Leven in de meest feministische stad ter wereld

In het hart van Umeå staat de grote rode poema, ’s werelds eerste publiekelijke standbeeld ter ere van de #MeToo-beweging. Het toont een grommende kat op een stalen frame dat doet denken aan tralies. De officiële titel, volgens kunstenaar en maker Camilla Akraka, is Listen, maar iedereen noemt het beeld gewoon ‘puman’ – de poema. Sinds het in 2019 op het centrale plein voor het oude stadhuis verscheen, staat het symbool voor dit stille, bescheiden plaatsje een paar honderd kilometer ten zuiden van de poolcirkel, ook wel bekend als ‘de meest feministische stad ter wereld’.