Het interview met Natacha Harlequin (48) zou plaatsvinden op de rechtbank in Den Haag, de stad waar ze woont en kantoor houdt, samen met haar man en collega strafrechtadvocaat Jacq Taekema. Na een half uur wachten, met uitzicht op een luid ruziënd stel in scheiding, gaat de telefoon. Harlequin is nog op het Haagse hoofdbureau van politie voor het verhoor van een cliënt van Taekema. Hij had een uitlopende zitting in een andere zaak, dus zij moest inspringen. Met lichte pressie in haar stem, en excuses, vraagt ze of we kunnen afspreken bij BLT, een eetcafé om de hoek van de rechtbank waar ze vaak tussendoor snel iets eet. Er is daar zelfs een salade naar haar vernoemd, blijkt even later.

Als een kleine versie van de Natacha is besteld (iets met ei, kip en bacon) legt ze uit dat in haar praktijk verzoeken om rechtsbijstand in eerste instantie binnenkomen via voorkeursmelding (verdachte is aangehouden en vraagt zelf om Harlequin als advocaat) of via de piketdienst. In beide gevallen...