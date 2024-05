Het jaar is 2040. Alle voorzieningen zijn op een kwartiertje afstand, het openbaar vervoer is dekkend en voor iedereen toegankelijk, de economie is gelokaliseerd en trekt mensen op plaatselijk niveau bij industrie en landbouw. Bezoek het toekomstbeeld van hoogleraar Systeemtransities en Klimaatverandering Heleen de Coninck, in een podcast van Tim de Jong.



Tim de Jong schreef zijn interview met Heleen de Coninck ook uit. Lees het hier.