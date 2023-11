Sinds de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober jl. en de respons van Israël, zien we een ongeremde opleving van haat. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en alles lijkt geoorloofd in de strijd. Deze verharding kent een lange aanloop van ontmenselijking, een aanloop die nodig is om zóveel slechtheid op een ander te kunnen projecteren dat zijn of haar leven minder waard wordt. Noem het demonisering, of ‘otherization’, het komt op hetzelfde neer: de ‘ander’ wordt niet langer gezien als een individu vol morele dubbelzinnigheden, als een mens met angsten en dromen zoals de onze, maar als de verpersoonlijking van het kwaad. Om dat punt te kunnen bereiken zijn ten minste twee dingen nodig: een ijzeren loyaliteit aan de eigen groep, en het onvermogen je nog enigszins met de ‘ander’ te identificeren.

De kans is groot dat u het bovenstaande las als een beschrijving van Hamas en de Israëlische staat, of wellicht de Israëliërs en de Palestijnen, maar ik heb het hier over Nederlandse staatsburgers ten opzichte van elkaar. Wat we sinds de opleving van het geweld begin oktober zien, is de toe-eigening van een conflict dat zich bijna vijfduizend kilometer verderop afspeelt.

Mensen hier, zonder enige noemenswaardige connectie met het gebied of de mensen daar, identificeren zich zodanig met een van beide partijen, dat wrang genoeg exact hetzelfde proces van ‘otherization’ optreedt dat het geweld veroorzaakt waarover men zo verontwaardigd is.

In Nederland woedt een proxy-oorlog: het leed van de mensen in Israël wordt misbruikt om hier een openstaande rekening te vereffenen.

Zonder enige compassie, nuance of kalmte wordt geoordeeld over de ‘ander’, waarbij de Nederlander wordt bedoeld die zich achter de vijand schaart, of zich niet luid genoeg uitspreekt tegen die vijand, terwijl tegelijkertijd om de-escalatie op het politieke wereldtoneel wordt gevraagd. Het vijandbeeld is zó geïnternaliseerd, dat iedere uiting wordt geïnterpreteerd als een ‘you’re with us, or against us’. Bij sommigen neemt het groteske vormen aan – ophitserij en bloeddorst die doen begrijpen hoe het geweld dáár kan ontstaan en voortduren. Vanuit een misplaatst slachtoffer- dan wel schuldcomplex, wordt vanuit veilig Nederland op extreme wijze loyaliteit aan het eigen standpunt geëist. Het resultaat is een proxy-oorlog: het leed van de mensen dáár wordt misbruikt om hier een openstaande rekening te vereffenen.

Je als mens het onrecht jegens medemensen aantrekken, is vanzelfsprekend. Je uitspreken tegen excessief geweld en onderdrukking ook – de publieke opinie is van belang om de politiek in actie krijgen. Maar eenieder die zich, zonder rechtstreeks slachtoffer van het conflict te zijn, zodanig identificeert met een van beide partijen dat dezelfde processen van haat en demonisering worden geïmporteerd, moet zich afvragen welke onverwerkte trauma’s en individuele frustraties daaronder schuilgaan. Is het de behoefte aan erkenning en goedkeuring van de ‘eigen club’, of, in het verlengde daarvan: de angst voor afwijzing indien de ‘verkeerde’ of al te genuanceerde mening wordt geuit? Is het een bestaande frustratie met de ‘ander’ die nu ongestraft tot uiting kan komen – of beide? Terwijl we ons hardmaken voor het beëindigen van het geweld, is het een goed idee het dáárover te hebben.