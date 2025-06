De man achter ‘een ontzettend gaaf land’

Voor Bas Erlings kon de timing van de val van het kabinet niet beter zijn: uitgerekend in de week dat zijn boek ‘Het spel van de populist. Hoe zij het spelen, hoe wij het winnen’ verschijnt. Daarin beschrijft Erlings, oud-campagnestrateeg van de VVD onder Mark Rutte, hoe hij zich verdiepte in de gedragspsychologie, en de campagneboodschappen van de VVD aanpaste aan de instincten en het sentiment van de kiezer. Sindsdien boekte de VVD een reeks overwinningen. Bij de laatste verkiezingen, met Dilan Yesilgöz als lijsttrekker, was Erlings al weg om met Klaas Dijkhoff, oud-fractievoorzitter van de VVD, een adviesbureau te beginnen. Toen de VVD met Geert Wilders in zee ging, zegde Erlings zijn lidmaatschap van de partij per direct op. Maar er bleef ook iets knagen, zoals hij in zijn boek beschrijft: heeft hij door de methode van de populisten over te nemen, niet juist bijgedragen aan een politieke cultuur waarin het populisme om zich heen kon grijpen?