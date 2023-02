Landelijke kopstukken zullen de komende tijd de Provinciale Statenverkiezingen kapen en beweren dat er politiek meer dan ooit veel op het spel staat. Dat laatste zal je de komende weken tot vervelens toe horen en lezen – en vervolgens denk je: dit heb ik al eens eerder gehoord. Dat klopt, politici zeiden dit vier jaar geleden namelijk ook tijdens hun campagne, evenals weer vier jaar daarvoor. Al decennialang verbinden landelijke politici de Provinciale Statenverkiezingen met het lot van zittende kabinetten.

Dat is niet heel vreemd, want deze verkiezingen zijn een ingewikkelde lokale en landelijke potpourri die kiezers voor dilemma’s plaatst. Stel dat een Drentse kiezer de VVD landelijk steunt in de strijd tegen de, speciaal voor deze campagne door de VVD als zodanig gekarakteriseerde ‘linkse wolk’ (de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks), maar ook heel graag de bibliotheek in het dorp open wil houden? Volgens de Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen kan de kiezer dan beter niet op de VVD stemmen, want die partij vindt niet dat de provincie de dorpsbieb moet redden.

De kiezer wordt gedwongen om provinciale en landelijke belangen tegen elkaar weg te strepen.

Een gezonde partijdemocratie geeft lokale afdelingen de ruimte eigen standpunten in te nemen. Dus in die zin horen dit soort dilemma’s erbij. Alleen is er met de Statenverkiezingen toch iets geks aan de hand, want met één stem kies je voor een partij in de provincie én tegelijk een partij in de Eerste Kamer. Je kiest namelijk op 15 maart een Statenlid, en die kiest twee maanden later weer een senator. De kiezer wordt zo gedwongen om provinciale en landelijke belangen tegen elkaar weg te strepen.

Dat wordt nog ingewikkelder als iets landelijk besloten moet worden, maar de afdelingen binnen een partij tegenover elkaar staan. Neem bijvoorbeeld de zogeheten ‘opcenten’, het percentage van de motorrijtuigenbelasting dat de provincie ontvangt. Daardoor betaalt de automobilist – indirect ­– belasting aan de provincie. Een van de dertig vragen die het voorlichtingscentrum ProDemos heeft opgenomen in de Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen is: moet de provincie bij het kabinet pleiten voor een directe belasting voor elke inwoner? Ja, zegt het CDA in Overijssel volmondig, dat vindt ‘dat niet alleen de automobilist belast mag worden’. Nee, zegt het CDA in Drenthe, dat ‘liever geen nieuwe belasting wil’. Ja, zegt 50PLUS in Drenthe, belastingen gelden voor álle inwoners. Nee, zegt 50PLUS in Overijssel. Ja, zegt de VVD in Overijssel. Nee, zegt de VVD in Drenthe.

De kiezer moet dan maar raden wat de partijen in de Eerste Kamer zullen stemmen mocht er in de toekomst een voorstel voor provinciale belastingen worden behandeld.

Meebetalen aan dorpsfeesten

Hetzelfde geldt voor de stikstofplannen. Moeten boeren tóch onteigend worden als de doelen niet worden gehaald? De ChristenUnie in Overijssel noemt een vrijwillige uitkoop als eerste in het partijprogramma. ‘Maar waar dat niet voldoende blijkt te zijn is onteigening een optie.’ In het Drentse programma wordt er niet over gesproken, maar bij de stemwijzer is de ChristenUnie tegen onteigening. Terwijl CDA-lijsttrekkers zich, zoals EenVandaag meldde, in de provincies in meerderheid tegen de stikstofplannen van het kabinet keren, is het maar de vraag of de CDA-senatoren straks hetzelfde vinden. Niet voor niets zwijgen de landelijke kopstukken het liefst over stikstof.

In die kluwen van – soms tegenstrijdige – belangen, is het logisch dat politieke partijen van de Provinciale Statenverkiezingen een landelijke strijd willen maken.

En waar we landelijk doodgeknuffeld worden door de romance tussen de PvdA en GroenLinks, zijn die partijen lokaal dikwijls een stuk minder verliefd. Neem alleen de provincie Drenthe: daar sluit GroenLinks het onteigenen van boeren niet uit. Maar de PvdA sluit zich aan bij ‘de gebiedsprocessen’ – dus wacht met wat de landbouwtafels (de overleggende polderclubs) besluiten. De Drentse PvdA is voor permanente bewoning in recreatiewoningen, GroenLinks is tegen. GroenLinks wil dat de provincie meebetaalt aan dorpsfeesten, dat vindt de PvdA weer geen goed plan. ‘Dorpsfeesten horen zichzelf te bedruipen.’

En waar de VVD zich landelijk verzet tegen ‘de linkse wolk’, pleit de Drentse afdeling van de liberalen hand in hand met GroenLinks voor een klimaatneutrale provincie in 2040. Iets dat volgens de PvdA juist weer veel te snel komt voor de mensen in Drenthe.

Bondjes sluiten

In die kluwen van – soms tegenstrijdige – belangen, is het logisch dat politieke partijen van de Provinciale Statenverkiezingen een landelijke strijd willen maken. ‘Veel mensen weten toch niet wat de provincie doet,’ stelde VVD’er Charlie Aptroot in 2011, toen hij campagneleider was. ‘Voor ons zijn het landelijke verkiezingen.’

Het kabinet Rutte I wilde een meerderheid houden in de Eerste Kamer zodat deze zou instemmen met wetten. Het maakte Mark Rutte niet eens uit of de kiezer op zijn partij stemde. ‘Als het maar VVD, CDA of PVV is.’

Vier jaar later, toen hij in een nieuw kabinet zat met de PvdA, riep hij de kiezer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op juist géén CDA of PVV te stemmen. PVV-leider Geert Wilders hield op zijn buurt overal een hartstochtelijk pleidooi om het kabinet weg te stemmen. De coalitie VVD en PvdA kreeg geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar kon op de steun rekenen van D66, de ChristenUnie en de SGP.

Na de Statenverkiezingen van 2015 was er echter zelfs met deze ‘constructieve drie’ geen meerderheid meer te vormen. Toch bleef het kabinet zitten door bondjes te sluiten met andere partijen. Een kabinet is dus niet zomaar weg te stemmen via de Provinciale Statenverkiezingen.

Ook in 2019 verloor een kabinet – Rutte III (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) – zijn meerderheid in de Senaat toen Forum voor Democratie de grootste partij werd van het land. Het kabinet bleef zitten. In heel korte tijd implodeerde de partij van Thierry Baudet – de ene na de andere senator stapte uit de fractie, maar bleef wel afgesplitst op zijn zetel zitten. Van de twaalf zetels die Forum voor Democratie in 2019 had, is er nu nog maar eentje over.

Wie denkt landelijk te moeten stemmen omdat de provincie er ‘niet toe doet’, komt dus vaak bedrogen uit. Ook, of misschien wel juist, inhoudelijk. De provincie gaat wel degelijk ergens over, namelijk over ruimte, natuur, industrieterreinen, wegen én ook stikstof. En bij een gezonde lokale democratie horen verschillen binnen een partij. Alleen daarom al is het van belang om als kiezer wél te weten waar het in de provincie over gaat, de landelijke sirenen te negeren, jezelf vast te binden aan de mast, en koers te houden.