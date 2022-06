Een groep wriemelende kleuters probeert op woensdagochtend de aandacht te richten op een verhaal van gymjuf Ike van der Zee (28). ‘Verdrietig?’ vraagt de juf. ‘Hoe kijkt een kindje ook al weer als die verdrietig is?’ De kinderen doen het na. Voorovergebogen, ogen een beetje toe, mondhoeken naar beneden. Voor extra dramatisch effect vegen een paar knuistjes denkbeeldige tranen uit de ooghoeken. ‘Heel goed. En wat kan je zeggen als je ziet dat een kindje verdrietig is?’ ‘Ben je goed?’ suggereert een meisje met een lange paardenstaart. ‘Handje geven,’ mompelt een klasgenootje in roze tutu. En: ‘Kan ik je helpen?’ ‘Hé! Horen jullie dat?’ zegt Van der Zee verheugd. ‘Dat is echt een goede vraag.’

De rustvis

In 2018 verscheen het ene na het andere alarmerende rapport over het psychisch welzijn van jongeren en kinderen. Prestatiedruk ondermijnt hun mentale gezondheid, constateerde onder meer de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘Dat wakkerde de interesse aan voor manieren om het psychisch welzijn van kinderen te vergroten door daar op school aandacht aan te besteden,’ zag hoogleraar mentale gezondheidsbevordering jeugd Marloes Kleinjan. ‘Toen kwam ook de pandemie er nog overheen en werd die kwestie alleen maar urgenter.’

‘Alleen als je lekker in je vel zit, kun je tot leren komen.’

Op de Huizingaschool in Amsterdam Nieuw-West stormen de kleinsten wekelijks door de gymzaal voor lessen over boos en bang, zelfvertrouwen en de rustvis. ‘Alleen als je lekker in je vel zit, kun je tot leren komen,’ aldus Kleinjan.

Nadat de kleuters met Van der Zee blij, bang, boos, en bedroefd zijn nagelopen, mogen ze met een maatje vrij spelen. De juf heeft alles uit de kast getrokken: hockeydoeltjes, slingertouwen, een volleybalnet en een soort plateautjes op wielen als wiebelige stepjes. Voordat de kinderen uiteenstuiven, krijgen ze een opdracht mee. ‘Kiezen? Kijk om je heen,’ klinkt het ietwat cryptisch. ‘Jullie mogen alles doen, maar kijk naar je maatje: wat wil die? Is die blij? Of misschien wel verdrietig of boos?’

De kinderen gaan los en onmiddellijk dienen de hoogte- en dieptepunten zich aan. Sommige tweetallen vallen ongemerkt uiteen. Het ene team viert een doelpunt bij hockey, de tegenstanders storten teleurgesteld ter aarde. Jayden, een jongetje met donkere glinsterogen, wil volleyballen, maar zijn maatje sloft wat timide achter hem aan. ‘Door de lessen over emotie en sociale interacties te koppelen aan bewegen, ervaren kinderen meteen waar we het over hebben,’ vat Van der Zee de gedachte achter deze beweeglessen psychologie samen. Jayden kijkt wat verloren naar zijn maatje Nura. Nu heeft hij zijn zinnen gezet op hockey, maar ook daar lijkt bij haar weinig animo voor. Wat Nura wel wil, kan ze niet duidelijk maken, ze woont nog maar net in Nederland.

Na een minuut of tien keren de kinderen terug in de kring. ‘Jayden, wat heb jij zien gebeuren bij Nura?’ ‘Beetje blij, beetje boos,’ mompelt het jongetje. ‘Boos? Of verdrietig?’ vraagt Van der Zee. ‘Ook een beetje verdrietig.’ ‘Weet je waarom?’ Diepe zucht. ‘Dat weet ik echt niet.’ ‘Misschien was Nura ook een beetje bang. Ze is nog maar net nieuw in de klas.’ Jayden knikt begrijpend. Zelf was hij blij, meldt hij ook maar even. ‘Ja. En je had ook heel veel geduld, fijn Jayden.’

Ook bij de andere duo’s is een scala aan emoties voorbijgekomen. Nader vertelt dat zijn maatje boos was. ‘Omdat, omdat, omdat …,’ Ja, waarom ook al weer? ‘Omdat hij had verloren. Maar daarna was hij ook weer blij.’ ‘Goed gezien Nader, wat vertel je dat goed.’

Tegen pesten

Aan het begin van dit millennium kwam de aandacht voor sociaal-emotioneel leren overwaaien uit de VS. Teaching the whole child, werd het streven. Dus niet alleen aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor sport, creativiteit en sociale en emotionele ontwikkeling. Sinds 2015 geldt in Nederland de wet Veiligheid op school, die scholen verplicht iets tegen pesten te doen – of althans, daar iets over op papier te hebben. Veel antipestprogramma’s, zoals De vreedzame school of Kwink, richten zich op algemene sociaal-emotionele vaardigheden, met het idee dat pesten afneemt als kinderen goed in hun vel zitten en zich in de ander leren verplaatsen. Slechts een deel van die programma’s is onderzocht op effectiviteit. Een voorwaarde daarvoor blijkt in ieder geval consistentie. Dus niet eenmalig een lespakket van acht sessies, maar sociaal-emotioneel leren gedurende de hele schoolloopbaan, op vaste momenten in de week.

Tussen trots en schroom

Tijdens weer een nieuwe woensdagse les met juf Van der Zee, haar stoere Crossfit-hoodie botst met de groen-rode hoge sokken die ze heeft aangetrokken ter ere van de gekke-kledingdag van groep 4, staat tegen de bok in de hoek van de gymzaal een grote spiegel. Een jongen in strakke spijkerbroek staat op uit de kring en loopt er weifelend naartoe. Hij steekt voorzichtig een duim omhoog terwijl zijn ogen zich vastklampen aan Van der Zee. ‘Ik vertrouw…’, fluistert ze hem voor. Ze gaat achter hem staan en vouwt zijn hand tot vuist met duim die hij naar zijn spiegelbeeld opsteekt. Hij weet het weer. ‘Ik vertrouw op jou, durf het maar.’ Met een glimlach die het midden houdt tussen trots en schroom, glipt hij vlug tussen zijn klasgenootjes.

‘Een “probleemleerling” moet niet leren omgaan met de ander, maar leren omgaan met zichzelf.’

‘Kinderen die herhaaldelijk in conflict komen met anderen, krijgen vanuit de school vaak een training in sociale vaardigheden voorgeschreven,’ schetst pedagoog Kees van Overveld de aanpak van ‘probleemleerlingen’ op veel scholen. ‘Het kind moet leren omgaan met afwijzing of leren problemen op te lossen.’ Van Overveld, die promoveerde op sociaal-emotioneel leren op school, ziet dat die aanpak niet werkt. ‘Het kind moet niet leren omgaan met de ander, maar leren omgaan met zichzelf. In negen van de tien conflicten tussen kinderen, is dat waar het misloopt. Een kind dat met gebalde vuisten of een knalrood hoofd tegenover de ander staat, maar zich met die emotie geen raad weet, tot die via tranen of vuisten een weg naar buiten vindt.’

Leren omgaan met jezelf zou volgens Van Overveld de kern moeten vormen van programma’s voor sociaal-emotioneel leren. Dat ‘omgaan met jezelf’ behelst een heel scala aan emotionele vaardigheden: emoties registreren, begrijpen waar die vandaan komen, er woorden aan kunnen geven, die woorden ook durven te uiten en tot slot die emoties reguleren. Dus niet een tafel omvergooien als je klasgenootje je afleidt, maar even ademhalen, bij jezelf inchecken en aangeven dat je het niet fijn vindt gestoord te worden.

Op basis van Van Overvelds visie ontwikkelde Uitgeverij Kwintessens lesmethode Kwink, die op de Huizingaschool en een kleine zevenhonderd andere scholen wordt gebruikt. De dieren van Kwink loodsen kinderen door lessen over ruzie, vriendschap, zelfvertrouwen en ‘helpende woorden’. Ieder thema komt twee weken aan bod, synchroon van groep een tot groep acht, steeds verder uitgediept.

Krokodil Kink

‘Doe maar aan elkaar voor: hoe zie je eruit als je iets spannend vindt?’ Een meisje met een hoge knot en serieus gezicht doet het voor: haar ogen worden groot, haar mond verstrakt. ‘In het leven kom je de hele tijd nieuwe dingen tegen,’ zegt Van der Zee tegen de kleuters. ‘Van de duikplank springen bijvoorbeeld, of iets zeggen in de kring. Soms zijn dat dingen die je wel durft en soms vind je ze een beetje spannend.’

Van der Zee start een filmpje waarin krokodil Kink, de koning van dierenrijk Kwink, stijf staat van de zenuwen omdat hij een station moet openen. Hij is bang dat hij zijn speech zal verhaspelen en ziet op tegen de receptie. ‘Dan moet ik natuurlijk een praatje maken met de dieren die het station hebben gebouwd. Wat nu als die mij niet aardig vinden?’

De kinderen kijken geboeid naar deze koning, al lijken zijn zorgen niet direct uit het kleuterleven gegrepen. Ze zien vervolgens dat de bode, een pinguïn, een trucje uitlegt aan de koning. Hij loodst de koning naar de spiegel, instrueert hem zijn duim naar zichzelf op te steken, zijn schouders te rechten en zichzelf moed in te spreken, zoals de kinderen dat ook voor de spiegel hebben gedaan.

‘Wat is dat, zelfvertrouwen?’ vraagt Van der Zee. ‘Dat je denkt dat je het wél kan,’ reageert het meisje met de serieuze blik.

Ze merkte echt dat deze kindjes de les al hadden behandeld in de klas, zal Van der Zee na afloop tevreden constateren. Maar eerst leidt ze de kinderen door allerlei moeilijke activiteiten: achteruitlopen, hinkelen, dansen. Als ze in haar handen klapt, houdt iedereen halt. Met kleine duimpjes wijzen de kinderen op hun eigen borst. ‘Ik vertrouw op jou, durf het maar,’ klinkt het met steeds meer overtuiging.

Het welzijn van de leerlingen

De vroege jeugd biedt unieke kansen voor taalverwerving. Maken kinderen zich deze emotionele vaardigheden ook makkelijker eigen? Van Overveld durft er geen uitspraken over te doen. ‘Wel denk ik dat de context van de school ideaal is. Kinderen zijn voortdurend met elkaar in de weer en worden ook continu begeleidt in hun leerproces. Daar sluit feedback op bijvoorbeeld emotieregulatie naadloos op aan. In het latere leven stagneert dat. “Frustratie, is dat wat jij voelt? Hoe kun je daar woorden aan geven?” Zo hoor je nooit een leidinggevende reageren als iemand tijdens een vergadering uit zijn slof schiet.’

‘Kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld geldzorgen, ervaren meer stress en dat belemmert hun leerproces. Programma’s die hen leren met die uitdagingen om te gaan, kunnen dus bij uitstek hun kansen om tot leren te komen vergroten.’

Dat kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten, is evident in de ontwikkelingspsychologie. Toch is sociaal-emotioneel leren niet opgenomen in het curriculum en is het dus aan individuele scholen om er invulling aan te geven. Zeker nu Nederland slecht scoort op basale vakken als taal, klinkt de roep om terug te gaan naar de basis en komen extra’s in de knel. ‘En helaas wordt sociaal-emotioneel leren vaak als “extraatje” beschouwd,’ aldus hoogleraar Marloes Kleinjan, van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. ‘Zonde. Ook in het licht van de ongelijke verdeling van kansen in het onderwijs. Kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld geldzorgen, ervaren meer stress en dat kan hun leerproces belemmeren. Programma’s die hen leren met die uitdagingen om te gaan, kunnen dus bij uitstek hun kansen om tot leren te komen vergroten.’

Maar bij dat pleidooi voor sociaal-emotioneel leren op school, plaatst Kleinjan een fikse kanttekening. ‘Het vergroot de veerkracht van kinderen, maar als we hun welzijn serieus nemen, moeten we ook iets doen aan hun leefwereld en de prestatiedruk die ze ervaren.’ Dat begint al bij de criteria die de onderwijsinspectie hanteert voor het beoordelen van de kwaliteit van een school. ‘Kijk daarbij niet alleen naar de prestaties op rekenen en taal en naar de zittenblijvers en uitstroom, maar geef gewicht aan wat een school doet op sociaal-emotioneel vlak en aan het welzijn van de leerlingen.’