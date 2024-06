De omgeving rond scholen moet dus verder op de schop, stelt de hoogleraar, maar het gaat veel verder dan dat: eigenlijk moet dat overal. ‘Sinds de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw zijn we het geleidelijk aan gewoon gaan vinden dat kinderen overal voortdurend zoete, vette en zoute dingen krijgen aangeboden. Heel gemakkelijk en voor weinig geld.’

Hij noemt Amsterdam Nieuw-West als voorbeeld: daar had je vroeger op elke hoek van de straat een winkel met verse, gezonde producten. ‘Veel daarvan zijn verdwenen en er zijn ongezonde aanbieders voor in de plaats gekomen, zoals Domino’s Pizza en Halal Chicken. Dat moeten we weer terugdraaien, naar een standaard gezonde omgeving.’

Het is zelfs voor veel volwassenen lastig om een gezonde keuze te maken, laat staan voor tieners. Des te belangrijker om ze als kind daarin op te voeden. Seidell: ‘Het is natuurlijk grotendeels de taak van de ouders, maar veel vaders en moeders hebben niet de kennis en vaardigheden over gezondheid en voeding. Dat je daar als kind van afhankelijk bent, is natuurlijk raar, want we verwachten wel dat die kinderen, als ze op de middelbare school zitten en volwassen zijn, in staat zijn de juiste keuze te maken. Er zijn hele generaties van ouders die er geen kennis van hebben, dus moet je dat ergens anders leren: op school.’

Voedselonderwijs kan bijvoorbeeld bestaan uit klassikaal moestuinieren, kooklessen en biologieles over je lichaam en gezondheid. Daar is de laatste jaren meer aandacht voor, zegt WUR-onderzoeker Zeinstra. ‘Voor kinderen moet je het ook leuk maken. Moestuinieren is een mooie, positieve manier om met voeding bezig te zijn. Waar komt je eten vandaan? Goh, dit kun je opgraven, dat kun je plukken, en dan kun je het ook nog opeten. Die ontdekkingsreis vinden ze leuk, net als kooklessen op de middelbare school.’

ongelijkheid in de samenleving