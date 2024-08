Hoe duurzaam is spijkerbroekenmerk MUD Jeans nu echt?

In de vergaderzaal van Yousstex International, in het Oost-Tunesische Touza, hangen overal spijkerbroeken. In het midden van de ruimte, aan de muur, als denimhoes over het bankje bij de deur. Pal voor de broeken van MUD Jeans beginnen manager Sami Ben Mansour en zijn collega Laurent Herrgott, directeur van de wasserij van Yousstex, te vertellen. Dat MUD Jeans hielp bij het opzetten van de wasserij. Dat liefde voor het milieu de bedrijven bindt. Dat MUD Jeans aan al hun klanten de hoogste milieueisen stelt. Dat de denimindustrie de op één na vervuilendste industrie ter wereld is. Dat de productie van een spijkerboek gemiddeld 7000 liter water kost, inclusief de katoenproductie.

Onvermijdelijk komt het gesprek op het ernstige watertekort in Tunesië. Maar Yousstex doet het goed, benadrukt Herrgot. Hij spreekt met veel gevoel voor technisch detail – en voor de marketingwaarde van transparantie. ‘We werken met een gesloten watersysteem. Het opgevangen regenwater wordt steeds opnieuw gezuiverd en hergebruikt. De 5 tot 10 procent water die verdampt, compenseren we met kraanwater. Yousstex maakt regenwater schoon. We geven meer en schoner water aan de natuur terug dan we ontnemen.’