Ik loop door Amsterdam. Er is niemand op straat, maar niet in mijn hoofd: daar voer ik vurige discussies met honderden mensen. ‘We moeten niet gaan doen alsof homo’s normaal zijn. Dat is mijn mening. Maar die mag je tegenwoordig niet meer hebben,’ zegt iemand. ‘Je deelt hem toch?’ bijt ik terug. ‘Ik zou het vreselijk vinden als mijn zoon homo bleek te zijn,’ zegt een ander. ‘Dat kan je toch niet zo zeggen, kom op!’ roep ik.

Het komt door mijn laatste Instagram-post. Ik deelde een fragmentje uit Pisnicht: the movie, een documentaire die ik een tijd geleden maakte over taal en homofobie. In het fragment vraag ik mensen op straat vriendelijk ‘of zij homo zijn’. Een man op straat lacht mij – ook vriendelijk – toe: ‘Ben je gek?’ ‘Wat vindt u van homo’s?’ vraag ik. ‘Het is geen ziekte of zo, maar ik heb ze liever niet in de buurt,’ antwoordt hij. ‘U staat er naast een,’ zeg ik. Hij, lachend: ‘Gefeliciteerd,’ en hij zet subtiel een stapje opzij. Het filmpje is eind oktober al meer dan een miljoen keer bekeken. De comments logen er niet om: ‘Het wordt je door de strot geduwd, die lhbtq-gekte.’ ‘Vuile uitgerekte anus.’

Vandaag is zo’n dag dat de online wereld is binnengedrongen in de echte. Op straat, onder de douche: het is Nicolaas versus de anonieme spreekkoren. Per minuut komen er tien nieuwe reacties binnen. Ik heb inmiddels al een halve dag gespendeerd aan het lezen en verwerken ervan: veel haat en af en toe iemand die ‘discriminatie!’ typt als een schoolmeester die de controle op de klas kwijt is.

Wanneer val ik over de rand van wat we als maatschappij normaal vinden?

Mijn gedachten dwalen af naar Italië, dat lhbtqi+-stellen eerder dit jaar rechten op het gebied van ouderschap ontnam. Polen introduceerde lhbtqi+-vrije zones. Extreemrechts in Slowakije heeft mede de verkiezingen gewonnen door de lhbtqi+-gemeenschap als het zwarte schaap aan te wijzen. Hetzelfde gebeurt in Rusland en Amerika. Lhbtqi+’ers de schuld geven van het verval van de samenleving is een beproefd recept onder populistische politici. Kan dat ook hier gebeuren? Is online onverdraagzaamheid tegen lhbtqi+’ers zoiets als de kanarie in de kolenmijn? Wanneer val ik over de rand van wat we als maatschappij normaal vinden? Wat zijn de stadia voordat je vogelvrij wordt verklaard? Snel corrigeer ik mezelf: ‘Man, je woont in Nederland. Het gaat, ondanks de toenemende vijandigheid, beter dan ooit met de acceptatie. Dramaqueen.’

Dan lees ik al scrollend door X een berichtje van CDA-lid Joba van den Berg. Zij vraagt zich af waarom de overheid wél PREP financiert – het medicijn dat verspreiding van hiv tegengaat – maar vitamine D voor ouderen niet. Joba had er ook – ik noem maar wat – belastingkorting voor grote bedrijven of fossiele subsidies tegenover kunnen zetten. Maar ze koos voor homo’s. Alsof ik tegen vitamine D voor ouderen ben, alsof het mijn schuld is! Verbeten verdedig ik me tegen Joba’s gekmakende identiteitspolitiek.

De norm is aan het verschuiven. Online vijandigheid tegen lhbtqi+’ers heeft een enorme vlucht genomen. En het gaat niet over een verschil van inzicht, maar over mijn bestaansrecht. Mijn seksualiteit is een maatschappelijke splijtzwam geworden en dan is vijandigheid al snel je verdiende loon.

Inmiddels lig ik uitgeput en uitgestreden in bed, de dag verspild met spookconversaties. Ik schakel de comments uit. Nu mijn hoofd nog.