Stel je voor dat je in een gezin opgroeit waarin je Nederlands en ook een of twee ‘vreemde’ talen spreekt met vrienden en familieleden. Jouw vriendengroep is een gemêleerd gezelschap van individuen uit zowel de dominante als de minderheidsgroep. Je eet gerechten waar de etnische meerderheid van het land waar je woont nog niet eerder over heeft gehoord. Sinds je je kunt herinneren, ga je elke zomer naar het land van je voorouders. Daar hoef je je huidskleur, tongval of geloof niet te verantwoorden.

Maar terug in Nederland lukt het je ook om in de massa te verdwijnen – je kent de populaire cultuur en hebt een breed netwerk en een grote vriendengroep. Je bent in wezen een third culture kid, balancerend tussen de normen en waarden van je twee landen. Je bent een biculturele Nederlander, in de volksmond ook wel bekend als een ‘Nederlander met een migratieachtergrond’.

Ben jij dan een vloek of een zegen voor Nederland?

Biculturele Nederlanders hebben specifieke vaardigheden die onze samenleving kunnen helpen. In het Nederlandse publieke debat en in beleidskringen wordt daar onvoldoende bij stil gestaan. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan xenofobie en racisme in het publieke vertoog, maar de voordelen die biculturele Nederlanders met zich meebrengen worden veel minder gezien.

Die liggen in het feit dat zij zich als een kameleon kunnen bewegen tussen landen en culturen. Ze spreken niet alleen verschillende talen, maar kennen ook de subtiele culturele verschillen, zien wanneer directheid in botheid verandert, en zuinigheid in gierigheid. In Nederland kun je bijvoorbeeld tegen je leidinggevende ingaan, terwijl je in Dubai je visie via een collega met meer senioriteit aan je baas doorgeeft. Bij de ene vriendengroep sturen je vrienden een tikkie na afloop van een diner, terwijl ze er bij de andere groep juist op staan de rekening op zich te nemen. Biculturele Nederlanders doen kortom aan shape shifting. Hun identiteit ligt niet vast. Hun hybride karakter stelt ze in staat om te kiezen. Of juist niet te kiezen.

Wie dacht ik wel dat ik was?

Zes jaar geleden betoogde ik in de Volkskrant dat dit kameleontische karakter een privilege is dat biculturele Nederlanders onder ogen moeten zien en waar ze voor uit moeten komen. Dan pas kan biculturaliteit niet langer als vloek worden beschouwd, maar als een kans worden ingezet. Vooral Nederlanders met een migratieachtergrond reageerden uiterst cynisch op mijn betoog. In hun ogen dwarsboomde ik de gezamenlijke strijd tegen racisme. Nederland leed aan institutioneel racisme en we moesten het juist over wít privilege hebben, wie dacht ik wel dat ik was met mijn stukje in de krant? Ook mijn intentie werd in twijfel getrokken. Ik zou de zoveelste allochtoon zijn die tegen de eigen groep in ging om erkenning te krijgen van de witte meerderheid. Door te beweren dat biculturele Nederlanders hun privilege moeten omarmen, liet ik mijzelf volgens critici bewust of onbewust voor het karretje spannen van racisten, die ik van munitie zou voorzien om de marginalisatie van minderheidsgroepen te ridiculiseren.

Ik voelde me door die harde kritiek in de steek gelaten door mensen die ik als politieke bondgenoten beschouwde.

Vaste grond verliezen

Wilde ik met mijn standpunt inderdaad vooral opvallen? Meende ik het wel echt?

Het antwoord is dat ik elk woord uit mijn betoog meende. In mijn vorig jaar verschenen boek Met Nederland in therapie probeerde ik tegen de stroom in te gaan en mensen uit te dagen om gangbare ideeën te bevragen. Volgens mij is de nieuwkomer een voorloper in een tijdperk van onzekerheid. Willen we als samenleving goed kunnen omgaan met grote maatschappelijke omwentelingen, dan kunnen we onszelf een dienst bewijzen door nieuwkomers aan het woord te laten. Want de nieuwkomer weet als geen ander hoe het is om het eigen land kwijt te raken. Veel Nederlanders hebben het gevoel dat zij vaste grond verliezen. Zou het niet slim zijn als deze Nederlanders van de nieuwkomers zouden leren om zich aan te passen aan de tijd?

We moeten leren om ons net als nieuwkomers pragmatisch op te stellen ten opzichte van de veranderende wereld.

Misschien denkt u nu dat mijn betoog vooral een interessante oefening is in omdenken. Dat is niet het geval. Op basis van mijn referentiekader als een ex-vluchteling die zes talen spreekt en een gemêleerde vriendengroep en een breed netwerk heeft, ben ik er de afgelopen jaren alleen maar meer van overtuigd geraakt dat nieuwkomers vaardigheden en verhalen met zich meebrengen die de status quo kunnen vernieuwen.

Migranten door de tijd

Ik wil niet ontkennen dat nieuwkomers traumatische ervaringen kunnen hebben gehad. Wie zijn geboorteland verlaat, verliest per definitie een deel van zichzelf. Maar je kunt prima erkennen dat biculturele Nederlanders discriminatie ervaren, en tegelijkertijd inzien dat ze meer dan veel autochtone Nederlanders het vermogen hebben om zich door diverse landen en culturen te bewegen. Zo kun je ook aanvaarden dat nieuwkomers het pijnlijk vinden dat ze hun geboorteland hebben verlaten, maar tegelijkertijd beseffen dat ze door te migreren hebben geleerd om zich aan te passen aan de nieuwe tijd.

In 2007, toen ik vijftien jaar oud was, ben ik als vluchteling naar Nederland gekomen. Daarvoor woonde ik in een vluchtelingenkamp in Tanzania, nadat de grote Congolese oorlog van de jaren negentig mijn familie had gedwongen om ons geboorteland te verlaten. Als vluchteling in Tanzania leerde ik om mij aan te passen aan nieuwe omstandigheden, en een thuis uit niets te maken. Ik maakte vrienden, ging naar school en droomde over wat ik later wilde worden. Maar omdat mijn familie niet helemaal veilig was in Tanzania, kregen wij asiel in Nederland. En zo belandde ik in het land van Armin van Buuren. Hier moest ik opnieuw beginnen. De taal leren, vrienden maken, een sociaal netwerk opbouwen, studeren, werken.

Op basis van mijn eigen verhaal weet ik hoe moeilijk het is om opnieuw te beginnen, maar ik heb ook geleerd dat zekerheid niet heilig is. Ik heb geleerd om mij pragmatisch op te stellen en hoofd- van bijzaken te scheiden. Het is een houding die mij helpt om te relativeren. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen keerzijde is. Zo kunnen vriendschappen, als ik niet oplet, vooral tijdelijk en functioneel zijn. Mijn hoofd en mijn hart zijn immers geprogrammeerd om vooral vluchtig te zijn – de volgende oorlog of crisis kan zomaar uitgebreken.

Hoewel ik er niet voor heb gekozen om zekerheid in de prullenbak te doen, heb ik genoeg reden om in te zien dat we de samenleving een dienst bewijzen als we burgers leren om zich net als nieuwkomers pragmatisch op te stellen ten opzichte van de veranderende wereld om ons heen. In zijn boek Exit West vertelt de Pakistaanse auteur Mohsin Hamid het verhaal van een vrouw die haar hele leven in hetzelfde huis heeft doorgebracht. Ze werd in dat huis geboren, groeide er op, trouwde, kreeg er kinderen, die vervolgens uit huis gingen – en de vrouw bleef. Maar, zo schrijf Hamid, hoewel de vrouw het huis nooit heeft verlaten, is de wereld om haar heen wel veranderd. Er zijn nieuwe gebouwen bijgekomen en de buren zijn in de loop der jaren steeds veranderd. Hetzelfde geldt voor haar ervaring. De vrouw hoefde haar ouderlijk huis niet te verlaten om toch een gevoel van vervreemding te ervaren. We zijn allemaal migranten door de tijd, concludeert Hamid.

Er zijn miljoenen Nederlanders die in Nederland zijn geboren en tot hun dood in Nederland blijven, maar toch ondergaan ze net als de vrouw in Exit West een gevoel van vervreemding. Waar ze ooit een strippenkaart nodig hadden om met de bus te reizen, hebben ze nu een ov-chipaart nodig, om maar een voorbeeld te noemen. Waar ze vroeger een gesprek konden aankopen met hun reisgenoten in de trein over het boek dat ze aan het lezen waren, kunnen ze vandaag de dag hun reisgenoten lastig spreken omdat die oortjes dragen en hun ogen gericht zijn op hun smartphones. In de tussentijd zien zij dat het straatbeeld, de geuren, de talen, steeds diverser zijn geworden. Kortom: je hoeft Nederland niet fysiek te verlaten om je migrant te voelen. Nederlanders zijn migranten door de tijd.

Permanente onzekerheid

Daarnaast is de tijd waarin we leven vloeibaar en elastisch, zoals denkers als Peter Sloterdijk en Zygmunt Bauman hebben laten zien. Om de Baumans metafoor te gebruiken: onze tijd is als een vliegreis op de automatische piloot. Het is niet zeker of we de eindbestemming bereiken. Niemand heeft het onder controle, onzekerheid is de permanente status. En er is niemand die we kunnen aanwijzen om de gevaren – aanslagen, inflatie, vluchtelingenstromen, corona, klimaatverandering, om er maar een paar te noemen – voor ons tegen te houden.

Tegelijkertijd is de relatie tussen burgers en overheden veranderd. De nationale overheid worstelt met het geven van houvast aan de burgers en besluitvorming hangt grotendeels af van internationale ontwikkelingen.

Onze samenleving ondergaat exponentiële veranderingen die tot economische, culturele en psychologische angsten leiden. En het ontbreekt onze politici aan antwoorden om burgers perspectief te bieden. Daardoor zien we de opkomst van populisme in de politiek, met zijn belofte van makkelijke antwoorden op het permanente gevoel van onzekerheid dat burgers ervaren. Om de psychologische en spirituele onzekerheid te keren, zien we daarnaast de opmars van coaches, psychologen en welness- en yogacursussen.

De samenleving ondergaat grote transformaties, en wij zijn allemaal op zoek naar antwoorden en houvast om die grote veranderingen het hoofd te bieden.

Sommige Nederlanders lijden aan ‘wortelzucht’, een diep verlangen naar vaste grond in een wereld die in permanente verandering is. Dat verklaart de eindeloze discussies over de Nederlandse identiteit. Daarnaast maakt de samenleving grote omwentelingen in het denken door. Meer dan ooit worden dominante normen, waarden en tradities ter discussie gesteld. Zwarte Piet is al bijna een museumstuk. De #MeToo-beweging heeft een grote bewustwording gecreëerd over machtsmisbruik, seksisme en seksueel geweld. De overheid en veel organisaties kijken niet meer weg van de zwarte bladzijden in onze geschiedenis en willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. De samenleving ondergaat kortom grote transformaties, en wij zijn allemaal op zoek naar antwoorden en houvast om die grote veranderingen het hoofd te bieden.

De nieuwkomer kan ons helpen om te gaan met de onzekerheden in onze samenleving. In de eerste plaats omdat de nieuwkomer ons een spiegel kan voorhouden. Zo kunnen we leren om bepaalde ontwikkelingen te relativeren en ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden in plaats van onszelf in nostalgie te verliezen en de status quo heilig te verklaren. De nieuwkomer weet immers als geen ander hoe het is en hoe het voelt om de grond onder je voeten te verliezen en opnieuw te beginnen.

Niet allemaal over één kam

Ik ben mij ervan bewust dat mijn boodschap ver verwijderd is van de belevingswereld van veel Nederlanders. Tegelijkertijd ben ik niet representatief omdat ik van nature een optimistische houding heb. Dat verklaart waarom veel biculturele Nederlanders boos op mij werden toen ik stelde dat zij hun eigen privilege moesten erkennen. Daarnaast erken ik ook dat je niet alle nieuwkomers over één kam kunt scheren. Er zijn nieuwkomers die dagelijks een bijdrage leveren aan Nederland – als schoonmakers, artsen, verplegers – maar er zijn ook genoeg die traumatische ervaringen hebben en niet meteen het vermogen hebben om actief bij te dragen aan de inrichting van Nederland. Toch denk ik dat de samenleving er beter van wordt als we de nieuwkomer niet als zielig of een gevaar bestempelen, maar als volwaardige deelnemers aan de samenleving zien.

Onderzoek wijst keer op keer uit dat een verscheidenheid aan perspectieven en ervaringen tot betere en creatievere besluiten leidt. Diversiteit van zienswijzen en ervaringen is de beste strategie om de grote vragen van onze tijd het hoofd te bieden. Mensen die hebben geleerd om met minder genoegen te nemen kunnen ons bijvoorbeeld helpen om aan een nieuwe economie te bouwen waarin economische groei niet langer centraal staat. Mensen die in een pluriforme omgeving zijn opgegroeid, kunnen ons helpen om de multiculturele samenleving als een realiteit te accepteren in plaats van die bij voorbaat tot een drama te verklaren.

Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat veel burgers, door hun karakter of gebrek aan pluriform netwerk, niet het vermogen hebben om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Het is dus niet verbazingwekkend dat een deel van Nederlanders in een identiteitscrisis terechtkomt als de status quo wordt uitgedaagd. In hun ogen is Nederland een verweesde samenleving, om Pim Fortuyn aan te halen.

Hybride identiteit

Maar begrip tonen voor het feit dat mensen bang zijn voor verandering is geen excuus om het gesprek te mijden. We hebben leiders nodig die de moed hebben om te durven zeggen dat oude zekerheden verdwijnen, en dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om nieuwe verhalen te ontwikkelen. Daarin moeten we de definitie van migratie en vervreemding verruimen – niet alleen maar kijken naar geografie, maar ook naar psychologie. Zodat we inzien dat veel Nederlanders een mentaal gevoel van vervreemding ervaren zonder Nederland te hebben verlaten.

In mijn artikel van zes jaar geleden stelde ik dat biculturele Nederlanders hun hybride identiteit strategisch kunnen inzetten ten behoeve van de Nederlandse samenleving. Het feit dat biculturele Nederlanders verschillende talen spreken en een breder netwerk hebben buiten Nederland kan een bron van inspiratie en innovatie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we nieuwkomers kunnen inzetten voor de Nederlandse samenleving.

We kunnen ervoor kiezen om de ervaringen en inzichten van de nieuwkomer serieus te nemen in onze poging om grip te krijgen op de onzekere tijden waarin we leven.

En zoals het begrip ‘migratie’ verruimd moet worden om recht te doen aan de psychologische vervreemding die Nederlanders ervaren, zo dient het begrip nieuwkomer ook verruimd te worden. Nieuwkomers zijn niet alleen mensen die net als ik ooit hun geboorteland hebben moeten verlaten, je kunt het begrip ook gebruiken als paraplu-term om mensen te beschrijven die buiten de status quo vallen. Mensen die ooit tussen wal en schip zijn beland en een nieuwe kans kregen om opnieuw te beginnen en weer mee te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ex-gedetineerden, sociale stijgers en gedupeerde kinderen van de toeslagenaffaire. Door hun persoonlijke geschiedenis dragen zij ervaringen met zich mee die ons scherp kunnen houden in de manier waarop wij onze samenleving vormgeven.

Laten we in onze poging om grip te krijgen op onzekere tijden nieuwkomers aan het woord laten door ze uit te nodigen op plekken waar beslissingen worden genomen, maar ook door segregatie te bestrijden en met ze bevriend te raken. En laten we nieuwkomers niet alleen aan het woord laten uit een plichtmatige poging om aan diversiteit te doen. Want de nieuwkomer is net als iedereen een gelaagde identiteit. We kunnen ervoor kiezen om de nieuwkomer als hulpbehoevend en als bedreiging te blijven zien, maar we kunnen er ook voor kiezen om de ervaringen en inzichten van de nieuwkomer serieus te nemen in onze poging om grip te krijgen op de onzekere tijden waarin we leven.