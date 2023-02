Wanneer de Tweede Kamer debatteert over jeugdzorg, hangt er telkens een sfeer van mistroostigheid in de vergaderzaal. Dat is al jarenlang zo. Zelfs de immer optimistische SGP-nestor Kees van der Staaij houdt dan bittere betogen. Hoe kan het toch, vroeg hij zich in november 2021 hardop af, dat hij van jongeren die het lastig hebben hoort dat er heel weinig aandacht is voor hun problemen, terwijl het kabinet andere, optimistische, verhalen vertelt?

Al die verhalen doen duizelen. Er zijn actielijnen, programma’s, voorstellen, toekomstscenario’s, projectteams, handreikingen, proeftuinen en kwartiermakers. Er wordt gepraat, heel veel gepraat, en er wordt nog veel meer geschreven. Langzaam verdwaalt de Kamer in een spiegelpaleis van plannen, terwijl het aantal problemen in de jeugdzorg alleen maar toeneemt. ‘Jongeren die ik heb gekend zijn er niet meer, omdat de hulp te laat kwam,’ aldus GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

De Kamer ontvangt zelf ook al jaren noodkreten en brandbrieven. Van ouders, jongeren, hulpverleners, rechters en zelfs inspectiediensten. ‘Het is onacceptabel,’ staat in een brief van betrokkenen bij jeugdzorg, ‘dat een kind op een politiebureau moet wachten op passende hulp.’ Een derde van de kinderen die door de rechters onder toezicht zijn gesteld, staat op een wachtlijst. Diezelfde rechters waarschuwen dat hulp aan uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders té lang duurt. Zo lang dat kinderen gehecht raken aan hun pleeggezin en uiteindelijk niet meer terug kunnen naar huis.

Bitter weinig veranderd

‘Het is de taak van de overheid kinderen te beschermen,’ aldus voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak. Hij maande daarom de betrokken bewindspersonen Franc Weerwind (D66, minister van Rechtsbescherming) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de ChristenUnie) ‘onmiddellijk voorzieningen’ te treffen. ‘Regeren is vooruitzien. En het is ook dat doen wat nú nodig is. Want kinderen en gezinnen hebben nú behoefte aan hulp,’ stond in de brief van jeugdbeschermers. Dat was vorig voorjaar – en nog steeds is er bitter weinig veranderd.

Wat jeugdzorg is, is nooit vastgelegd, waardoor alles eronder valt, van uithuisplaatsingen tot hulp bij examenstress.

Sterker nog, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid stelden afgelopen september onomwonden vast dat ‘de overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen’. In diezelfde maand concludeerden onderzoekers van de Universiteit Leiden dat het stelsel van jeugdbescherming rammelt. ‘Dat roept vragen op over de legitimatie van overheidsbemoeienis in het gezinsleven, vooral waar dat leidt tot een uithuisplaatsing.’ Volgens de onderzoekers is dergelijk ingrijpen in het familieleven ‘in het licht van mensenrechten alleen te legitimeren wanneer het doel van deze inbreuk, het beschermen van de ontwikkeling van het kind, ook daadwerkelijk bereikt kan worden’. En dat is dus maar zeer de vraag, aangezien hulp er te vaak simpelweg niet is.

Smeekbedes

De noodkreten en onderzoeken belanden vooralsnog op een stapel andere brandbrieven. Er wordt niet gedaan wat nu nodig is, ondanks de vele smeekbedes van hulpverleners en jeugdbeschermers.

Het kabinet erkent zelf wel dat de problemen groot zijn. ‘De jeugdzorg, het stelsel, is stuk,’ zei staatssecretaris Van Ooijen vorig jaar mei in de Volkskrant. Maar veel verder dan de problemen benoemen is hij nog niet gekomen.

Sinds de gemeenten in 2015 zelf verantwoordelijk werden voor het bieden van hulp aan jongeren, is het beroep op de jeugdzorg geëxplodeerd. ‘Waar begin deze eeuw 1 op de 27 jeugdigen jeugdhulp ontving, zijn dat nu 1 op de 7,5,’ meldde Van Ooijen onlangs in een kabinetsbrief. Vooral de laatste jaren nam de hulpvraag toe. Dat komt ook door een ontbrekende definitie van wat jeugdzorg eigenlijk is. Dat is nooit vastgelegd, waardoor alles onder jeugdzorg valt, van uithuisplaatsingen tot hulp bij examenstress.

Omdat de laatste soort ‘lichtere hulp’ makkelijk te geven is en financieel meer oplevert, richten allerlei marktpartijen zich hierop. Het zijn de kinderen met ingewikkelder problemen, zoals anorexia of een disfunctionerend gezin, die op de wachtlijsten belanden. En die lijsten blijven groeien. Terwijl het aantal aanbieders van complexe zorg afneemt, want er valt geen droog brood mee te verdienen. Bovendien loop je het risico dat de zorg te lang duurt, waardoor je als ondernemer moet inleveren.

Er móét dus iets veranderen. Daar zijn de gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, het over eens. Ook weten de partijen wat ze willen veranderen. Alleen over geld worden de gemeenten en het kabinet het maar niet eens.

Gesteggel

Sinds 2021, ten tijde van het kabinet-Rutte III, wordt er gesproken over de ‘hervormingsagenda jeugd’. Van Ooijen, de bewindsman die die hervormingsagenda in Rutte IV overnam, beloofde in november 2022 vóór de kerst met witte rook te komen. Dat lukte niet. De hele oppositie wilde daar begin januari een debat over, maar de coalitie hield dat tegen.

‘Onverantwoord,’ noemde PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis die blokkade. ‘We weten dat de problemen talrijk zijn,’ vulde Renske Leijten (SP) aan, ‘maar zolang het vastzit met de financiële afspraken tussen het Rijk en de gemeenten, komt er niks van de grond. De jeugd kan echt niet nog een jaar wachten; die heeft al te lang gewacht. Er is te lang gesold met de jeugd.’

Het gesteggel staat in schril contrast met de voortvarendheid waarmee het kabinet-Rutte II (2012-2017) de jeugdzorg helemaal op de schop nam. Toen waren het Rijk en de gemeenten het snel eens.

Alle partijen waren het er in 2010 unaniem over eens dat de jeugdzorg, die toen nog via de provincies liep, veel te versnipperd was.

In de jaren ervoor waren er – net als nu – wachtlijsten en bureaucratische doolhoven waar jongeren, ouders én hulpverleners in ronddoolden. Ook toen schreven instituten rapporten met titels als (On)verantwoord wachten op jeugdzorg (van de Randstedelijke Rekenkamer) en Wachten op je toekomst (van de Nationale Ombudsman).

Er kwam een parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg en alle partijen waren het er in 2010 unaniem over eens dat de jeugdzorg, die toen nog via de provincies liep met allerlei financiële potjes en bestuurslagen ertussen, veel te versnipperd was. Alle partijen vonden unaniem dat de gemeenten voortaan hulp aan jongeren konden bieden, vooral omdat die dichterbij het kind stonden. Maar omdat Balkenende IV, en daarna Rutte I, voortijdig vielen, werden de plannen nooit goed uitgewerkt.

Rollebollend over straat

Tot het kabinet-Rutte II (VVD, PvdA) aantrad en met stoom en kokend water ingrijpende hervormingen doorvoerde en zo ook de jeugdzorg werd gedecentraliseerd. Alleen werd deze enorme stelselwijziging in 2015 té snel ingevoerd. Gemeenten waren onvoorbereid en staarden zich blind op een regierol, het Rijk boekte alvast een jaarlijkse bezuiniging in van 15 procent (450 miljoen euro). ‘Beide partijen waren te gretig en te haastig,’ oordeelde een arbitragecommissie in 2021, toen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk rollebollend over straat gingen vanwege de groeiende kosten en problemen.

De kosten voor de jeugdzorg waren volgens een rapport geëxplodeerd van 3,6 miljard euro in 2015 naar 5,5 miljard euro in 2019. En ze blijven maar stijgen. Alleen wil niemand ze voor zijn rekening nemen.

De arbitragecommissie stelde dat het Rijk de gemeenten voor miljarden moest compenseren, in elk geval tot aan 2028. Ook adviseerde de commissie de gemeenten en het kabinet ‘voortvarend aan de slag te gaan met een ontwikkelagenda’. Deze moest er 1 januari 2022 liggen, maar ligt er dik een jaar na de deadline nog steeds niet.

Wel heeft het nieuwe kabinet-Rutte IV alvast een bezuiniging ingeboekt van 374 miljoen euro, vanaf 2023. Zo is de jeugdzorg inmiddels gereduceerd tot een financiële strop waar niemand zin in heeft. Terwijl overheden openlijk soebatten en elkaar de bal toespelen, worden kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. De vrij heldere waarschuwingen van professionals (‘doe alvast iets’) komen nu eenmaal niet lekker uit in het polderoverleg.

Alarmbel

Precies zo ging het toen de decentralisaties werden ingevoerd in 2015. Deskundigen schreven brieven en mochten hun zorgen uiten in de Kamer, er werd alleen niet écht geluisterd. ‘Pijnlijk is dat de gebreken die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen, vooraf allemaal waren voorspeld,’ schreef Ido Weijers, emeritus hoogleraar Jeugdrechtspleging aan de Universiteit Utrecht in 2019 in Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Tweede Kamer stemde eind 2013 vrij vlotjes in met het nieuwe stelsel. Alleen SP, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren stemden tegen, vanwege de bezuinigingen en de vrees dat gemeenten niet klaar waren voor zo’n groot takenpakket. Want ook de thuiszorg voor bijvoorbeeld ouderen werd voortaan een gemeentelijke taak. Een meerderheid in de Eerste Kamer stemde voor, maar wilde wel eerst twintig deskundigen horen. Opvallend was dat verreweg de meeste daarvan de alarmbel luidden.

Niemand was tegen verandering, maar professionals hadden wel grote argwaan over de motieven erachter en de manier waarop alle hulp aan de jeugd op de schop ging.

‘Onverantwoord,’ noemde oud-Kinderombudsman Marc Dullaert de ‘transitieagenda, de transformatieagenda en de saneringsagenda die als een gordiaanse knoop in elkaar zitten’. Rutger Jan van der Gaag, destijds voorzitter van artsenfederatie KNMG, uitte ‘grote zorg over de lichtvaardigheid en de haast die wordt gemaakt bij het doorvoeren van deze wet.’

Niemand was tegen verandering, maar professionals hadden wel grote argwaan over de motieven erachter en de manier waarop alle hulp aan de jeugd op de schop ging. Of zoals oud-directeur Martin Sitalsing van Bureau Jeugdzorg Groningen het formuleerde: ‘dichter bij het netwerk, eigen kracht en goedkoper. Het is bijna iets als: wie is er tegen vrede? Helaas wordt het platgeslagen tot een financieel en institutioneel vraagstuk.’

Vage contracten

Eén deskundige vond zijn collega-deskundigen in de Eerste Kamer te somber. Hugo de Jonge was zijn naam en de ambitieuze wethouder van het CDA in Rotterdam drong aan op snelheid. ‘Houd vast aan 1 januari 2015. Dat is cruciaal, want je ziet een enorme drive bij gemeenten.’ En: ‘We zouden toch moeten inzien hoezeer dit een once in a lifetime opportunity is omdat we het enorm complexe veld van de jeugdzorg echt op een nieuwe leest gaan schoeien.’

Een speciale commissie onder leiding van oud-wethouder Leonard Geluk, die de veranderingen in opdracht van de overheid nauwlettend volgde, was allerminst gerust op een goede afloop. Geluk sprak, tien maanden voor de grote transitie, over alarmfase rood. Hij waarschuwde voor vage contracten, instellingen die failliet gingen en gemeenten die de boel niet konden bolwerken. Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) noemde het belangrijk dat aan alle bestuurlijke en financiële randvoorwaarden werd voldaan.

Kort daarna ontbond hij met staatssecretaris Fred Teeven (VVD) voortijdig de commissie die deze randvoorwaarden kritisch toetste. De bewindslieden wilden voorkomen dat er te veel commissies kwamen die toezagen op de zorgtaken van gemeenten.

‘Laat er geen misverstand over bestaan,’ zei Geluk in NRC. ‘We hadden als commissie het jaar 2015 heel graag willen meemaken. Ik wil het niet in al te dramatische termen stellen, maar het risico is aanwezig dat de hele ambitie van de jeugdwet – de zorg beter regelen voor de meest kwetsbare gezinnen – naar achteren schuift. Dat we die pas in 2020 een keer halen.’

Te rooskleurig

Zelfs dat jaartal bleek te rooskleurig. In 2018 werd de wet geëvalueerd en de conclusies waren vernietigend. Om te beginnen stelden de onderzoekers dat onderzoek naar de praktijk vrijwel onmogelijk is. ‘Er zijn immers zeker zoveel partijen als er gemeenten zijn. Ook ontbreekt het aan de nodige objectieve registratiegegevens.’

Onderzoeksinstituut Nivel en het Sociaal en Cultureel Planbureau hielden wel een enquête onder negenhonderd ouders en daaruit bleek dat een op de drie ouders moeite had hulp te vinden voor hun kind – met name de kwetsbare gezinnen raakten verdwaald in de bureaucratie.

Vrij Nederland probeerde chocola te maken van de actieplannen, maar verdwaalde al snel – net als de Tweede Kamerleden – in het spiegelpaleis van plannen.

Inmiddels was wethouder De Jonge minister geworden en verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als antwoord op de evaluatie lanceerde hij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, een dik boekwerk vol mijlpalen en mooie beloften als ‘kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen’ of ‘investeren in vakmanschap van de professionals’. Heldere, meetbare doelen waren er niet. Of zoals adviesbureau Andersson Elffers Felix in het adviesrapport En dan ben je volwassen in de kleine lettertjes schreef: ‘Als het doel is om meer en betere hulp te bieden, zal dat gepaard gaan met extra kosten.’ En even verderop: ‘Gezien de huidige tekorten op jeugdhulp is dit vooralsnog een kwetsbaarheid in het actieprogramma.’

Verzanden in verzamelen

Veel aandacht kreeg De Jonges actieprogramma niet. Daar was de tijd ook niet voor, want de Kamer werd bedolven onder de actieprogramma’s voor jong, oud, ziek en (minder) sportief Nederland van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In korte tijd werden er maar liefst 21 stuks gelanceerd met titels als Thuis in het verpleeghuis, Geweld hoort nergens thuis of De best passende zorg voor kwetsbare jongeren, niet te verwarren met Zorg voor de Jeugd. Achttien programma’s werden in mei 2019 door speciale rapporteurs uit de Tweede Kamer geanalyseerd. De conclusie: in verreweg de meeste actieprogramma’s ontbreken meetbare doelen en een financiële paragraaf.

‘We blijven eigenlijk een beetje verzanden in het verzamelen van informatie,’ zei Kamerlid Judith Tielen (VVD) die Zorg voor de Jeugd als rapporteur analyseerde. ‘We slaan een weg in, terwijl we eigenlijk met de minister samen niets hebben afgesproken over wat we belangrijk vinden en waar we naar gaan kijken.’

Fleur Agema (PVV), die al sinds 2006 over de jeugdzorg spreekt in de Kamer, concludeerde: ‘Als je dit debat een aantal jaar achter elkaar mag doen, zie je eigenlijk dat er altijd heel veel doelen worden gesteld, dat er heel enthousiast over wordt gedaan, maar dat er eigenlijk vrij weinig van terechtkomt.’ Haar opmerking werd enkele weken later beloond met de aankondiging van nóg een actieplan.

Vrij Nederland probeerde chocola te maken van de actieplannen, maar verdwaalde al snel – net als de Tweede Kamerleden – in het spiegelpaleis van plannen. ‘Wat opvalt,’ schreven de rapporteurs in 2019 niet voor niets, ‘is dat voor de concrete invulling of uitwerking van onderdelen van een actieprogramma nogal eens wordt verwezen naar toekomstige rapportages.’ En daar is dan niets meer in te vinden. Of er wordt naar een ander plan verwezen. Zo verwijst een voortgangsrapportage van Zorg voor de Jeugd naar dertien andere programma’s.

In juni 2021 stopte Zorg voor de Jeugd. De uitvoerders zelf schreven: ‘In hoeverre de enorme inzet binnen dit programma heeft geleid tot verbeteringen binnen het jeugdhulpstelsel is lastig te bewijzen. In een complexe omgeving met beperkt cijfermateriaal is het niet mogelijk om causale verbanden tussen inspanningen en uitkomsten te leggen.’

Horendol

Wat niet in de voortgangsrapportages staat, is dat hulpverleners ondertussen horendol worden van alle actieprogramma’s. ‘Professionals worden overstelpt met beleidsnota’s, actieprogramma’s, richtlijnen, protocollen, regionale en vaak ook nog lokaal-specifieke werkafspraken,’ blijkt uit een advies (uit 2019) uit het veld. ‘Dit veroorzaakt een soort “metaalmoeheid”, die bijdraagt aan het vertrek van professionals uit de sector.’

Een programma dat de bureaucratie in de zorg moest verminderen, (Ont)regel de Zorg, werd met veel bravoure door het ministerie gelanceerd, maar werd uiteindelijk niet écht omarmd door de bewindspersonen en topambtenaren, was de analyse van denkbedrijf De Argumentenfabriek. ‘Betrokken partijen gaven aan het gevoel te hebben dat communicatie over de successen vooral gericht was op het informeren van de Tweede Kamer en minder op de partijen in de zorg.’ Met andere woorden: zo lang het beeld maar een beetje goed is.

De problemen zijn alleen maar verergerd: wachtlijsten, kosten en het personeelstekort zijn allemaal toegenomen

Tijdens een debat vorig jaar mei vergeleek GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld de plannen van de nieuwe staatssecretaris Van Ooijen met die van De Jonge. ‘Die zijn bijna identiek. De persberichten van toen lijken heel erg op de persberichten die we nu van het ministerie krijgen.’ Ze kreeg bijval van SGP’er Van der Staaij. ‘Een aanzienlijk deel van uw voorstellen komt me bekend voor,’ zei hij tegen Van Ooijen, ‘omdat ze grote overeenkomsten hebben met plannen die de toenmalige ministers eind 2019 presenteerden.’

In de tussentijd zijn de problemen alleen maar verergerd: wachtlijsten, kosten en het personeelstekort zijn allemaal toegenomen. En terwijl rechters, inspectiediensten, hulpverleners (die massaal andere banen zoeken vanwege de werkdruk), ombudsmannen, adviseurs, ouders en kinderen de overheid smeken om actie, vechten het Rijk en de gemeenten nog rustig hun robbertje uit over de pot met geld. En de Kamer moet het doen met toekomstvisies en -scenario’s waarin ‘het kind centraal staat’.