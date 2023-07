‘We gaan een toekomstplan maken,’ kondigt een docent van Milio van de Kamp op een dag aan. Vijftien jaar oud is Van de Kamp, en net teruggezakt van de havo-kansklas en vmbo-t naar vmbo-kader. Het schoolgebouw is uitgewoond, de meubels zijn met een ketting aan de vloer vastgemaakt. Als er in de buurt iets gebeurt, zijn de leerlingen snel verdacht. In de pauzes eten Van de Kamp en zijn vrienden broodjes kebab zonder vlees, om kosten te besparen. Uit hun telefoons schalt het nummer ‘Ik heb schijt’ van Appa en Sjaak. De staat heeft schijt, dus de straat heeft schijt. Thuis is het koud, want daar is al jaren geen gas en elektriciteit meer.

Van de Kamp wil maar één ding: weg hier. Niet in de armoede blijven hangen. ‘Wat wil jij later worden, Milio?’ vraagt mevrouw Pinas. ‘Nou, mevrouw,’ zegt hij, ‘ik zou later wel psycholoog willen worden.’ Het zou een lange weg worden, van vmbo-kader naar wetenschappelijk onderwijs, maar hij heeft de route al uitgestippeld. De weg naar een beter leven. Mevrouw Pinas kijkt hem aan. ‘Misschien moet je iets lager mikken,’ zegt ze aarzelend.

Geen vanzelfsprekendheid

Van de Kamp (nu 31) leunt achterover in een vergaderzaaltje aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij inmiddels docent is. Hij heeft de anekdote de laatste weken al vaak opgedist. De eerste druk van zijn boek, dat de titel Misschien moet je iets lager mikken aan dat gesprek met zijn vroegere docent ontleent, is een week na publicatie al uitverkocht. In het boek staat het verhaal van zijn leven, dat begon in een kansarme positie in een arme wijk in Amsterdam, en de lange weg die hij heeft afgelegd om zich aan die positie te ontworstelen.

Een boek schrijven was geen vanzelfsprekendheid, zegt Van de Kamp. ‘Om te beginnen liep ik er al tegenaan dat ik nooit literaire boeken had gelezen. Dus ja, weet ik veel wat goede literatuur is. Ik kwam bij die uitgeverij en die mensen hadden het over allerlei schrijfstijlen die ze wel of niet waarderen, en ik dacht: waar hebben jullie het allemaal over? Maar op een gegeven moment heb ik besloten dat ik me niet te veel wilde conformeren. Ik wil mijn verhaal vertellen en ik wil dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen. Niet veel mensen die van de plek komen waar ik vandaan kom, krijgen de mogelijkheid om een boek te schrijven, dus ik vond dat ik het moest doen.’

Van de ladder afgeduwd

‘Ik was een baby toen mijn moeder ten onder ging aan het systeem,’ schrijft Van de Kamp. Zijn moeder had de middelbare school niet afgemaakt en had geen enkel diploma. Toch had ze zich eigenhandig opgewerkt tot secretaresse bij een verzekeringsmaatschappij. Maar ze leed ook aan een aangeboren hartkwaal. Na een risicovolle openhartoperatie toen zoontje Milio nog een baby was, raadden chirurgen haar aan niet meer te werken. Te gevaarlijk, met haar aandoening. Maar een medewerker van het UWV, die de uitkering moest aanvragen, liep de checklist nog eens met haar door en kwam tot een andere conclusie: werken, bijvoorbeeld in een fabriek, zou echt nog wel moeten lukken. ‘Mijn moeder, die zonder diploma’s in kleine stapjes een paar traptreden van de maatschappelijke ladder had beklommen, werd zonder pardon van de ladder afgeduwd,’ schrijft Van de Kamp. Want hoewel het UWV haar verplichtte te werken, vond haar werkgever de situatie toch te onzeker en het risico op langdurige uitval te groot: ze werd ontslagen.

Daarmee werd de ellende aangezwengeld: van werkloosheid, armoede en schulden tot spanningen thuis en huiselijk geweld.

‘Ik merk dat mensen boos worden als ze het verhaal lezen,’ zegt Van de Kamp. ‘Ik hoop vooral ook dat we die boosheid kunnen kanaliseren en dat die kan bijdragen aan verandering van systemen en instituten. Want ik probeer in het boek een soort systeemkritiek te leveren. Waarom accepteren we dat er zo’n ongelijkheid bestaat? Hoe kan het nou bijvoorbeeld dat er zo’n gigantisch toeslagenschandaal speelt, en dat we drie maanden later dezelfde partijen weer in het zadel stemmen? Waarom doen we daar niks aan?’

Wat is daarop uw eigen antwoord?

‘Een element is denk ik dat het idee van eigen verdiensten zo dominant is geworden in onze maatschappij. Mensen die winnen, hebben het gevoel dat ze dat helemaal op eigen kracht hebben gedaan. Alle privileges die ze hebben, van goede scholen tot bijlessen, mondige ouders, een cultureel rijke opvoeding en noem ze maar op – allemaal dingen die eigenlijk een kwestie van geluk zijn, zien ze als eigen verdiensten. Daartegenover staat dat het ook je eigen schuld is als je verliest. Dan had je beter je best moeten doen. De kansen liggen er, maar je moet ze wel pakken. Nou, dat is natuurlijk je reinste bullshit.’

Intergenerationele reeks van armoede

Als Milio negen jaar is, komt er op een dag geen warm water meer uit de kraan. De verwarming doet het niet. Lampen gaan niet aan, het fornuis en de tv werken niet meer. Na een paar dagen gooit een bovenbuurman via het balkon een stekkerblok naar beneden, voor een klein beetje stroom. Milio wast zich met heet water uit de waterkoker. Koken doen ze voor zover dat lukt op een campingkookstel. De dagen zijn koud, iedereen thuis is chagrijnig en er zijn nog veel meer ruzies dan voorheen. Thuis is geen plek meer om tot rust te komen.

Als hij naar de middelbare school gaat, merkt hij dat hij onder andere omstandigheden leeft dan sommige van zijn klasgenoten. Hij is bijvoorbeeld de enige die zijn huiswerk met de hand schrijft, omdat hij thuis geen computer heeft. Een plek om huiswerk te maken heeft hij niet. Al snel is hij er ‘helemaal klaar mee’, en hij stroomt van de havo-kansklas door naar vmbo-t, en het jaar daarna zelfs naar vmbo-kader. Zijn moeder is weer gaan werken en maakt lange dagen in een café. ‘Mijn toekomst leek op dat moment onvermijdelijk,’ schrijft Van de Kamp. ‘De intergenerationele reeks van armoede binnen mijn familie zou voortgezet worden en ik zou niet de krab zijn die uit de bak klom.’

‘Als iedereen je benadert alsof je dom bent, dan voel je je ook dom.’

Zijn omgeving verwachtte niet al te veel. Wat voor diploma dan ook zou al meer zijn dan zijn ouders hadden gehaald. Ook de nieuwe school straalde aan alles uit dat er weinig van de leerlingen werd verwacht. Zelfs de examenreis – met een totaalbudget van 1500 euro – ging met tassen vol snacks van de Lidl naar een bunker aan de rand van Amsterdam. Op de fiets. ‘Het was voor mij het ultieme bewijs dat wij inderdaad minder belangrijk waren. Het afvoerputje van het onderwijs waar niemand naar om hoefde te kijken.’

Juist dat patroon van lage verwachtingen is zo schadelijk, schrijft u in Misschien moet je iets lager mikken. U voelde dat zelf op school, maar ook toen u later gastlessen ging geven, kreeg u bij een vmbo-klas weleens te horen dat u niet te hoog moest inzetten: ‘Deze kinderen kunnen echt niks,’ zei hun docent tegen u.

‘Als iedereen je benadert alsof je dom bent, dan voel je je ook dom. Ik neem mevrouw Pinas wel kwalijk dat ze tegen me zei dat ik iets lager moest mikken, maar ik zie ook dat zij onderdeel was van een systeem. Over de leerlingen op een vmbo wordt gewoon niet met trots gesproken. Ga je naar het Barlaeus of Vossius Gymnasium dan kom je in monumentale panden, een soort mini-universiteiten. Daar krijg je constant te horen dat je bij de hoogste vijf procent van Nederland hoort. Die trots is er gewoon niet op vmbo-scholen. Ik heb nog nooit gehoord over een school in een prachtig pand die jarenlang met trots de mavo-identiteit uitstraalt. We delen ons onderwijs op in winnaars en verliezers – de vmbo’ers zijn dan de verliezers – en we besteden geen aandacht meer aan bijvoorbeeld de rol van het onderwijs zelf in deze verdeling. Docenten hebben hun eigen vooroordelen en we selecteren heel vroeg in Nederland, en dat is problematisch.’

Waar haalde u zelf de motivatie vandaan om naar de universiteit te gaan?

‘Ik wilde ontsnappen aan mijn omgeving. Ik kreeg op een gegeven moment het gevoel: ik ben vijftien en als ik zo doorga, ga ik hetzelfde leven leiden als mijn ouders. Dat wilde ik absoluut niet, en ik had het idee dat het onderwijs mijn enige weg was om uit dat leven te komen.’

Allerlaatste poging

Daarop begon, ondanks de ontmoedigende woorden van de docenten, een jarenlang traject waarin Van de Kamp van opleiding naar opleiding doorstroomde. Via Sport en Bewegen (MBO3) naar Verkoopspecialist (MBO3) naar Filiaalmanager (MBO4) en toen binnen twee jaar naar Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO) en naar Psychologie aan de Vrije Universiteit. Het was een weg vol hindernissen. Zo bleek vlak voor aanvang van Sport en Bewegen dat hij trainingspakken en hardloopschoenen nodig had – en daar was geen geld voor. Hij bouwde schulden op doordat niemand hem ooit had verteld over de zorgverzekering die hij vanaf zijn achttiende moest betalen. Hij werd geplaagd door depressies, verloor heel vaak de moed, maar raapte die, mede dankzij zijn volhardende vriendin, ook steeds weer bijeen.

‘Als de groep te rumoerig wordt, zegt de docent: “Kom op jongens, het is hier toch geen mbo?”‘

En toen kwam de dag dat hij na al die jaren begon aan de studie psychologie. Een droom die hij jarenlang had gekoesterd, ging in vervulling. ‘Was ik wel intelligent genoeg? […] Ik twijfelde aan al mijn vaardigheden en capaciteiten, bang om door de mand te vallen.’ Eenmaal in het lokaal zag hij niemand die op hem leek. ‘Het viel me meteen op dat iedereen accentloos Nederlands sprak, woorden gebruikte die ik niet kende en het over onderwerpen, boeken en concepten had waar ik nog nooit van had gehoord. […] Ik, met mijn plat Amsterdamse accent vol straattaal, paste hier overduidelijk niet tussen.’ Als de groep te rumoerig wordt, zegt de docent: ‘Kom op jongens, het is hier toch geen mbo?’

Tegengehouden door onzekerheden, worstelend met statistiek, maar vooral met zijn depressie, zette Van de Kamp er een punt achter. Een universitair diploma zat er blijkbaar toch niet in.

Het jaar daarna deed hij nog één allerlaatste poging, bij de studie interdisciplinaire sociale wetenschappen, en toen vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Ineens kreeg hij de tools in handen om zijn eigen ervaringen te analyseren. Dat gaf hem het inzicht dat de problemen waarmee hij kampte niet individueel waren, maar structureel: ze spelen overal en worden veroorzaakt door de manier waarop we onze maatschappij inrichten. De ‘winnaars’ in ons onderwijssysteem zijn degenen die later in de politiek of in beleidsfuncties belanden. ‘En zij moeten dus gaan beslissen over zaken waar ze helemaal geen gevoel bij hebben. Zo zijn kinderen die in armoede opgroeien en kansenongelijkheid ervaren constant afhankelijk van mensen die hun situatie niet begrijpen. En ze hebben de macht niet om zich daartegen te verzetten.’

Hoe doorbreek je zoiets?

‘Ik denk dat we de dominerende klasse echt een spiegel moeten voorhouden: hoe dragen de mensen met privileges en machtsposities – van docent tot beleidsmaker – eigenlijk bij aan de ongelijkheid in Nederland? Ga eens aan de bijstandsgerechtigden vragen hoe we de bijstand beter kunnen organiseren. Niet vanuit een machtsverhouding, maar zo gelijkwaardig en serieus mogelijk. En stel jezelf ook echt bloot aan bijvoorbeeld armoede. Als je ver weg in een dure vinexwijk woont en geen voedselbank om de hoek hebt, hoef je armoede nooit te zien. Dan wordt het meer een soort gedachtenexperiment. Dat is problematisch. Je ziet dan ook bijvoorbeeld beleid ontstaan dat te veel inzoomt op de details. Natuurlijk, het is fijn als kinderen een schoolontbijt krijgen, maar je moet ook weten: deze kinderen hebben wel meer aan hun hoofd dan alleen die lege broodtrommel. Dat is een symptoom van een groter geheel, en dat grotere geheel probeer ik tastbaar en invoelbaar te maken.’

Schets dat grotere geheel eens?

‘Ga maar na wat voor stress je ’s ochtends hebt als er geen eten is. Je voelt de schaamte van je moeder dat zij je broodtrommel niet kan vullen. Het gevoel van minderwaardigheid waar je mee komt te zitten. Zulke factoren hebben ook invloed op je schoolresultaten. Dat zie je allemaal niet als je je alleen richt op ontbijt.’

Uw moeder kwam naar je diploma-uitreiking op de universiteit.

‘Ik was heel blij dat ze er was en dat ik haar een beetje deel kon laten uitmaken van mijn “sociale stijging”. Maar tegelijkertijd had ik een soort spijt dat ik haar had meegenomen. Waarom heb ik haar dat aangedaan? Ze voelde zich heel anders en ongemakkelijk in die wereld. Het was echt een confrontatie met een wereld waar zij niet toe behoort, en dat werd ineens heel tastbaar.’

U kreeg daarna een baan aan de universiteit. Heeft zij het café nog steeds?

‘Ja, ze werkt nog altijd zes dagen per week, vaak tot drie uur ’s nachts. En dan verdient ze net iets meer dan het minimumloon.’

Hoe voelt u zich nu in de universitaire wereld?

‘Voor mij voelt het alsof ik in een luchtbel boven de kloof zweef. Ik ben niet meer thuis op de plek waar ik vandaan kom. Mijn moeder noemt me “professor”. In gesprekken merk ik dat onze werelden elkaar nauwelijks raken. Dat we niet veel verder komen dan: “Hoe gaat het op het werk?” en “Hoe gaat het in het café?”. Tegelijkertijd heb ik ook niet het gevoel dat ik echt bij de universitaire gemeenschap hoor. Nog steeds vragen mensen me – in mijn eigen werkkamer! – of ik een student ben. Ik draag joggingbroeken en T-shirts met printjes, dat past hier waarschijnlijk niet.’

Dat ‘opklimmen’, is dat een soort migratie-ervaring?

‘Ze noemen het wel klassemigratie, al heb ik dus niet het gevoel dat ik “over” ben gestapt naar een andere klasse. Dat wil ik ook niet. Maar ik heb door mijn ervaring wel goed zicht op eerste-generatiestudenten en de uitdagingen waar ze voor komen te staan: je weet niet hoe je dingen moet aanpakken, je kent de culturele codes niet, thuis kan niemand je helpen. Daarom heb ik een programma opgericht: Baanbrekers. Met 65 eerste-generatiestudenten komen we elke week bij elkaar om te eten en workshops te volgen die zij zelf aandragen. Ik vind het heel belangrijk om dan steeds weer te benadrukken: je bent hier niet alleen welkom, het is belangrijk dat jij er bent. Je voegt hier iets toe. Je neemt iets mee dat er nog niet was en dat verrijkt de universiteit en de wetenschap.’