Na een verblijf van bijna twee maanden in Oekraïne keer ik deze week terug naar Nederland. De frontlijn – zo lang als de afstand tussen Amsterdam en Madrid – is intussen nauwelijks gewijzigd, ondanks de hooggespannen westerse verwachtingen over het Oekraïense tegenoffensief.

Eigenlijk hoeven we hier nauwelijks verbaasd over te zijn, want het Westen heeft te laat en te weinig wapensystemen (tanks, langeafstandsraketten, vliegtuigen) geleverd die op het slagveld het verschil hadden kunnen maken.

Het Russische leger heeft geleerd van zijn fouten in de eerste maanden van de oorlog en de tijd gekregen zich in te graven achter uitgestrekte mijnenvelden, die de beoogde Oekraïense doorbraak in het zuiden sterk hebben vertraagd. Rusland lijkt een nieuw offensief te zijn begonnen in het noordoosten bij Koepjansk.

Ongewisse uitkomst

De al meer dan vijfhonderd dagen durende oorlog loopt uit in een uitputtingsslag met een ongewisse uitkomst. Oekraïne probeert de Russische aanvoerlijnen...