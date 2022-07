Voorbeelden van illegale abortussen? Nelly Munyasia zucht, daar kent ze er helaas veel te veel van. Sinds het aantal tienerzwangerschappen in Kenia weer toeneemt, komt Munyasia de pijnlijkste verhalen tegen. Verhalen die zich ontvouwen via steeds eenzelfde stramien: jong meisje raakt bij gebrek aan voorlichting en voorbehoedsmiddelen ongewenst zwanger en richt zich in haar wanhoop tot een kwakzalver. Daar, in de ‘achterafstraatjes’, komen er casavestokken en breinaalden aan te pas. Munyasia: ‘Mislukte ingrepen met zelfgemaakte drankjes van zeep, batterijenvloeistof of cola die de baarmoeder moeten irriteren komen ook voorbij.’

Het doet haar pijn, zegt de directeur van het Reproductive Health Network Kenya (RHNK), een organisatie die zich inzet voor seksuele gezondheidszorg; net nu meisjes en vrouwen in Kenia wat meer te zeggen kregen over hun lichaam, moet ze toezien hoe die vooruitgang weer onderuit is geschoffeld. ‘Vier jaar lang konden wij met onze organisatie nauwelijks seksuele voorlichting geven, voorbehoedsmiddelen uitdelen of vrouwen naar veilige abortuszorg doorverwijzen,’ somt Munyasia gefrustreerd op. Het gevolg van die verslechterende gezondheidssituatie ligt sindsdien als een stille vermaning langs Keniaanse rivieroevers: ‘Daar vinden we de foetussen die kwakzalvers hebben verwijderd.’

Wurgregeling

Dat in het Oost-Afrikaanse Kenia de casavestok vaker tevoorschijn wordt gehaald, heeft alles te maken met een besluit van de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump. Die tekende in 2017 in zijn eerste ambtsjaar de Global Gag Rule (GGR), een wet die hulporganisaties die Amerikaanse ontwikkelingshulp ontvangen verplicht om helemaal abortusvrij te zijn. Een abortus uitvoeren was altijd al verboden met Amerikaanse financiering, maar onder de GGR mogen ngo’s ook geen abortusdiensten verlenen, hulpmiddelen bieden, doorverwijzen, er informatie over verstrekken of voor zoiets als de hervorming van abortuswetgeving pleiten. Doen ze dat wel, ook al is het met geld van heel andere donoren, dan gaat de Amerikaanse geldkraan dicht.

Deze drastische inperking van de internationale reproductieve en seksuele gezondheidszorg kwam in 2017 niet helemaal onverwacht. Oud-president Ronald Reagan voerde de zogeheten Mexico City Policy, in de volksmond dus Global Gag Rule of ‘wurgregeling’ genoemd, al in 1984 voor het eerst in. Sindsdien komt en gaat de maatregel: een Republikeinse president neemt hem aan, een Democratische schaft hem weer af.

Maar Trump zou Trump niet zijn als hij niet een stap verder was gegaan. Al snel na zijn aantreden kreeg de GGR een ongekend restrictief randje. Was de wet voorheen alleen van toepassing op fondsen voor gezinsplanning, de Trump-versie geldt voor alle wereldwijde gezondheidsfondsen die door de Amerikaanse overheid worden verstrekt. Van hiv-zorg tot malariabestrijding, geboortezorg, kankerscreenings, voeding en moeder- en kindzorg; al deze programma’s worden stopgezet als een hulporganisatie zich ergens in de marge van haar werk met abortus bezighoudt. Zelfs al is dat met geld van bijvoorbeeld een donor uit Europa. Werkt een ‘gegagde’ ngo zelf met lokale organisaties, dan vallen deze ‘onderaannemers’ al snel ook onder de regel.

Een op de vier zwangerschappen eindigt in een abortus, zegt de World Health Organisation. Neem je het recht om een zwangerschap veilig af te breken weg, dan leidt dat niet tot minder ingrepen.

Onderzoekers van het Amerikaanse Guttmacher Institute noemen de gevolgen van de restrictie ‘ongekend’ en becijferen dat in 2018 al zeker 12 miljard dollar hulpgeld wordt geraakt. Twintig keer meer dan de 600 miljoen dollar onder George W. Bush. Hoeveel er precies mee gemoeid is, is moeilijk te achterhalen, weet vrouwenrechtenexpert Nadia van der Linde van het Nederlandse genderplatform WO=MEN, ‘maar het is gigantisch’. Met een budget van rond de 8,1 miljard dollar (volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO uit 2019) is de VS by far de grootste donor in de mondiale gezondheidszorg. Ter vergelijking: de tweede donor is Engeland met een budget van 2,9 miljard dollar.

Knijp je deze subsidiestroom af, dan heeft dat een verpletterend effect op meisjes en vrouwen wereldwijd: 6 miljoen onbedoelde zwangerschappen, 1,8 miljoen onveilige abortussen en 20.000 gevallen van onnodige moedersterfte – dat is wat alleen de hulporganisatie Marie Stopes International (MSI) aan leed had kunnen voorkomen, als de GGR hen tussen 2017 en 2020 niet 30 miljoen dollar financiering had gekost.

Voor Van der Linde vormen de cijfers de zoveelste bevestiging van al bekende feiten. Een op de vier zwangerschappen eindigt in een abortus, zegt de World Health Organisation. Neem je het recht om een zwangerschap veilig af te breken weg, dan leidt dat niet tot minder ingrepen. ‘Het leidt tot meer ongewenste zwangerschappen, meer onveilige abortussen, meer complicaties en moedersterfte.’

Duivels dilemma

Staat deze Global Gag Rule (GGR) los van de recente inperkingen van reproductieve en seksuele rechten van vrouwen in Amerika? Absoluut niet, zeggen vertegenwoordigers van de pro-rechtenbeweging. De GGR maakt ons juist iets duidelijk, en dat is dat nu het recht op abortus in de westerse wereld opnieuw bevochten moet worden, dat gevolgen heeft voor het seksuele zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd.

‘Zie het als een rimpeleffect,’ zegt Subha Wijesiriwardena van de feministische Indiase vrouwenorganisatie CREA vanuit Washington. Een rimpeling waarbij beleid dat wordt bedacht op de plekken waar macht en geld zich concentreert, ingrijpt tot in de baarmoeders van vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. ‘Waanzin’ noemt Wijesiriwardena het, en een ‘voortvloeisel van het kolonialisme’, dat de levens en lichamen van vrouwen wereldwijd ‘aan de grillen zijn overgeleverd van een Amerikaanse president’.

Dat de huidige president Joe Biden al in zijn eerste week een streep door de GGR-bezuiniging op internationale reproductieve gezondheidsprogramma’s zette, betekent volgens Wijesiriwardena en mede-critici niet dat alles is opgelost. Voor nu is de regel weer van tafel, maar van Brazilië tot Malawi en Madagaskar, van bergdorpen in Nepal tot aan de hoogvlakten van Peru zijn de repercussies van vier jaar ‘wurgregeling’ nog voelbaar.

Die vervloekte GGR ondertekenen en alle abortuszorg staken, of zonder Amerikaanse steun toch zien te overleven? Dat was het duivelse dilemma waar ngo’s in zeker zeventig landen tussen 2017-2020 voor zijn gesteld. Net als vele anderen koos ook het Reproductive Health Network Kenya voor dat laatste. Ze kon niet anders, zegt directeur Nelly Munyasia, nog altijd een tikkeltje beduusd. ‘De regel laat simpelweg geen ruimte voor onze manier van werken.’

Voor een organisatie die bijna geheel op Amerikaanse hulp leunde, had dat grote gevolgen. Medisch personeel, met toewijding opgeleid, werd ontslagen. Voorraden anticonceptiemiddelen droogden op. De effectieve seksuele voorlichtingssessies werden gecanceld. Er waren momenten dat Munyasia nauwelijks kon bevatten wat ze zag gebeuren. Net als in andere landen kreeg met de sluiting van hulpafhankelijke klinieken ook de reguliere zorg een knauw. ‘Zonder ons zijn er op sommige plekken geen vroedvrouwen, geen kankerscreenings, geen hiv-zorg. De overheid vangt dat niet op. En dan kwamen daar de Covid-19-beperkingen nog overheen.’

Nu heeft deze Keniaanse organisatie nog het geluk gehad om rond 2018 wat vervangende steun uit Nederland te mogen ontvangen. De toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen haalde toen met SheDecides internationaal geld op in een poging het gat dat de GGR had geslagen deels te dichten. En ja, natuurlijk is Munyasia opgelucht dat de regel weer is geschrapt, maar toch maakt ze zich zorgen. Zo afhankelijk zijn van buitenlands hulpgeld is eigenlijk geen doen. De financiering is nog altijd beperkt – en dat niet alleen: vier jaar GGR heeft het stigma op de reproductieve vrijheid vergroot.

In een land dat voor seksuele gezondheidszorg voor het leeuwendeel afhankelijk is van Amerikaanse fondsen, zo meldde het wetenschapsjournalistieke platform The Conversation in 2020, betekent een ban op abortuszorg ook munitie voor de conservatieve tegenstem. Nooit eerder zag Munyasia zo’n sterke anti-abortuslobby over Kenia rollen, en dat met een fanatisme waarvan haar nekharen overeind gingen staan. Van evangelische groeperingen tot ultraconservatie activisten, advocaten en politici, deze ‘antirechtenbeweging’ is, zegt ze, sterker georganiseerd en beter gefinancierd dan ooit tevoren.

Op de route naar haar werk begint het al: mega-billboards met ‘Abortus is Moord’ en ‘Sluit abortusklinieken!’ wensen de forensen van Nairobi goedemorgen. Op de sociale media worden jongeren met seksuele desinformatie om de oren geslagen en in de rechtszaal lopen pogingen om het wankele recht op abortus, dat in Kenia alleen is toegestaan als het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar is, nog verder te beperken. Dat gaat niet met zachte hand: ‘We worden gebeld, gestalkt, bedreigd en online getrolld.’

Vorig jaar is een RHNK-zorgverlener opgepakt omdat hij een meisje hielp met complicaties na een mislukte kwakzalver-abortus. ‘Een dorpsbewoner heeft hem “verlinkt”.’ Terwijl de tegenkrachten aanzwellen, ziet Munyasia, die ondanks alles blaakt van strijdlust, de ruimte om haar werk te doen afnemen.

Ontwricht

Ook in Nepal, een land waar abortus nota bene in de wet is opgenomen en gratis is, resoneren de gevolgen van de GGR. ‘Als ik het moet samenvatten,’ zegt onderzoeker dr. Mahesh Puri, ‘dan zeg ik: het systeem is ontwricht.’ De GGR in combinatie met de covid-19-pandemie heeft er hier ingehakt: niet alleen zijn er financieringstekorten en zit er een diepe deuk in de seksuele gezondheidszorg, volgens Puri is ook het levendige maatschappelijk middenveld tot zwijgen gebracht. Puri, een bedachtzame wetenschapper en codirecteur van het Nepalese onderzoekscentrum CREHPA, begeleidde verschillende onderzoeken naar de impact van de GGR in zijn land.

‘De impact is zo veel groter dan het doel,’ verzucht hij. ‘Er wordt gewoon politiek bedreven met de rechten van meisjes en vrouwen in Nepal.’

Wat hem daarbij vooral treft, is de drukkende sfeer die de Amerikaanse maatregel met zich meebrengt. Zo sprak hij organisaties die zo bang waren om financiering te verliezen dat ze de wet ijverig zijn gaan over-implementeren. Een vrouw die niet werd aangenomen bij een lokale ngo omdat ze zelf ooit een abortus had ondergaan, het is een van de vele voorbeelden die hij daarvan heeft gezien. ‘Kun je je voorstellen,’ zegt Puri even later als hij zich nog zo’n absurde situatie herinnert, ‘de collega’s van de Amerikaanse ambassade konden niet eens op de presentatie van ons onderzoek komen. Want o wee, daar zou dan het woord abortus vallen!’ Dat is hoe ver die regel gaat. ‘De impact is zo veel groter dan het doel,’ verzucht hij. ‘Er wordt gewoon politiek bedreven met de rechten van meisjes en vrouwen in Nepal.’

Kijken Puri en Munyasia om zich heen, dan komen ze tot eenzelfde conclusie: het gaat nog wel even duren voordat de GGR-kater is uitgewerkt. ‘Dingen afbreken is makkelijk,’ weet de Nepalese wetenschapper, ‘ze opbouwen kost tijd.’ Nu het weefsel van seksuele gezondheidszorg is aangetast, zal er eerst veel schade ongedaan moeten worden gemaakt. En ja, daarbij voelen ze ook in Nairobi en Kathmandu de hete adem van de verhitte abortusdebatten in het Westen.

Backlash

Hard bevochten vooruitgang kan ook weer sneuvelen, daar is de GGR volgens velen een klassiek voorbeeld van. Eén blik over de oceaan is genoeg om dat nog eens bevestigd te zien. Met de verwerping van Roe versus Wade komt de vernietiging van het federale recht op abortus in de VS benauwend dichtbij. En ook deze maatregel zal haar weerklank hebben op het seksuele zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd. ‘De nietigverklaring van Roe v. Wade, gekoppeld aan de wereldwijde Global Gag Rule (als en wanneer deze weer wordt ingevoerd door een Republikeinse regering), versterkt de nationale en internationale oppositie tegen seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten zoals gezinsplanning, abortus en seksuele voorlichting’, schreven twee journalisten in mei op het platform The Conversation.

De anti-tendensen in de VS voegen zich bij een wereldwijde trend die meesurft op een aanzwellende golf van populisme, conservatisme, religieus fanatisme en soms onverholen misogynie. Vrouwen-, meisjes- en voortplantingsrechten dreigen daar steeds vaker in te verdrinken.

Van de taliban-overname in Afghanistan tot Poetin in Rusland, Bolsonaro in Brazilië, Orbán in Hongarije, Erdogan in Turkije, Duterte op de Filipijnen en Museveni in Oeganda: in veel landen streven leiders een patriarchale, heteronormatieve wereld na en keren ze zich expliciet tegen vrouwenrechten en gendergelijkheid. Terug naar de traditionele waarden, naar het gezin, zeggen zij. Zo maakte EU-lid Polen abortus zo goed als onmogelijk (2021), riep Hongarije lhbti-vrije zones uit, werd homoseksualiteit in Oeganda strafbaar en noemde Erdogan vrouwen die geen kinderen hebben ‘halfmens’. Datzelfde Turkije, een land waar vrouwen tot voor kort juist steeds meer vrijheden verwierven, is vorig jaar bovendien uit de Istanbul Conventie gestapt, een belangrijk mensenrechtenverdrag dat (huiselijk) geweld tegen vrouwen moet voorkomen en dat het land in 2011 zelf nota bene als eerste ondertekende. Ondertussen nam tijdens de pandemie volgens het World Economic Forum wereldwijd de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen toe.

Het is een backlash, schrijft de de Association for Women’s Rights in Development (AWID) in haar rapport Rights at Risk. ‘Het is een beweging tegen mensenrechten, tegen het recht van ieder persoon om vrij en veilig in je lichaam en identiteit te leven.’

Wisselende bondjes

De antigendergelijkheidsretoriek resoneert tot in de hoogste internationale regionen en fora van de Verenigde Naties. Met Trump in het Witte Huis kregen oerconservatieven daar de laatste jaren de wind in de zeilen. Verenigd in wat mensenrechtenactivisten ‘Unholy Alliances’ noemen, blokkeerden wisselende allianties, vaak onder leiding van het Vaticaan, bij vergaderingen zo goed als elke tekst waarin over ‘reproductieve rechten’ wordt gerept.

‘Over abortus hoefden we niet eens te beginnen, dat was een verboden woord,’ zegt Subha Wijesiriwardena van de feministische Indiase vrouwenorganisatie CREA als ze de sfeer bij die internationale besprekingen van de voorgaande jaren samenvat. Al naar gelang het onderwerp smeden landen op VN-bijeenkomsten waar vrouwen- en genderrechten op de agenda staan steeds wisselende bondjes. ‘Net als vroeger op de middelbare school,’ lacht de activiste. Zo trekt Nederland samen op met Europa en worden er pacten beklonken langs conservatieve of religieuze as. Landen als Rusland, China, India, Brazilië, Wit-Rusland en Saoedi-Arabië vonden in het Republikeinse Amerika een machtige alliantiegenoot.

‘Was het eerder een en al anti-seksuele gezondheid en anti-lhbtiq-retoriek, nu waren de woorden van de Amerikaanse onderhandelaar, dezelfde vrouw, 180 graden gedraaid.’

Hoe zich dat in de praktijk vertaalde? Een clausule bij een resolutie over slachtoffers van gendergerelateerd geweld (lees verkrachting), waarin staat dat vrouwen en meisjes toegang zouden moeten hebben tot hulpdiensten (lees afbreken van zwangerschap) wordt dan van tafel geveegd. ‘Het was niet te doen.’

Koud geworden pizza

Eén grote anti- versus pro-rechten botsing waarin dit alles samenkomt, zo zou je de VN Vrouwenconferentie, de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), kunnen noemen. Is gedwongen seks binnen het huwelijk verkrachting? Landenvertegenwoordigers van over de hele wereld vliegen elkaar een week in de haren over vragen als deze om, als het lukt, een slotverklaring te formuleren voor de bevordering van vrouwenrechten. In maart dit jaar vond de 66ste editie plaats in New York en als een van de weinige activisten was vrouwenrechtenexpert Nadia van der Linde van het Nederlandse genderplatform WO=MEN daarbij.

Waar de gangen van de conferentie normaliter volstromen met een bonte stoet actievoerders, van inheemse vrouwengroepen tot evangelische, in pak gestoken jongerenvertegenwoordigers, bleef het dit jaar stil. Door corona waren er dagelijks niet meer dan tien vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld in plaats van de reguliere duizenden. Van der Linde deed haar best om het Nederlandse en internationale netwerk via mobiele updates op de hoogte te houden van wat er binnen, achter gesloten deuren, door de politieke afgevaardigden werd besproken. Zodra een van de onderhandelaars de deur uitkwam voor een plaspauze, schoten de activisten, die zich letterlijk in de wandelgangen ophielden, toe: wat wordt er binnen gezegd, hoe staat het met de slottekst?

Tot haar opluchting hoorde Van der Linde dat het Amerika van Biden zich dit jaar een stuk progressiever opstelde. Ongekend was de omslag, ook voor haar als doorgewinterde top-bezoeker: ‘Was het eerder een en al anti-seksuele gezondheid en anti-lhbtiq-retoriek, nu waren de woorden van de Amerikaanse onderhandelaar, dezelfde vrouw, 180 graden gedraaid.’

De vergaderingen duren soms tot diep in de nacht en ook dan staat Van der Linde nog op die gang, met koud geworden pizza om de vermoeide onderhandelaars op te peppen. Dat is noodzakelijk, want binnen woedt elk jaar weer een uitputtende woordenstrijd; elke punt en komma kan een doorbraak of een terugval betekenen. En terugval mag niet, want de slottekst moet de activisten munitie geven: zo’n slotverklaring is een morele omroep waarmee overheden aan hun toezeggingen voor vrouwenrechten kunnen worden gehouden.

Die slottekst, langdradig en omfloerst, leest toch anders wanneer je weet dat duizenden mensen eraan hebben lopen trekken en duwen. Dat er tranen zijn gelaten en champagneflessen zijn ontkurkt om de hoop dat een woord als ‘huishouden’ de plaats in zal nemen van het meer traditionele ‘man en vrouw’. Dit jaar ging de kurk eraf vanwege de expliciete vermelding dat vrouwen en meisjes ‘recht hebben op toegang tot goede reproductieve en seksuele gezondheidszorg’.

‘Baanbrekend!’ vindt Karin van der Velde van expertisecentrum seksualiteit Rutgers, die zich internationaal inzet voor goede reproductieve gezondheidszorg en de onderhandelingen online moest volgen. ‘Zo’n tekst betekent dat ik mijn werk beter kan doen.’

En ja, daarbij is het fijn om Amerika weer aan ‘onze’, lees Europese, zijde te hebben. ‘Ook al wordt er door heel veel krachten nog altijd hard teruggeduwd.’

Golfbeweging

Een golfbeweging, een push-en-pull, een op-en-neer; het zijn de termen waarmee de seksuele-gezondheidsrechtenstrijd steevast wordt gekenschetst. Naast pushbacks zijn er ook kleine en grote overwinningen die de moed erin houden bij het pro-rechtenkamp. Zoals het feit dat na jarenlange actie abortus in Ierland (2018), Argentinië (2020) en Benin (2021) inmiddels legaal is. Of dat de EU toegang tot abortus tot mensenrecht heeft verklaard en in Nederland de verplichte bedenktijd is afgeschaft (ook al staat abortus nog in het Wetboek van Strafrecht).

Maar dit gejojo met seksuele rechten kost ook mensenlevens. Daarom heeft een definitieve afschaffing van de GGR op dit moment topprioriteit voor veel betrokkenen. Zodat de wet nooit meer opnieuw kan worden ingevoerd. Een voorstel daartoe, The Global Health, Empowerment and Rights Act (Global HER Act) sneuvelde in maart dit jaar in het Amerikaanse Congres. Een koude douche voor al die organisaties die zich suf hadden gelobbyd om de maatregel eens en voor altijd van tafel te krijgen.

‘De omverwerping van Roe vs. Wade zal de anti-choice- en anti-genderbewegingen ongetwijfeld versterken.’

De permanente verwijdering van de GGR is de enige mogelijke overwinning op het gebied van reproductieve rechten die de regering Biden nog kan boeken. Een overwinning waarvoor gevochten moet blijven worden, bepleit het intersectionele, feministische onderzoeksnetwerk Fós Feminista. ‘Het gaat een zware strijd worden,’ laat de beleidsdirecteur Bergen Cooper weten per e-mail, ‘maar wel een noodzakelijke.’ Want ook zij ziet dat juist die Amerikaanse koers wereldwijd rimpelingen creëert.

Cooper: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat wanneer de Amerikaanse regering anti-abortusbeleid en politieke standpunten vaststelt, dat invloed heeft op de bereidheid van andere regeringen om de liberalisering van abortuswetgeving te steunen. Daarbij belemmert het de verlening van abortusdiensten, zelfs in landen waar het legaal is. Een omverwerping van Roe vs. Wade zal de anti-choice- en anti-genderbewegingen ongetwijfeld versterken.’

Griezelig

En als op steeds meer plekken het recht op abortus sneuvelt, komen dan ook andere progressieve verworvenheden in gevaar? Zijn vrouwen- en meisjesrechten als de kanarie in de kolenmijn, zoals Sigrid Kaag het ooit in een VN-speech omschreef: de rechten die er als eerste aangaan en andere verworvenheden en hard bevochten vrijheden mee de diepte in nemen? Het zijn vragen waar Karin van der Velde van Rutgers soms wakker van ligt. Griezelig vindt ze het om als dertigjarige al die terugdraaiingen mee te maken. Om te zien hoe het recht van jonge vrouwen om te beschikken over hun eigen lichaam en seksualiteit weer wordt afgeknepen. ‘Ook angstaanjagend is om te zien hoe goed georganiseerd en gefinancierd de mensen zijn die niet in “mijn team” zitten.’ Niet alleen ver weg, ook hier in Nederland constateert Rutgers politiek verzet tegen seksuele voorlichting, geflirt met anti-genderretoriek en een groeiende anti-rechtenbeweging.

Soms, als Van der Velde ’s nachts weer eens naar het plafond ligt te staren, vraagt ze zich af of de pro-rechtenbeweging de laatste jaren wel goed genoeg om zich heen heeft gekeken. ‘Misschien dachten wij gemakshalve dat “de strijd” klaar was en toen we even niet opletten, ging het pfieuw de andere kant op.’

Reden te meer om alert te blijven, dus. ‘We mogen ons niet voor de gek laten houden door het feit dat er nu een democratische president in Amerika zit,’ benadrukt Subha Wijesiriwardena van vrouwenorganisatie CREA. Zowel in het mondiale Noorden als in het Zuiden ziet de Sri-Lankaanse van alles bewegen; verzet komt niet alleen uit de hoek van de politiek, maar juist ook uit dat maatschappelijk middenveld waar de organisaties in dit artikel zelf deel van uitmaken. Het is deze beweging die Munyasia in Kenia, Van der Linde bij de VN en Van der Velde hier in Nederland duiden en die Wijesiriwardena ‘burgerlijk conservatisme’ noemt: een publieke tegenstroom waar de pro-rechtenbeweging volgens haar weinig raad mee lijkt te weten.

Het is de hoogste tijd dat we hier een antwoord op formuleren, zegt deze bezielde feminist. ‘Mensen die zwanger kunnen worden, ons lichaam en onze reproductieve en seksuele vrijheid: ze blijven de komende jaren het strijdtoneel voor bepalende debatten.’