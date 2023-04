De verhouding tussen Frankrijk en Duitsland heeft alle kenmerken van een vriendschap. Je hoeft alleen maar te denken aan de hand-in-hand van president François Mitterrand en bondskanselier Helmut Kohl in 1984 in Verdun, of aan de omhelzing recent in januari tussen Scholz en Macron bij het bezoek van Scholz aan Parijs. Het kost geen moeite om je Angela Merkel voor te stellen met Macron tijdens de ondertekening van het Verdrag van Aken in 2019 toen het Elysée-verdrag van 1963 werd ‘geactualiseerd en uitgebreid’.

Nochtans wordt gezegd dat de ‘Frans-Duitse motor’ hapert omdat Scholz ‘alleen’ naar China ging, ze niet hetzelfde denken over het prijsplafond voor gas en iets anders vinden over de defensieuitgaven. Dat lijken normale verschillen van mening die niet de kern van de vriendschap raken.

hardnekkige stereotypen

De kern is dat de ‘erfvijandschap’ tussen Duitsland en Frankrijk al geruime tijd, en zeker sinds het Elyséeverdrag, verleden tijd is. Die onmin,...