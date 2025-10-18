Klik HIER voor een Twix!

Column
Het Voedingscentrum, dat ons helpt bij het kiezen van gezonder en duurzamer eten, introduceerde afgelopen week in een campagne een nieuw begrip: eetdrammen.

ZATERDAG 18 OKTOBER
Author
Auteur
Hannah Prins
3 min

Dit betekent het opdringerig aanzetten tot het eten van ongezond voedsel, door reclames en aanbiedingen in de supermarkt, bioscoop, speeltuinen, op het perron, de sportkantine, in abri’s op straat en zelfs de bouwmarkt. Overal worden we verleidt tot het maken van ongezonde keuzes. Ook digitaal worden we continu geëetdramt: op TV vliegen de double cheeseburgers en chocolate chip cookies aanbiedingen je om de oren, op je instragramfeed scroll je door de nieuwste croisant-crompoucehybride met Dubai Chocolate-smaak en in de krant staan de ‘1+1 gratis-hamsterweken-in de bonus-laatste-kans-ren-ren-REN-nu-naar-de-supermarkt’-aanbiedingen op elke andere pagina.

