Dit verhaal is ook te beluisteren.

Begin 2016 zegde Femke Sleegers haar baan op. ‘Ik wilde een jaar lang dingen voor het klimaat gaan doen. Maar dat is nooit meer gestopt.’ Ze begon bij de Haagse afdeling van de actiegroep Fossielvrij. De campagnes van de groep richtten zich op de lokale overheid, en zo ontdekten ze het kinderfestival van Shell: Generation Discover. Op het Malieveld, gericht op kinderen van zes tot dertien jaar, veel media-aandacht. Shell kreeg subsidie voor dit festival, en de actiegroep wilde dat die subsidie zou stoppen.

Eenmaal op het festival viel het team van de ene verbazing in de andere. Ze ontdekten een hele reeks aan misleidende claims.

Toen ze dit bij de onderwijsminister aankaartten, gaf die uiteindelijk toe dat het onwenselijk is dat kinderen een groene boodschap krijgen van een oliebedrijf. Maar ja, vrijheid van onderwijs. Toen zocht Fossielvrij uit hoe het is gelukt om de invloed van de tabaksindustrie op scholen terug te dringen. Er is geen kindermarketing voor tabak meer, er is geen sponsoring meer. Dat komt doordat reclame, marketing en sponsoring voor de tabaksindustrie verboden is. Zou zoiets ook mogelijk zijn om de spreekbuis van de fossiele industrie te stoppen, waarmee ze hun verdienmodel in stand houden? Zo ontstond de actiegroep Reclame Fossielvrij. Fossiele reclames zijn volgens die groep meer dan alleen advertenties voor benzine en diesel. Ze richten zich ook op reclame voor vliegreizen en cruises, en op reclame voor auto’s met een fossiele brandstofmotor. Wetenschappers van TNO hebben het over ‘klimaatbelastende reclame’, waarmee ze ook reclame voor bijvoorbeeld vlees, zuivel en fast fashion bedoelen.

Inspiratiebron

Nederland lijkt inmiddels een mondiale voorloper in de strijd tegen fossiele reclames.

De Indiase onderzoekster en activiste Nayantara Dutta denkt dat Nederland de code heeft gekraakt om reclame voor fossiele brandstoffen te stoppen. Dutta is onderzoeksdirecteur bij Clean Creatives, een wereldwijde beweging die de banden tussen de reclame-industrie en de fossiele industrie in kaart brengt en zich inzet om die banden te breken. ‘In mijn onderzoek heb ik geen enkel ander land gezien dat zich zo sterk inzet voor het verbreken van de banden met fossiel in musea, onderzoekscentra, universiteiten en reclamecampagnes.’

Wat zich in Nederland afspeelt, blijkt voor andere landen een grote inspiratiebron. Het werk van Femke Sleegers en haar team inspireert, zegt bijvoorbeeld Belinda Noble, oprichter van Comms Declare, de Australische actiegroep tegen fossiele reclame die met een Fossil Ad Ban-campagne kwam. ‘Het is zo’n eenvoudig en krachtig idee, en het is een goedkope en relatief gemakkelijke actie die politici kunnen ondernemen voor het welzijn van toekomstige generaties.’

Ook de Oostenrijkse Clemens Kaupa, universitair docent aan de VU Amsterdam gespecialiseerd in EU-recht en misleidende reclame voor fossiele brandstoffen, ziet Nederland als aanjager: ‘Bij de initiatieven voor een verbod op fossiele reclame is Nederland een voorbeeld. In Oostenrijk problematiseert niemand fossiele reclame, laat staan dat men spreekt over het verbieden ervan. Maar in Nederland stond het in de landelijke verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen. En verschillende steden hebben al een verbod op fossiele reclames.’

‘Als je kijkt naar de relevante juridische stukken, de wetenschappelijke artikelen, hoe er een zaak van kan worden gemaakt, is Nederland echt leidend geweest.’

Stephen Horn is directeur voor Clean Creatives South Africa en betrokken bij het opzetten van een campagne voor een verbod op fossiele reclame. ‘De eerste keer dat ik ervan hoorde, was via Femke en Fossielvrij. Ook als je kijkt naar de relevante juridische stukken, de wetenschappelijke artikelen, hoe er een zaak van kan worden gemaakt vergelijkbaar met de Tabakswet, is Nederland echt leidend geweest,’ zegt Horn.

In december 2020 wilde Amsterdam als eerste stad ter wereld fossiele reclame gaan verbieden. Dat was een grote inspiratiebron voor Veronica Wignall, codirecteur van Ad-free cities UK, een actiegroep die gemeentes pusht om reclame in de publieke ruimte te verbieden. ‘Amsterdam en de andere Nederlandse steden waar de lokale autoriteiten moties of wetten hebben aangenomen om fossiele advertenties te verbieden, hebben ons aangemoedigd.’

Bij het bestrijden van fossiele sponsoring van culturele instellingen leren bewegingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland veel van elkaar. Reclame Fossielvrij is niet de enige actiegroep die zich in Nederland voor deze strijd inzet. Ook collectieven als Fossil Free Culture, Fossil Free Football, End Fossil Occupy, Scientists for Future, XR, VU Fossil Free en Fossil Free Leiden University strijden tegen sponsoring door de fossiele industrie. Veel Britse en Nederlandse musea en onderzoekscentra hebben hun sponsoring door vervuilers als KLM en Shell laten vallen. In Nederland houdt bijvoorbeeld het Groninger Museum zijn banden met de fossiele industrie nog aan, ondanks acties van activisten en kunstenaars, en de weerstand tegen gasbedrijven onder de door aardbevingen geteisterde lokale bevolking.

Misleidend

Waarom zou Shell geen reclame mogen maken? Omdat verschillende studies laten zien dat reclame-uitingen van de fossiele industrie misleidend zijn. Volgens een studie van het Algorithmic Transparency Institute, in samenwerking met Harvard University, bestonden reclame-uitingen van de fossiele industrie in de zomer van 2022 voor 72 procent uit groene-innovatieclaims. En dat terwijl slechts 1 procent van de investeringen van fossiele giganten naar koolstofarme energie gaat, volgens het Internationaal Energieagentschap.

Een andere groep wetenschappers onderzocht hoe vaak termen als ‘klimaat’, ‘transitie’ en ‘koolstofarm’ voorkwamen in uitingen van vier fossiele giganten in de periode 2009-2020. Daarnaast onderzochten ze de omvang van investeringen en materiële acties van de concerns over dezelfde periode. Fossiele bedrijven beweerden steeds vaker de energietransitie te leiden. Maar er was nauwelijks toename van investeringen en daden in die richting. ‘We concluderen dus dat de transitie naar bedrijfsmodellen voor schone energie niet plaatsvindt, omdat de omvang van de investeringen en acties niet overeenkomt met wat ze beweren. Totdat acties en investeringsgedrag in lijn worden gebracht met het discours, lijken beschuldigingen van greenwashing gegrond,’ aldus de wetenschappers.

Universitair docent Clemens Kaupa betoogt in een academisch paper dat alle fossiele reclames misleidend zijn, omdat ze onterecht fossiele brandstoffen of de fossiele industrie als acceptabel en normaal presenteren. Hierdoor wordt verdoezeld dat de productie en het gebruik ervan dringend moet worden afgebouwd om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs (in 2030 minimaal 55% minder uitstoot in de EU) te halen. Ook adverteren fossiele bedrijven regelmatig met koolstofarme activiteiten, zoals de productie van zonne- en windenergie, terwijl ze slechts een fractie van hun budget uitgeven aan investeringen in schone energie. De realiteit is dan niet gelijk aan de boodschap in de advertentie, iets wat consumenten vaak niet of nauwelijks doorhebben.

Buiten de donut

Speelt Nederland echt zo’n voortrekkersrol in het aanpakken van die misleidende fossiele reclames? ‘Als je kijkt naar de rijksoverheid,’ zegt Femke Sleegers, ‘is het antwoord heel simpel: nee. In 2019 begonnen we onze campagne op te bouwen, in 2020 lanceerden we die. Wij waren de eerste.’ Amsterdam had net aangekondigd dat het haar economie in de ‘donut’ van Kate Raworth wilde brengen. Sleegers en collega’s schreven een brief met de boodschap: als je dat doet, moet je ook reclame verbieden die mensen ertoe aanzet om buiten die donut te gaan. Toen stelde Amsterdam als eerste stad ter wereld: wij stoppen met fossiele reclame. Dat nieuws is de wereld over gegaan. Nu is er een wereldwijd netwerk ontstaan. ‘Sommigen waren al bezig met reclame,’ zegt Sleegers, ‘maar niet zozeer met een verbod. Dat idee dat je reclame kunt verbieden, was nieuw. Dus in die zin is Nederland wel een voorloper.’

Ook in de wetenschap loopt Nederland voorop op dit vlak, denkt Sleegers. ‘Dit jaar zijn er maar liefst vijf rapporten naar de regering gegaan over het beperken van klimaatschadelijke reclames.’ De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, TNO, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de Wetenschappelijke Klimaatraad en twaalf gedragswetenschappers die op verzoek van klimaatminister Rob Jetten een advies hebben geschreven over de schade van fossiele reclame en hoe een verbod daartegen kan helpen.

Een verbod op fossiele reclame wordt door deze twaalf wetenschappers als een essentiële maatregel voor de energietransitie gezien. Dit soort reclames verleidt mensen namelijk om meer te consumeren en geeft ze het idee dat ‘niet-duurzaam gedrag normaler, gangbaarder en meer geaccepteerd is dan dat dit daadwerkelijk is’.

‘Het huidige klimaatbeleid kan worden gezien als dweilen met de kraan open wanneer het actief wordt tegengewerkt door fossiele reclame.’

Als je fossiele reclames niet verbiedt, ondermijnen die het huidige klimaatbeleid van de overheid. Zo is er de overheidscampagne ‘Zet De Knop Om’, die mensen aanmoedigt om in huis minder energie te verbruiken, terwijl er daarnaast reclamecampagnes zijn om mensen bijvoorbeeld op vervuilende vliegvakanties naar Turkije of de Dominicaanse Republiek te lokken. Reclames zijn veelal gericht op de lange termijn, door het creëren van nieuwe behoeften, schrijven de wetenschappers in het rapport. Daarbij worden ook veel geraffineerde onzichtbare beïnvloedingstechnieken gebruikt. Daardoor stijgt de consumptie, en daarmee neemt de vervuiling toe.

De wetenschappers concluderen in het rapport aan Jetten dan ook: ‘Het huidige klimaatbeleid kan worden gezien als dweilen met de kraan open wanneer het actief wordt tegengewerkt door fossiele reclame. Grote overheidsinvesteringen zijn nodig om het negatieve effect van fossiele reclame teniet te doen. Bij een verbod op fossiele reclame kunnen deze middelen beter worden ingezet, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer.’

De twaalf wetenschappers benadrukken ook dat dit reclameverbod alleen niet voldoende is, maar moet worden gezien in een veel breder pakket aan klimaatmaatregelen die voor een kantelpunt in de energietransitie zullen zorgen.

Sneeuwbaleffect

Nederland is op bepaalde vlakken misschien wel een pionier geweest, maar op andere vlakken liepen bewegingen in andere landen voorop. Sleegers: ‘Groepen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren al veel langer bezig met de schade van reclame in de openbare ruimte in het algemeen. Zij hebben hun campagnes daarna wel aangescherpt op fossiele reclame. En in Frankrijk waren ze parallel met ons bezig met een verbod: reclame voor benzine en diesel zijn er dan ook verboden. Dat lijkt een grote stap, maar voor het product benzine of diesel wordt nauwelijks reclame gemaakt. De fossiele industrie maakt vooral reclame om ideeën in hoofden te planten, en dat mag in Frankrijk nog steeds. In Zweden heeft een krant gezegd te stoppen met fossiele reclame. We proberen het onderling niet steeds te hebben over wie de eerste was, maar zoeken vooral waar we kunnen samenwerken om het sneeuwbaleffect te vergroten.’

Op de website worldwithoutfossilads.org, opgezet door Reclame Fossielvrij, wordt een wereldwijd overzicht van actieve groepen, lopende campagnes en geïmplementeerde advertentieverboden voor fossiele reclame bijgehouden. ‘De beweging werkt samen,’ zegt Veronica Wignall. ‘Er valt veel te leren van de Nederlandse campagne, maar het is geen wedstrijd. Het is belangrijk dat iedereen de grenzen verlegt en dat iedereen van elkaar leert.’

Het vrije woord

De vrijheid van meningsuiting is een veelgehoord bezwaar tegen een verbod op fossiele reclame. Maar verschillende juristen noemen het verbod op fossiele reclame verdedigbaar op een aantal gronden. Bijvoorbeeld vanuit mensenrechtelijk perspectief, zo stelt het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten in een brief aan Rutte en Kaag.

Andere juristen wijzen er in vakblad Mediaforum op dat het Grondrecht op vrijheid van meningsuiting niet voor handelsreclame geldt. En voor de bescherming van het vrije woord van commerciële uitingen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) moet ook worden gekeken naar andere artikelen in het EVRM, schrijven ze. ‘Zo’n bezwaar is een holle frase wanneer niet tegelijkertijd wordt stilgestaan bij artikel 10 lid 2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, op grond waarvan de vrijheid van meningsuiting onder meer kan worden beperkt wanneer dat noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid.’

Het beschermen van de volksgezondheid weegt in diverse gevallen zwaarder dan het recht van industrieën om reclame te maken.

Het verbod op tabaksreclame, dat al sinds 2002 bestaat, is een belangrijke vergelijking. ‘Dat het belang van bescherming van de gezondheid een rechtvaardiging vormt voor tabaksreclameverbod, ondanks de beperking van de commerciële uitingsvrijheid van de tabaksindustrie, is nauwelijks omstreden,’ schrijven ze.

Andere voorbeelden van reclameverboden of beperkingen zijn het verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen, de beperking van alcoholreclame en het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Het beschermen van de volksgezondheid weegt dus in diverse gevallen zwaarder dan het recht van industrieën om reclame te maken.

De voortdurende discussie over de wenselijkheid of toegevoegde waarde van een verbod op fossiele reclames, terwijl die reclames de consumptie van fossiele producten volgens een studie van Greenpeace Nordic en het New Weather Institute zeer substantieel stimuleren, doet de auteurs denken ‘aan het orkestje op de Titanic dat blijft doorspelen terwijl het schip al aan het zinken is.’

Klein stapje

Op basis van het EVRM is het dus mógelijk om fossiele reclames te verbieden, maar daarnaast zijn EU-lidstaten misschien zelfs wel verplícht om nationale verboden op (audiovisuele) fossiele reclame in te stellen, suggereren de auteurs. De Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten verplicht lidstaten namelijk ervoor te zorgen dat audiovisuele commerciële communicatie niet mag aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor gezondheid, veiligheid en milieu.

Net als bij tabak is bij een verbod op fossiele reclame de gezondheid in het geding, ten eerste door de directe luchtvervuiling. Er sterven jaarlijks 9 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Een andere studie becijfert het aantal jaarlijkse slachtoffers zelfs op 10,2 miljoen.

Naast luchtvervuiling zijn fossiele brandstoffen de grootste bron van broeikasgassen, en daarmee hoofdverantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Het IPCC waarschuwt in het laatste rapport expliciet voor de negatieve gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Er is onder meer een toenemend risico op verdrinking door overstromingen, voedselgebrek, huidkanker, epidemieën en tal van andere gezondheidsrisico’s. Ook de openbare veiligheid komt in het geding door het onbewoonbaar worden van delen van het land, (meer) overstromingen, en conflicten en oorlogen die naar verwachting zullen toenemen door de klimaatcrisis.

De fossiele industrie vecht terug, zoals de tabaksindustrie dat ook deed – en ook zij hebben miljarden in kas. Maar de internationale beweging is vastbesloten om fossiele reclame te laten verbieden. Zo hopen ze weer een klein stapje te zetten richting het beperken van de klimaatcrisis.