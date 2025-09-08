Zodra een VVD-minister begint over het legaliseren van pepperspray, weet je dat de campagne is begonnen. Nu de (voormalig) liberalen zelf ook inzien dat ze de verkiezingen niet zullen winnen door te hameren op migratie, keren begrippen als law and order terug in het lexicon van de partij.
Law and order? Voor extreemrechts doet de wet er niet toe
Sander Heijne vraagt zich af: wat bedoelen rechts-populisten eigenlijk, als ze het hebben over law and order? Het opblazen van boten? Busjes pepperspray?
