het verleden samenwerkte met Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom, legt per videoverbinding het onderzoek uit. ‘We waren enorm verrast dat hun superjachten zo’n groot deel van hun uitstoot veroorzaakten. Ik dacht dat het hebben van negen huizen en een privé-eiland in de Cariben een enorme hoeveelheid broeikasgassen zou produceren. Maar dat verbleekt bij het hebben van een honderd meter lang superjacht, of je het nu gebruikt of niet.’

Wilk had zich vergist in de uitstoot van zo’n superjacht. Miljardairs zijn gemiddeld een maand per jaar aan boord, dus die andere elf maanden zou een jacht helemaal niet zoveel hoeven uitstoten, dacht hij. ‘Maar dat had ik helemaal mis.’ Ook als het jacht ergens is aangemeerd of voor anker ligt, gebruikt het ontzettend veel energie voor de dertig à veertig bemanningsleden die het hele jaar door aan boord moeten wonen, en om alle voorzieningen te laten draaien. Als je het jacht daadwerkelijk gebruikt, produceert het niet eens zo heel veel meer emissies dan wanneer het stilligt. Volgens de berekeningen stoot een superjacht met permanente bemanning, helikopterplatform, onderzeeërs en zwembaden ongeveer 7020 ton CO 2 uit per jaar. Ter vergelijking: dat is evenveel als 70.000 Ethiopiërs jaarlijks in totaal uitstoten.

Cactusleer

Superjachtenbouwers weten dat ze bijdragen aan klimaatverandering. Hoe gaan ze daarmee om? Ik mag langskomen op de scheepswerf van Oceanco in Alblasserdam, een van de bekendste superjachtenbouwers ter wereld. Vorig jaar kwamen ze nog in het nieuws omdat het door hun gebouwde zeiljacht van Jeff Bezos ter waarde van een half miljard dollar door de monumentale brug De Hef in Rotterdam moest, wat voor veel ophef zorgde.

Bij Oceanco zijn ze zich maar al te bewust van de klimaatimpact van hun product, merk ik aan de uitgebreide uitleg van de drie medewerkers op de scheepswerf. We zitten in de luxueuze vergaderzaal waar normaalgesproken miljardairs worden ontvangen. Welke rol speelt de klimaatcrisis bij superjachtenbouwers en hun opdrachtgevers?

Oceanco heeft een belangrijk leitmotiv zegt Verhoeff: ‘The perfect yacht can only be the perfect yacht when it’s the owner’s perfect yacht.’ En die eigenaren hebben steeds meer oog voor de klimaatimpact van hun jacht. ‘Klanten liggen onder een vergrootglas, dus ze zijn steeds meer geïnteresseerd…’ hij pauzeert, denkt na, begint een nieuwe zin ‘…In principe zijn het mensen zoals jij en ik die ook graag een stukje positiviteit achter willen laten. Dus we proberen ze daar ook met hun superjacht mee te helpen.’

De duurzaamheidsvisie van Oceanco steunt op twee pijlers. Een daarvan is het promoten van de circulaire economie, en daarnaast gaat het om de circulariteit van de superjachten zelf.

Oceanco wil graag de duurzaamste jachtenbouwer ter wereld worden. Dat kan een loos credo zijn, zegt Verhoeff, alsof hij mijn gedachten kan lezen, ‘maar wij proberen het structureel aan te pakken met beleid en visie.’ De duurzaamheidsvisie van Oceanco steunt op twee pijlers. Een daarvan is het promoten van de circulaire economie. Kleine veranderingen zijn er al: ze zijn van het plastic afgestapt; ze scheiden hun kantoorafval.

Daarnaast gaat het om de circulariteit van de superjachten zelf. Dat doen ze bijvoorbeeld met het selecteren of creëren van nieuwe materialen. De junior marketingmedewerker: ‘Vegan leer bijvoorbeeld: ‘Vegan leer bijvoorbeeld. Zo werken we met partijen die leer van cactussen maken om aan boord te gebruiken.’ Er is ook de mogelijkheid om marmergruis, een afvalproduct van de marmerindustrie, in de vloer te verwerken. Restproducten als eierschalen worden verwerkt tot ‘luxe materialen’.

Ze doen ook aan recycling van oude jachten. Zo komen verouderde schepen hier binnen voor een totale makeover. Oceanco geeft zo’n schip een nieuw interieur, efficiëntere motoren en nieuwe systemen. ‘We geloven echt dat dit een toekomst heeft,’ zegt Verhoeff. ‘Niet weggooien maar hergebruiken, daar weer iets van maken dat state of the art is en veel zuiniger.’ Op die manier kun je die tonnen staal en aluminium grotendeels hergebruiken. ‘Een stuk minder vervuilend dan nieuwe grondstoffen de wereld in brengen,’ benadrukt Verhoeff.

Formule 1

De tweede en belangrijkste pijler onder hun duurzaamheidsvisie is de energietransitie. Wederom beginnen ze dicht bij huis: het hele wagenpark wordt in 2024 volledig elektrisch, er liggen zonnepanelen op het dak. Maar ook het soort superjachten dat gebouwd wordt, ondergaat een transformatie.

Zeiljachten varen natuurlijk al eeuwen grotendeels op windenergie. Neem de Aquijo, een van hun eerste zeiljachten. ‘Een onwijs avontuurlijk jacht,’ zegt Verhoeff. ‘Ze zijn voor de derde keer bezig met rond de wereld zeilen. Omdat het een zeiljacht is, is het al veel duurzamer.’ Met een zeiljacht kun je veertig procent uitstoot besparen ten opzichte van een conventionele motorjacht.

Maar ook zeiljachten kunnen geoptimaliseerd worden en zo tot wel 48 procent zuiniger worden dan een conventioneel motorjacht. Wat betreft duurzaamheid kunnen weinig zeiljachten tippen aan de Black Pearl. ‘De visie van de eigenaar was de Atlantische Oceaan oversteken zonder een druppel brandstof te gebruiken,’ zegt de senior marketingmedewerker. Nogal een uitdaging, want hoewel het een zeiljacht is, gebruikt het 107 meter lange megajacht veel energie voor alle luxueuze voorzieningen aan boord.

Maar dankzij technologische innovatie is het een jacht dat zelfs energie opwekt, vertelt Verhoeff. Dat komt voor een belangrijk deel door de betrokkenheid van de eigenaar, die een technische achtergrond heeft, schrijft Forbes. Als het schip hard genoeg zeilt, worden de propellers door het water rondgedraaid, waardoor ze de elektromotor als een dynamo aan kunnen drijven. ‘Dus je wekt energie op tijdens het zeilen en die energie wordt weer gebruikt voor dingen als verwarming en ventilatiesystemen aan boord. Er zijn nog dieselgeneratoren, maar die worden alleen gebruikt als het nodig is.’

Oceanco richt zich op accelerating sustainable innovation and ensuring responsible yachting. ‘Dit moet je bijna vergelijken met de Formule 1,’ zegt Verhoeff. ‘Er is geld beschikbaar, want geld heeft in deze industrie andere prioriteiten dan in de commerciële vaart. En wij geloven dat we, zoals in de Formule 1, dat geld in kunnen zetten voor innovatie.’

Neem de technologie uit de Black Pearl. Door andere partijen wordt nu gekeken of het mogelijk is die in te zetten voor de commerciële vaart, ‘zodat ook containerschepen met datzelfde stukje intelligentie erachter duurzame overtochten kunnen maken. Zo geloven wij dat de superjachtbouw de speeltuin is voor nieuwe ontwikkelingen.’

Verhoeff, die eerder innovation designer was bij Oceanco, legt tot in detail een hele reeks aan technologische innovaties uit, die de laatste jaren tot een grote efficiëntieslag hebben geleid. Zo is er gewerkt aan efficiëntere rompontwerpen, aan diesel-elektrische aandrijvingssystemen, terugwinning van restwarmte, geïntegreerde batterijsystemen en wordt er veel onderzoek gedaan naar superjachten op waterstof en methanol, mogelijk duurzamere brandstoffen, afhankelijk van hoe het geproduceerd wordt.

‘Als we kijken naar een high efficiency motorjacht, dan kun je makkelijk vijftien procent reductie halen ten opzichte van een conventioneel jacht. Als je weer een stap verdergaat, dus optimale afmetingen, hybrid propulsion, en load reduction waar mogelijk, kom je nog verder.’ Het superjacht Bravo Eugenia is een voorbeeld van hoe dat uit kan pakken. Het jacht van 109 meter lang is hun ‘sustainability pioneer’, lees ik in hun catalogus. Het hele pakket aan efficiëntere technologische innovatie heeft geleid tot 30 procent minder brandstofverbruik.

Verre van optimaal

Ik ga te rade bij Jeroen Pruyn, onderzoeker aan de TU Delft gespecialiseerd in maritieme technologie. Ja, zegt Pruyn, ‘ik heb met Oceanco samengewerkt. We zijn net als TNO gevraagd of we dingen voor hen kunnen doorrekenen. Dat doe ik samen met studenten, dan is het een onderwijsproject en nooit een mening van TU Delft.’ Ook is Pruyn betrokken bij het YETI-project, waarin Oceanco samen met alle andere superjachtenbouwers probeert een soort gestandaardiseerd energielabel voor superjachten te ontwikkelen. ‘Daar zit ik bij om een neutrale kijk te geven, een stuk geweten te vormen. Want naast het technische aspect is het altijd deels ook een politieke discussie.’

Naast de trend dat het allemaal duurzamer moet is er, net als bij auto’s, nog een andere trend gaande: groter en zwaarder.

Is die efficiëntieslag bij de superjachten een vorm van greenwashing, of kunnen jachten echt zoveel efficiënter worden? ‘Als je twintig tot dertig procent winst haalt met één aanpassing ten opzichte van een oud ontwerp, dan was dat een verre van geoptimaliseerd ontwerp,’ zegt Pruyn. Ja, er zijn technologische ontwikkelingen geweest, maar dan gaat het eerder om maximaal tien procent verbetering. ‘De rest komt uit het feit dat er tien, twintig jaar geleden geen aandacht voor was omdat het niet zo belangrijk gevonden werd. Brandstof was goedkoop, CO 2 boeide niet.’ Vooral laaghangend fruit gebaseerd op voortschrijdend inzicht dus, die efficiëntieslag.

Laaghangend fruit

Naast de trend dat het allemaal duurzamer moet is er, net als bij auto’s, nog een andere trend gaande: groter en zwaarder. In 2002 kreeg Oceanco een nieuwe aandeelhouder die een visie had, zegt Verhoeff: vanaf nu gingen ze niet meer jachten vanaf 60 meter, maar vanaf 90 meter bouwen. ‘Hij heeft een aantal lifestyletrends binnen de superjachten goed voorspeld,’ zegt Verhoeff.

En het is niet alleen de lengte. Superjachten zijn ook veel zwaarder geworden: het gewicht is tussen 2011 en 2018 ruim verdubbeld.

Wat doet dat met de efficiëntie, vraag ik Pruyn. ‘Bij commerciële scheepvaart is het alleen maar goed als een schip groter wordt, want een groter schip is per ton energie-efficiënter. Maar bij een superjacht… Wat is de functionele eenheid van een superjacht?’

Daarnaast: hoeveel efficiënter kunnen de jachten worden als het laaghangende fruit al is geplukt? Toch denken superjachtenbouwers dat het veel beter kan, want ze willen naar volledig emissievrije superjachten toe. Kan dat? ‘Dat ligt eigenlijk aan de eigenaar,’ zegt Pruyn. ‘Op het moment dat een eigenaar iets wil, omdat het zijn speelgoed is, is het in principe mogelijk.’

Bij Feadship, een andere Nederlandse superjachtenbouwer, hebben ze laatst een contract getekend voor een superjacht op vloeibaar waterstof. Dat gaan ze nu ontwikkelen en bouwen. Natuurlijk is daarbij de volgende vraag: hoe kom je aan voldoende waterstof dat groen is, want de productie en infrastructuur zijn er nog nauwelijks.

Toch blijft het een vreemde combinatie, superjachten en duurzaamheid, ziet ook Pruyn. Aan de ene kant: de eerste met wie Pruyn over duurzaamheid in de scheepvaart kon praten, waren de superjachtbouwers. Maar de ironie ontgaat hem zeker niet. ‘Uiteindelijk is het duurzaamste superjacht het superjacht dat niet wordt gebouwd. Maar om van groene ideeën naar daadwerkelijke veranderingen in de maritieme sector te gaan, heb je toepassingen nodig waar het een keer geprobeerd wordt. Die zou je kunnen betalen met gemeenschapsgeld, maar die kun je ook laten betalen door een sjeik die dat in zijn jacht wil hebben. Waarom zouden we er dan gemeenschapsgeld voor gebruiken?’

Pruyn maakt eenzelfde vergelijking als Verhoeff: ‘De superjachtbouw is een soort duurzame Formule 1. Het loopt voorop ten opzichte van de reguliere scheepsbouw, terwijl ze iets produceren wat geen economische functie heeft – ze maken speelgoed. Maar doordat ze dit soort dingen doen, plaveien ze de weg voor de commerciële scheepvaart.’

Paradox

Voor iedereen die ik spreek, voelt het wat vreemd, al die aandacht voor hoe duurzaam ze superjachten kunnen maken. ‘Natuurlijk is het een grote paradox, superjachten en duurzaamheid,’ zegt Verhoeff. ‘Nee, ze zijn niet nodig, dus ja, ze zijn altijd vervuilender dan het hoeft te zijn. Anderzijds is het wel heel makkelijk om te zeggen: het is niet nodig. Er zijn zoveel dingen die absoluut niet nodig zijn. Ik ga graag op vakantie. Ook dat is absoluut niet nodig. Een superjacht is een luxeproduct op een andere schaal. En er is een markt voor.’

Het is bijna een oneerlijke benadering, concluderen de medewerkers van Oceanco. Je zou je bij heel veel luxeproducten kunnen afvragen: is dit nou nodig, midden in een klimaatcrisis. ‘Wat denk je van cruiseschepen,’ zegt de senior marketingmedewerker. Verhoeff: ‘In de maritieme industrie zijn wij in verhouding maar zo’n klein stukje.’ Hij houdt zijn duim en wijsvinger een centimeter van elkaar vandaan om aan te geven hoe weinig ze eigenlijk bijdragen. ‘Is het nodig? Nee absoluut niet. Zijn er meer dingen niet nodig? Inderdaad: cruiseschepen, et cetera. Gaat het nou het grote verschil maken qua milieu als we stoppen met superjachten? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat wij juist een verschil kunnen maken. We creëren banen, en kunnen ook een voortrekkersrol spelen voor de hele maritieme industrie.’

De zeiljachten van de superrijken kunnen dan wel deels zelfvoorzienend in energie zijn, maar als die groene consumptie is bekostigd door het oppompen van grote hoeveelheden olie en gas, hoeveel is die groene consumptie dan waard?

Al merken ze het toenemende klimaatbewustzijn ook in het recruteringsproces bij Oceanco, vertellen de junior marketingmedewerker en Verhoeff. Er zijn steeds meer mensen die zich afvragen of ze wel bij een bedrijf willen werken dat superjachten als eindproduct heeft. ‘Het blijft lastig om te verdedigen,’ zegt Verhoeff.

De klanten

Oceanco is eigendom van Mohammed Al Barwani. Hij kocht de superjachtenbouwer in 2010, en sindsdien, zegt Verhoeff, ‘kennen we hem eigenlijk niet anders dan met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij heeft zijn geld elders verdiend en in Oceanco geïnvesteerd – noem het een bedrijf als luxespeelgoed.’

Verhoeff liet in het midden waar Al Barwani fortuin mee heeft gemaakt, maar dat is makkelijk te achterhalen. Al Barwani is een Omaanse miljardair die zijn vermogen (1,2 miljard dollar) heeft verdiend in de olie- en gasindustrie. In 2020 is hij voorzitter geworden van vliegtuigmaatschappij Oman Air.

Een oliemiljardair die de duurzaamste superjachtenbouwer ter wereld wil worden – fascinerend.

En hoe zit het met de klanten van Oceanco? De medewerkers van Oceanco mogen niks over hun opdrachtgevers zeggen, maar een simpele internetzoektocht maakt al snel duidelijk wie de eigenaren van de superjachten zijn. Zeiljacht Aquijo, dat nu voor de derde keer rond de wereld aan het zeilen is, is van de Noorse miljardair Kjell Inge Røkke (vijf miljard dollar). Zijn vermogen heeft hij grotendeels verdiend in de industriële visserij en de olie- en gasindustrie. De eigenaar van de Black Pearl, het zeiljacht dat dankzij de vooruitstrevende technologische innovatie zonder een druppel brandstof de Atlantische Oceaan over wilde steken, was van de inmiddels overleden Russische oligarch Oleg Boerlakov (tussen de 650 miljoen en 3,7 miljard dollar). Hij vergaarde zijn fortuin met terpentine- en vernisfabrieken en in de olie- en gasindustrie.

Het gerecyclede jacht Limitless is van de Amerikaanse miljardair Les Wexner. Hij verdiende zijn fortuin (6 miljard dollar) in de fast fashion-industrie. Een van zijn merken is Abercrombie & Fitch, dat door International Labor Rights Forum in de Sweatshop Hall of Fame werd geplaatst vanwege de erbarmelijke omstandigheden en exploitatie waaronder de kleding wordt vervaardigd. Ook is hij eigenaar van Victoria’s Secret, het lingeriemerk dat bekendstaat als groot bijdrager aan misogynie en objectificatie van vrouwen. De beruchte zedendelinquent Jeffrey Epstein was financieel manager van Wexner.

Het ‘high efficiency’ jacht Bravo Eugenia is van Jerry Jones, de in Dallas, Texas woonachtige miljardair die fortuin maakte (13,3 miljard dollar) in de olie- en gasindustrie, voordat hij de Dallas Cowboys opkocht, inmiddels het kostbaarste American footballteam van de VS.

De bron

De emissies van de miljardair-lifestyle zijn duizenden keren groter dan die van de gemiddelde mens, wat op zichzelf al zeer destructief is. Maar als je kijkt naar het effect van hun bedrijven en investeringen, kom je uit op een CO 2 -uitstoot die ruim een miljoen keer hoger ligt dan die van de gemiddelde mens, laat een recent rapport van Oxfam zien. Hiervoor werd gekeken naar de investeringen van 125 van de rijkste miljardairs op aarde. ‘Ze hebben grote belangen in veel van de grootste en machtigste bedrijven ter wereld – groot genoeg om de acties die door deze bedrijven worden genomen te beïnvloeden,’ constateert het rapport.

De zeiljachten van de superrijken kunnen dan wel deels zelfvoorzienend in energie zijn als ze een trans-Atlantische oversteek maken, maar als die groene consumptie is bekostigd door het oppompen van grote hoeveelheden olie en gas of met andere destructieve praktijken, hoeveel is die groene consumptie dan eigenlijk waard?

De bouw van superjachten is een gigantische onderneming. Er worden grote industriële en economische middelen ingezet om dit ‘speelgoed’ te produceren, en er werken, met alle partnerbedrijven bij elkaar, zo’n twee- tot drieduizend mensen aan de superjachten bij een werf als Oceanco. Is dit echt de beste inzet van industriële en economische middelen en arbeidskrachten die we midden in een klimaatcrisis kunnen bedenken?

Terwijl ik met de medewerkers van Oceanco over hun scheepswerf loop van 156 meter lang, 52 meter breed en zes verdiepingen hoog, zie ik opeens voor me hoe hier ook windmolens zouden kunnen worden gebouwd. Zo’n grote lange hal met directe toegang tot het water zou toch ideaal zijn voor een windmolenfabriek, verzin ik als leek.

We zijn hyper-gefocust op het eindpunt van de economische keten: onze leefstijlconsumptie, hoe we als individuen reizen, eten, ons kleden. Hierdoor zien we iets veel belangrijkers over het hoofd, namelijk het beginpunt van de economische keten: de productie.

Ik neem contact op met Julie Teuwen, onderzoeker aan de TU Delft, onder andere gespecialiseerd in de productie van windmolenbladen. Hoe geschikt is een scheepswerf van superjachten hiervoor?

‘Voor de grootste windturbinebladen voor op zee moet een loods minstens 120 meter lang zijn, je hebt zeker ook tien meter hoogte nodig om de draaicirkel van de mallen te kunnen maken. Daarnaast moet de loods ongeveer 40 meter breed zijn om de grootste onderdelen van het blad naast elkaar te kunnen maken en dan makkelijk en snel in elkaar te zetten.’

Net als superjachten worden ook windmolens op zee steeds groter. ‘De locatie aan het water zou perfect zijn om die bladen direct op de boten te kunnen zetten voor installatie op de Noordzee,’ zegt Teuwen.

De productie van de bladen van windmolens is een extreem arbeidsintensief proces omdat ze grotendeels van composieten worden gemaakt.

Ook in het jachtsegment van 24 tot 50 meter worden steeds meer jachten van composiet gemaakt. ‘Nu zijn de technieken en materialen die ze bij boten bouwen gebruiken niet exact dezelfde als bij windturbinebladen,’ zegt Teuwen, ‘maar de werkmensen in de jachtbouw kunnen makkelijk omgeschoold worden tot bouwers van windturbinebladen.’

We zijn hyper-gefocust op het eindpunt van de economische keten: onze leefstijlconsumptie, hoe we als individuen reizen, eten, ons kleden. Hierdoor zien we iets veel belangrijkers over het hoofd, namelijk het beginpunt van de economische keten: de productie. Naast het kijken naar lifestyle-emissies, moeten we veel meer kijken naar waar we onze productiemiddelen voor inzetten. Dit verhaal begon dus eigenlijk met de verkeerde vraag.