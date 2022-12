Sjors Roeters leest zijn verhaal zelf voor.

De eerste keer dat de longetjes van een pasgeborene openklappen, vullen ze zich met giftige lucht. Althans, bij 99 procent van de baby’s, want de luchtveiligheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden in 99 procent van de bewoonde wereld overschreden.

Dat kan op de lange termijn tot grote problemen leiden. Elk jaar sterven er 9 miljoen mensen voortijdig door luchtvervuiling, meldt de WHO. Luchtvervuiling geeft ons onder andere kanker, hart- en vaatziektes, en er zijn steeds sterkere links met neurologische problemen als Alzheimer en dementie. Voor volwassenen is het dus een groot probleem.

Maar wat doet al die giftige lucht met baby’s en kinderen? Ze zijn nog vol in ontwikkeling, vele malen kwetsbaarder dan volwassenen, en voor hun bescherming afhankelijk van wat die volwassenen allemaal wel of niet doen.

kinderrechten

Achter statistieken over slachtoffers van luchtvervuiling schuilen individuen wier levens vroegtijdig zijn afgebroken.

De negenjarige Ella Kissi-Debrah was het eerste officiële slachtoffer van luchtvervuiling ooit. Het meisje, dat opgroeide in Londen, had een ernstige vorm van astma. Ze overleed in februari 2013 door ernstige astma en acuut ademhalingsfalen, door de lijkschouwer toegeschreven aan ernstige luchtverontreiniging. In de laatste twee jaar van haar leven werd Kissi-Debrah bijna dertig keer in het ziekenhuis opgenomen. Vijf keer stortten haar longen gedeeltelijk of geheel in. Haar longen stroomden vol met vocht, terwijl ze worstelde om te overleven, meldden artsen later.

Ook in Nederland ademen kinderen bijna overal giftige lucht in, alhoewel er grote regionale verschillen zijn (Groningen heeft verreweg de gezondste lucht, terwijl de lucht in Amsterdam en Rotterdam het meest vervuild is). Luchtvervuiling is ook de reden dat Nederland sinds 2013 van de derde naar de 37ste plek is gekelderd op de deelranglijst van ‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind’ in de Kinderrechtenindex. Die daling komt vooral door het gebrek aan beleid voor de lange termijn, volgens Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. ‘Nederland is kampioen korte-termijnpleisters plakken.’

ultrafijnstof van schiphol

De klachten door luchtvervuiling zijn te verdelen in acute en chronische klachten. De acute effecten rond Schiphol zijn door Universiteit Utrecht en het RIVM onderzocht. Begin 2019 is gedurende drie maanden onderzoek gedaan bij verschillende basisscholen in Aalsmeer en Badhoevedorp, twee dorpen ten zuiden en ten noorden van de luchthaven. ‘De gedachte was,’ legt onderzoeker Gerard Hoek uit, ‘dat als de wind uit de ene richting komt Badhoevedorp wordt belast vanuit de luchthaven, en als de wind vanuit de andere kant komt de basisschoolkinderen in Aalsmeer worden belast.’ Op de schoolpleinen werd de luchtverontreiniging van uur tot uur gemeten. Ook werden er longfunctietesten gedaan bij de kinderen en werden er met hulp van de ouders dagboeken bijgehouden. Zo onderzocht het RIVM of er op dagen met meer ultrafijnstof in de lucht vanuit het vliegveld sprake was van meer klachten van de luchtwegen of medicijngebruik tegen astma.

Luchtvervuiling is niet alleen een lange-termijnprobleem, maar zorgt er ook voor dat kinderen acuut minder lucht krijgen.

En dat bleek inderdaad het geval. Als de wind verkeerd staat, ondervinden kinderen direct last van het ultrafijnstof dat Schiphol de lucht in blaast. ‘Ademhalingsproblemen namen toe, piepende ademhaling kwam vaker voor, ze gaven meer slijm op, medicijngebruik nam toe,’ vertelt Hoek. Luchtvervuiling is dus niet alleen een lange-termijnprobleem, maar zorgt er ook voor dat kinderen acuut minder lucht krijgen.

extra zuurstof

Ismé de Kleer, kinderlongarts in Rotterdam, ziet de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging bij kinderen van dichtbij. ‘Ik zie ze dagelijks, kinderen met longproblemen die hier in de omgeving van Rotterdam wonen.’

Waarom zijn kinderen kwetsbaarder dan volwassenen? ‘Dat heeft verschillende redenen,’ zegt De Kleer. ‘Ze zijn meer buiten, en daar zijn ze vaak ook actiever. Dan ademen ze veel sneller en dieper in, en dan komt er meer luchtvervuiling binnen. Die slaat ook nog eens neer op een kleiner oppervlakte in de longen. En die longen zijn ook nog eens in ontwikkeling. Of eigenlijk: het hele kind is nog in ontwikkeling, want de schade treft niet alleen de longen.’

In grote steden is veel blootstelling aan luchtvervuiling. Daar ziet De Kleer dat longontstekingen bij kinderen ernstiger verlopen en ze een hoger risico hebben om in het ziekenhuis te belanden. Kinderen die al iets met hun longen hebben, en dat zijn er steeds meer, voelen zich vermoeider, kunnen benauwd worden. ‘En soms dusdanig benauwd, als je astma hebt bijvoorbeeld, dat je een acute longaanval kunt hebben waarbij je in het ziekenhuis belandt.’ Soms hebben ze naast medicijnen ook extra zuurstof nodig. Door luchtvervuiling moeten veel kinderen letterlijk naar lucht happen.

kwartje valt

‘Ik heb eigenlijk de eerste jaren dat ik hier werkte niet echt stilgestaan bij de luchtvervuiling,’ geeft De Kleer toe. Er zijn namelijk heel veel factoren die invloed hebben op de vraag of een kind wel of geen klachten heeft en of je de astma onder controle kan krijgen. Neemt het kind zijn medicatie wel? Inhaleert hij technisch wel goed? Roken de ouders? Zijn er huisdieren thuis? Ventileren ouders wel goed? Als het niet goed gaat met een kind heb je heel veel puntjes op de i te zetten.

‘Maar ik zie steeds meer dat kinderen met ouders die alles perfect doen, nog steeds heel veel klachten hebben.’ Dan zoekt De Kleer op waar die kinderen wonen, ‘en dan is dat op een knooppunt waar vier drukke winkelstraten samenkomen – ja, dat is het dus.’

‘Het bewustzijn is nog heel laag. Je ruikt de vervuiling vaak niet, je ziet het vaak niet, tenminste niet als je er middenin zit. Het is heel sluipend.’

Als De Kleer een kind met ernstige astma zou hebben, dan zou ze daar absoluut niet wonen, zegt ze. ‘Maar ik heb natuurlijk die keus, met mijn salaris en mogelijkheden. De meeste mensen hebben dat niet.’ Dat vindt ze soms lastig: moet ze het nu wel of niet bespreken met ouders? Want ze kan het wel bespreken, maar als die ouders vastzitten, maakt dat hun frustratie alleen maar groter.

Toch voelt ze steeds meer de noodzaak om het wel te zeggen. ‘Dat bewustzijn is nog heel laag. Je ruikt de vervuiling vaak niet, je ziet het vaak niet, tenminste niet als je er middenin zit. Het is heel sluipend.’

Dat is ook wat De Kleer het meeste raakte in de zaak van Ella Kissi-Debrah: dat de moeder zich er nooit van bewust is geweest dat Ella zo ziek was door luchtvervuiling, door de plek waar ze woonde, vlak bij de drukke ringweg van Londen. ‘Voor iedereen is het belangrijk om zich te realiseren wat die luchtvervuiling nu eigenlijk doet. Want als ik over de rol van luchtvervuiling spreek, valt er vaak wel een kwartje bij de ouders.’

autisme en alzheimer

Behalve de acute klachten zijn er ook chronische effecten. Naast bijvoorbeeld hart- en vaatziektes en kanker, beschadigt ultrafijnstof waarschijnlijk ook de hersens. ‘Ultrafijnstof lijkt ook neurologische problemen te geven,’ zegt De Kleer. ‘Zo zijn er steeds duidelijker aanwijzingen dat het een verhoogde kans geeft op autisme en ADHD, maar ook op alzheimer en parkinson.’ Luchtvervuiling leidt ook tot verzwakte hersencapaciteit. Zo zijn er grote studies gedaan waaruit bleek dat meer luchtverontreiniging leidt tot significant lagere schoolprestaties onder kinderen.

Een groeiende groep biologen, toxicologen en artsen slaat dan ook alarm over de grote bedreiging van smerige lucht voor geheugen, aandacht en gedrag. ‘De laatste studies suggereren dat fijnstof via de neus en de reukzenuw rechtstreeks tot de hersenen kan doordringen,’ legt Ismé de Kleer uit. Zo weet ultrafijnstof de beschermende bloed-hersenbarrière te omzeilen. En het fijnstof dat dan binnenkomt, reist niet alleen. ‘Allerlei metalen zoals ijzer en lood plakken aan het fijnstof en komen zo ook in de hersenen terecht.’

‘Ultrafijnstofpartikels zijn als kleine Trojaanse paarden,’ legt neurotoxicoloog Deborah Cory-Slechta uit in wetenschappelijk tijdschrift PNAS. ‘Vrijwel elk metaal dat de mens kent, zit hierop.’

in de baarmoeder

Maar denk maar niet dat de eerste keer dat de longetjes van een pasgeborene openklappen en zich met lucht vullen, de eerste keer is dat ze met luchtvervuiling te maken krijgen. Dat begint al in de baarmoeder.

Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar wetenschappelijke werk is ze onder andere bekend van haar boek De eerste 1000 dagen, waarin ze ingaat op het grote belang van de beginperiode van de ontwikkeling van een kind – van het moment van bevruchting tot een peuter van twee jaar. De omgevingsfactoren in deze startperiode zijn extreem belangrijk voor de rest van het leven. Hoe belangrijk is de lucht die we ademen in die eerste duizend dagen?

Onderzoekers weten steeds beter hoe kinderen in de baarmoeder direct worden beïnvloed door luchtvervuiling. ‘Je ziet dat hun hersenontwikkeling dan anders is.’

‘Luchtvervuiling is een hele belangrijke. De meeste mensen zullen nadenken over luchtvervuiling als in: dat is slecht voor je longen, daar kun je astma van krijgen. Dat is zeker zo. Maar de invloed die het al voor de geboorte heeft op de algemene groei en ontwikkeling van kinderen, en met name op hun hersenfunctie, is ontzettend groot.’

We denken misschien dat het ongeboren kind veilig in de baarmoeder zit, maar onderzoekers weten steeds beter hoe kinderen in de baarmoeder direct worden beïnvloed door luchtvervuiling. Fijnstof in de lucht zie je terug in de placenta en heeft invloed op hoe die werkt. ‘De groei en ontwikkeling van kinderen in de baarmoeder verloopt dan ook minder goed in een omgeving waar veel luchtvervuiling is,’ legt Roseboom uit. ‘Je ziet dat hun hersenontwikkeling dan anders is. Dat kinderen ook vaak te vroeg en te klein geboren worden.’

te licht

De Olympische Spelen in Beijing in 2008 lieten dit effect goed zien. In de aanloop naar dit grote sportevenement hadden de Chinese autoriteiten alles op alles gezet om de extreme luchtvervuiling drastisch terug te dringen. De industrie werd gesloten, er werd kentekenplaatrotatie geïntroduceerd om het aantal voertuigen op de weg drastisch te verminderen, emissienormen voor voertuigen werden verhoogd en de bouw werd stilgezet.

De luchtvervuiling nam hard af en het geboortegewicht van baby’s die rond de Olympische Spelen werden geboren, nam hard toe. Daar hebben die kinderen hun leven lang profijt van, want van een laag geboortegewicht kun je levenslang last hebben, zegt Roseboom. ‘Als je kleiner wordt geboren, heb je niet alleen een kleiner lijf, maar zijn je organen ook net wat kleiner,’ legt ze uit. ‘Je hart is kleiner, de alvleesklier, de nieren. Dat kun je met meer eten niet meer inhalen of herstellen.’

Daardoor zie je dat kinderen met een lager geboortegewicht – of die klein zijn voor de zwangerschapsduur – in het algemeen minder goed groeien. Ze leren minder goed, en hebben meer kans op gedragsproblemen en motorische afwijkingen. ‘We weten dat deze kinderen een grotere kans hebben om chronische ziektes te ontwikkelen, zoals hart- en vaatziektes, COPD, diabetes, longziektes.’ Ook depressie en angststoornissen komen vaker voor bij kinderen die lichter zijn bij de geboorte.

Daarnaast zorgt luchtvervuiling ook voor significant meer miskramen en doodgeboortes. Zo kan luchtvervuiling het risico op een miskraam met 50 procent verhogen. Onderzoek laat zien dat luchtvervuiling wereldwijd leidt tot zes miljoen vroeggeboortes en drie miljoen baby’s met ondergewicht. Volgens een rapport van State of Global Air uit 2020, sterven er jaarlijks een half miljoen baby’s in de eerste maand door luchtvervuiling – een vijfde van alle sterfgevallen van pasgeborenen.

lange-termijnconsequenties

We weten al langer dat roken en alcohol tijdens de zwangerschap extreem slecht zijn. Maar dat zijn dingen waar je vrij veel controle over hebt. Dat geldt niet voor luchtvervuiling, terwijl je er wel grote gezondheidsschade door kunt oplopen.

En ook al ademt 99 procent van de mensen slechte lucht in, ook luchtvervuiling is ongelijk verdeeld. Er zijn plekken met piekconcentraties waar de lucht extra slecht is. ‘Goedkope huizen staan over het algemeen daar waar de luchtkwaliteit minder goed is,’ zegt Tessa Roseboom. Huizen pal naast de ringweg zijn goedkoper dan die aan een groen park. We kunnen wel denken dat we allemaal dezelfde troep binnenkrijgen, maar in de duinen van Wassenaar is het een stuk beter vertoeven dan direct onder de rook van Tata Steel.

Je sociaaleconomische status bepaalt dus mede de kwaliteit van de lucht die je inademt.

‘Het lastige is ook nog eens,’ vult Roseboom aan, ‘dat de huizen die wat goedkoper zijn vaak al van mindere kwaliteit zijn. Dat daar bijvoorbeeld ook meer schimmels voorkomen wat de luchtkwaliteit ook beïnvloedt.’

Je sociaaleconomische status bepaalt dus mede de kwaliteit van de lucht die je inademt.

Omdat door luchtvervuiling ook de hersenontwikkeling minder goed gaat, worden uiteindelijk ook je kansen om te kunnen leren op school en mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt erdoor beïnvloed. ‘Het heeft dus ook lange-termijnconsequenties die verdergaan dan alleen de volksgezondheid,’ zegt Roseboom.

En omdat er zoveel kinderen worden blootgesteld aan ongezonde lucht al voordat ze geboren zijn, komen er steeds meer kinderen die het leven met niet in te halen schade beginnen. Vanaf het moment dat je verwekt wordt, heb je een achterstand.

fossiel: de nieuwe tabak

Op individueel niveau is het misschien vrij lastig om echt iets aan luchtvervuiling te doen, maar als maatschappij hebben we zeker wel opties. Een WHO-rapport over klimaat en gezondheid dat eind 2021 verscheen, stelde onomwonden: ‘The burning of fossil fuels is killing us.’ Maria Neira, WHO-directeur van Volksgezondheid, Milieu en Sociale Determinanten van Gezondheid, wijst fossiele brandstoffen aan als hoofdoorzaak van de vele doden door luchtvervuiling. ‘The real costs of burning fossil fuels is paid by our health,’ stelt ze in een webinar. ‘Our lungs can no longer tolerate the toxic air we breathe.’

Op de klimaattop in Egypte was Neira het dan ook eens met de stelling dat fossiele brandstoffen de nieuwe tabak zijn. Daarom roept ze ook op om dezelfde middelen te gebruiken als tegen tabak. Ze wil dat we vechten tegen hun lobby en dat we fossiele reclames verbieden. Maar daar laat ze het niet bij. ‘We hebben een juridisch bindend verdrag over fossiele brandstoffen nodig dat zelfs verder gaat dan tabak.’

Hiermee doelt Neira op het Fossiele Brandstoffen Non-proliferatie Verdrag. Naast onder andere eilandenstaten Vanuatu en Tuvalu, duizenden wetenschappers en het Europees Parlement onlangs, steunt ook de Wereldgezondheidsorganisatie dit verdrag. Een verdrag dat is bedoeld om alle nieuwe exploratie en productie van fossiele brandstoffen te beëindigen, zo snel mogelijk de bestaande productie te ontmantelen en een rechtvaardige energietransitie voor werknemers en gemeenschappen te verzekeren.

De oplossing voor het grootste deel van de luchtvervuiling is dus even simpel als ambitieus. We moeten niet alleen grootschalig aan schone hernieuwbare energiebronnen bouwen, we moeten ook kijken naar wat we daarmee uiteindelijk willen bereiken. In de woorden van WHO-directeur Maria Neira: ‘We need to keep fossil fuels underground.’