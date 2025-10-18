Klik HIER voor een Twix!

Dit betekent het opdringerig aanzetten tot het eten van ongezond voedsel, door reclames en aanbiedingen in de supermarkt, bioscoop, speeltuinen, op het perron, de sportkantine, in abri’s op straat en zelfs de bouwmarkt. Overal worden we verleidt tot het maken van ongezonde keuzes. Ook digitaal worden we continu geëetdramt: op TV vliegen de double cheeseburgers en chocolate chip cookies aanbiedingen je om de oren, op je instragramfeed scroll je door de nieuwste croisant-crompoucehybride met Dubai Chocolate-smaak en in de krant staan de ‘1+1 gratis-hamsterweken-in de bonus-laatste-kans-ren-ren-REN-nu-naar-de-supermarkt’-aanbiedingen op elke andere pagina.