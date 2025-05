Big Oil sleept klimaatactivisten steeds vaker voor de rechter

Het was laat op een zondagavond toen Mark van Baal, oprichter van de activistische beleggersvereniging Follow This, vorig jaar een telefoontje kreeg uit Houston. Aan de lijn hing een Amerikaanse journalist met groot nieuws. Welk nieuws dat was, kon ze nog niet zeggen. Maar of Van Baal om middernacht klaar kon zitten om een reactie te geven.