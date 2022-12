Liever luisteren? Sjors Roeters leest zijn verhaal zelf voor.

Om de zoveel seconden neem je weer een teug giftige lucht. Je bent je er waarschijnlijk niet bewust van, maar dag en nacht verspreiden de giftige stoffen uit de lucht zich over je hele lichaam.

Natuurlijk, als je op je fiets zit en bij het stoplicht achter een pruttelende scooter staat, kan er weleens een vlaag van verontwaardiging in je opkomen. Je ruikt de uitlaatgassen en denkt: dit kan niet goed voor me zijn. Je denkt na over de drukke wegen waar je elke dag langs komt. Tijdens het hardlopen, het uitlaten van de hond, het naar school brengen en ophalen van de kinderen, boodschappen doen. Rijen auto’s en vrachtwagens die door, langs en tussen steden rijden. Elke keer weer de gifwolken uit het verkeer die je longen in worden geblazen. Toch maar proberen die drukke wegen te mijden.

99 procent van de inwoners van Nederland ademt elke dag toxische lucht in.

Maar luchtvervuiling komt niet alleen voor bij drukke...