Deze column is ook te beluisteren, met dank aan Blendle.

In mijn nieuwe boek Eigen welzijn eerst beschrijf ik de reis van de Nederlandse middenklasse. Een middenklasse die bruiste van optimisme in het naoorlogse vacuüm waarin de verzorgingsstaat ontstond, en na de val van de Berlijnse Muur een tweede injectie kreeg. De wereldwijde uitrol van de westerse vrijemarkteconomie zou, zo was de belofte, hand in hand gaan met een ideaal mensbeeld: de liberale mens, die zijn of haar bestaan vrij en naar eigen inzicht mocht vormgeven. Het maakte niet meer uit wie je vader of grootvader was, of je uit een familie van bakkers of bankiers kwam, wat je geloof, klasse, geslacht, seksuele oriëntatie of kleur was. Je afkomst zou niet langer je toekomst bepalen. Ieder kind een gelijke kans.

Het is een ideologie waaraan ook ik mijn huidige bestaan te danken heb; de reden dat ik me heb kunnen ontwikkelen en opwerken, en het wapen waarmee ik belemmeringen onderweg kon aankaarten. In die zin is wat er de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden dus ook mijn reis.

De wortel ‘met hard werken kun je alles bereiken’ veranderde in een zweep: ‘eigen falen, eigen schuld.’

Door doelbewust politiek beleid en een verschraling van publieke voorzieningen, vond onderweg een kentering plaats. De wortel ‘met hard werken kun je alles bereiken’ veranderde in een zweep: ‘eigen falen, eigen schuld.’ Gevolg: een gebrek aan solidariteit dat met wantrouwen en zelfbehoud gepaard ging – of misschien is het andersom. De belangrijkste pilaren onder een stevige middenklasse stonden steeds meer onder druk. Het geloof in wetenschap, religie en een betrouwbare overheid brokkelde af, en aan zekerheden als arbeid en traditionele genderrollen en familiewaarden werd getornd.

Op dit moment is 28 procent van de Nederlandse bevolking financieel kwetsbaar, hebben we een huizencrisis en segregatie in het onderwijs, en leven veel gezinnen met de dreiging van een armoedeval.

De laatste jaren zien we binnen de middenklasse een verschuiving naar geslotenheid en nostalgie naar conservatieve waarden. Zwaarbevochten rechten staan weer onder druk en er is een groeiend wantrouwen naar mensen die een beroep doen op de overheid. Maar Nederland ziet zichzelf nog steeds als het Madurodam van tolerantie en kansengelijkheid, dus wie het niet redt, móét bijna wel een luie donder zijn – een gedachte waarop de kabinetten Rutte I tot en met IV politiek beleid maakten.

Het is een zelfgenoegzaamheid die niet alleen heerst onder conservatieven, die het achterblijven van sommige groepen als eigen schuld zien en migranten als een bedreiging van wat er in Nederland is opgebouwd. Dezelfde afkeer vind je terug bij progressieven die misschien wel vinden dat je migranten moet helpen, maar hun neus ophalen voor de minderbedeelden (lees: ‘aso’s’) in eigen stad of dorp.

Het is niet vreemd dat op deze voedingsbodem van wantrouwen, onzekerheid en angst excessen ontstaan. Wereldwijd zien we nu hoe rechts-radicaal gedachtegoed een snelle opmars maakt, gedragen door de meest onvoorstelbare complotideeën. De omvolkingstheorie van The Great Replacement wordt inmiddels door een groot deel van de Republikeinen voor waar aangenomen, en wordt ook op Europese rechterflanken omarmd.

Geslotenheid, superioriteit van het ‘eigene’, christelijk nationalisme als heiland van weleer: daar zit geen woord ‘liberaal’ bij.