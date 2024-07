Maria Kofa (81) had nooit gedacht dat ze zich eenzaam zou voelen op haar idyllische Griekse eiland Poros. Maar sinds haar man Yiannis is overleden, slaapt ze met hun trouwalbum op zijn lege kussen. En nu is ze ook nog haar twee buurvrouwen kwijt. Niemand die nog kalimera (goedemorgen) zegt als ze ’s ochtends haar balkondeuren openslaat, geen praatje over het weer of wat ze gaat koken. ‘Dit is een bittere pil voor mij.’ En waarom? ‘Omdat de huiseigenaren meer willen verdienen met Airbnb.’

Al wekenlang krijgen Nederlandse televisiekijkers reclames van Airbnb in beeld. ‘Soms maakt een Airbnb je reis nog beter’, klinkt het dan. Want: ‘welke ouder wil in een hotelkamer tegelijk met zijn kleintje naar bed? In een Airbnb, kun je net zo laat opblijven als thuis! Terwijl je kind boven in een eigen bed slaapt.’

De online community waar je slaapplaatsen kunt verhuren aan reizigers, slaat wereldwijd aan. Sinds oprichters Brian en Joe in 2007 hun eerste...