Als mij op de basisschool werd gevraagd wat ik later wilde worden, antwoordde ik: miljonair. Het kleine beetje spaargeld dat ik had, zag ik terug als cijfers op een computerscherm. Het frustreerde me dat ik die cijfers niet kon veranderen. Gewoon een paar nullen extra intikken. Maar nee, dat kon niet: economische wetmatigheden. Ruim een decennium later zag ik de Tegenlicht-documentaire Geldscheppers. Daarin typt een man achter een scherm in een hoge toren van de Rabobank doodleuk een twee met zeven nullen, waarmee hij uit het niets twintig miljoen euro de wereld in tovert.

Commerciële banken als Rabobank en ING zijn verantwoordelijk voor bijna alle geldcreatie in ons economisch systeem. Mensen kloppen bij die banken aan voor leningen, om bijvoorbeeld een huis of fabriek te financieren. Vervolgens voeren mensen achter computers wat cijfers in, en poef! Ons geld is geboren. Zo komt bijna al ons geld de wereld in als schuld. En toch hebben schulden nogal een imagoprobleem.

Als tiener hielp ik mijn vader, zelfstandig boekhouder, met administratieve klussen. Zo moest ik bij een klant een paar dagen dozen vol dichte enveloppen openen, de rekeningen ordenen en het totale schuldbedrag uitrekenen. Wat begon met kleine geweigerde incasso’s van enkele tientjes eindigde door hoge incassokosten met enorme rekeningen. Schulden dien je immers terug te betalen. Toch?

Dat hangt er vanaf. Decennialang kregen Nederlandse studenten een basisbeurs. Tot het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd. Dat was een bezuinigingsmaatregel, nodig door een financiële crisis, veroorzaakt op Wall Street. Nu, zeven jaar later, wordt het leenstelsel alweer teruggedraaid en de basisbeurs weer ingevoerd. Door die willekeur wordt één generatie pechstudenten opgezadeld met een extra studieschuld van 18 miljard euro. Min 1 miljard euro compensatie.

Tegelijkertijd zijn de schuldenbergen van grote bedrijven als Shell en Nestlé sinds 2016 voor minstens 350 miljard euro verlicht door de Europese Centrale Bank. Met dank aan allerlei steunpakketten. Zo eenduidig is schuld dus niet. Wiens schuld is de schuld nu werkelijk? En komen we er ooit nog vanaf?

Vertrouwen

‘Schuld is eigenlijk een fantastische uitvinding,’ zegt Dirk Bezemer aan zijn bureau op de vijfde verdieping van het Duisenberg Gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij hoogleraar Economie van de Internationale Financiële Ontwikkeling is. ‘Schuld is hetzelfde als krediet, wat komt van het Latijnse credere: geloven. Als de bank jou krediet geeft, schenkt de bank je in feite vertrouwen. En met dat krediet accepteer jij een schuld.’

De totale schuldenberg van de wereld is nu drieënhalf keer zo groot als de gehele wereldeconomie.

Maar de laatste decennia is er iets bijzonders aan de hand, legt Bezemer uit. De hoeveelheid schulden is namelijk explosief toegenomen. Sinds de jaren zeventig is de verhouding tussen schuld en bbp van 100 naar 350 procent gestegen. De totale schuldenberg van de wereld is nu dus drieënhalf keer zo groot als de gehele wereldeconomie. De financiële crisis van 2008 was een kredietcrisis. Er waren te veel schulden die niet konden worden terugbetaald. Je zou denken dat we er sindsdien voor zouden hebben gezorgd dat de hoeveelheid schuld zou afnemen. Maar het tegendeel gebeurde: de totale wereldwijde schuldenberg is verdubbeld tot bijna 300 biljoen (300.000 miljard) dollar.

Financialisering

De almaar groeiende schuldenberg is inherent aan het kapitalisme, stelt Bezemer in Een land van kleine buffers (2020). De missie van kapitaal is altijd: zo hard mogelijk groeien. En dat gebeurt vooral met investeringen in financieel bezit: alles wat op financiële markten verhandeld wordt, bijvoorbeeld aandelen, opties, futures en andere derivaten, maar voornamelijk obligaties. Financieel bezit rendeert een stuk beter dan investeringen in reële dingen als fabrieken en technologische ontwikkelingen. En financieel bezit van de ene partij is ook altijd schuld of een andere verplichting van een andere partij.

‘Zo komt het,’ legt Bezemer uit, ‘dat geldcreatie door banken de laatste decennia steeds minder wordt aangewend voor investeringen in materieel, menselijk, maatschappelijk of natuurlijk kapitaal, maar vooral voor “investeringen” in vermogen – financieel kapitaal.’ Kredietverlening verschuift zo van productieve investering naar ophoping van vermogen.

De oorzaak van de schuldgroei, stelt Bezemer, is deze ‘financialisering’ van de economie. In een gefinancialiseerde economie is financieel bezit vergaren een doel geworden dat overal in de economie gaat gelden en dat prioriteit krijgt boven andere doelen. De hele economie volgt de logica van vermogensmarkten. ‘De groei van schuld en van allerlei andere financiële instrumenten is vooral ingezet om de prijzen van vermogenstitels (aandelen, obligaties, opties en andere kapitaalproducten, red.) op te stuwen. De economie zit gevangen in de feedbackloop van bezit en schuld.’ En de financialisering van de economie is een motor van ongelijkheid.

De schuldenberg is ook gegroeid door andere ontwikkelingen. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig begon de taartpunt van arbeid in de economie snel te slinken. Journalisten Sander Heijne en Hendrik Noten beschrijven dat proces uitgebreid in hun boek Fantoomgroei. Terwijl de economie groeide, stagneerden de lonen. De sociaaldemocratische deal, waarin arbeiders meeprofiteren van economische groei, is opgezegd.

Ongeveer tegelijkertijd met de stagnatie van de lonen zien we een liberalisering van financiële markten, waardoor het veel makkelijker wordt om steeds grotere leningen af te sluiten. De marketing voor die leningen wordt ook steeds agressiever. Het gat dat de achterblijvende lonen achterlaten, wordt steeds meer opgevuld met schulden.

Morele verwarring

In zijn boek Debt. The First 5000 Years (2011) onderzoekt antropoloog David Graeber het concept schuld, en de schijnbare vanzelfsprekendheid van het terugbetalen daarvan. Graeber woonde twee jaar in Madagaskar. Daar zag hij dat het gelukt was om malaria met goedkope middelen bijna volledig uit te bannen. En toen legde het IMF Madagaskar een bezuinigingsprogramma op, als voorwaarde voor hulp bij het terugbetalen van schulden aan banken op Wall Street. De overheid was gedwongen om het kosteneffectieve monitoringsprogramma van malaria weg te bezuinigen. Het gevolg was een heftige uitbraak waar tienduizend mensen aan stierven. Een uitbraak die dus voorkomen had kunnen worden.

Is het inlossen van een voor de balans van Citibank niet eens zo belangrijke schuld het verlies van tienduizenden mensenlevens waard? Je zou zeggen van niet, schrijft Graber. Maar als het op schulden aankomt, zeggen mensen toch vaak: ‘Surely one has to pay one’s debts.’

Het is een jaarlijks ritueel geworden dat het IMF Nederland op de vingers tikt over de toxisch hoge schuldenberg, die in de top vijf staat van de grootste private schuldenbergen ter wereld.

Ook binnen Europa heerst deze morele verwarring rond schuld. Tijdens de Eurocrisis werden Italianen gezien als verkwistende types waar spaarzame Nederlanders diametraal tegenover zouden staan. Zelfs Jeroen Dijsselbloem, destijds minister van Financiën en voorzitter van de eurozone, kon de stereotyperingen niet weerstaan: ‘Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna om hulp te vragen,’ zei hij in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Maar de totale schuldenberg van Nederland was hóger dan die van Italië, niet andersom. Het is een jaarlijks ritueel geworden dat de financiële waakhond van de wereld, het IMF, Nederland op de vingers tikt over de toxisch hoge schuldenberg van die o zo zuinige Nederlanders. De situatie is zo extreem dat Nederland al jaren in de top vijf staat van grootste private schuldenbergen ter wereld.

Wurggreep

Wiens schuld is de schuld nu werkelijk? Landen als Madagaskar zijn in de eerste plaats in de schulden beland doordat ze decennialang herstelbetalingen moesten doen aan voormalig koloniale overheersers als Frankrijk, om te compenseren voor het ‘verlies van de kolonie’.

Daarnaast zijn veel grote banken vanaf de jaren tachtig op zoek naar rendement afgereisd naar landen in het mondiale Zuiden om daar miljardenleningen aan dictators te slijten. Die miljarden werden vaak rechtstreeks overgeboekt naar de privérekeningen van die dictators in Zwitserland. Toen de rente snel begon te stijgen, konden de landen in de greep van de dictators niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Het IMF greep in en legde veel landen, waaronder Madagaskar, desastreuze bezuinigingsprogramma’s op. Zo houden rijke landen via internationale financiële organen als het IMF en de Wereldbank veel armere landen nog altijd in een financieel-economische wurggreep.

En dat heeft onder meer ecologische destructie tot gevolg. Verschillende studies laten een sterk verband zien tussen schuld en ontbossing in lage-inkomenslanden. In een zoektocht naar economische middelen om maar aan de schuldeis te kunnen voldoen, sneuvelen de natuur en het menselijk welzijn voor de bankbalansen in het rijke Noorden. Er is bijna geen land ter wereld waar bossen zo snel worden verwoest als in Madagaskar.

De morele verplichting dat je nu eenmaal je schulden moet terugbetalen, geldt voor de een meer dan voor de ander. De Europese Centrale Bank koopt sinds 2016 niet alleen schulden van Europese landen op, maar ook van grote bedrijven. In het kader van Quantitative Easing, een vorm van directe geldschepping door een centrale bank, en later het coronasteunpakket, heeft de ECB voor minstens 350 miljard aan schuldpapieren opgekocht van multinationals als Unilever, Nestlé, Shell en luxegoederenbedrijf LVMH, het concern dat onder meer Louis Vuitton-tassen verkoopt en dat eigendom is van de Franse miljardair Bernard Arnault, die met een vermogen van 160 miljard dollar rijker is dan Bill Gates.

Dat zijn schulden van winstgevende, private bedrijven die door een publieke instantie uit de markt worden gehaald. Deze schulden kunnen met een spreekwoordelijke pennenstreek van de balans verdwijnen, even makkelijk als de miljarden uit het niets de wereld in zijn getoverd.

Parasitair

De sterk gefinancialiseerde economie is steeds meer een blok aan het been van de samenleving, in plaats van een verrijking. ‘Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat de economie hierdoor mínder innovatief en productief wordt,’ zegt Bezemer. De financiële wereld voegt niet meer toe, maar roomt vooral welvaart van de samenleving af. We moeten met zijn allen steeds harder werken om de rijken steeds rijker te maken. Dat is geen politiek statement, maar een economische constatering van een internationaal gerenommeerde econoom.

‘Vermogenswinst is zoveel makkelijker dan werken voor je geld,’ aldus Bezemer. ‘Een toenemend deel van lonen en winsten moet besteed worden aan het onderhouden van de rendementen op vermogenstitels. Dat gebeurt door betalingen en afdrachten in de vorm van aflossing, rente en verzekeringspremies, en door de aankoop van aandelen, obligaties en derivaten. Er wordt, oneerbiedig gezegd, geld afgetapt.’ In de ecologie zou dit een parasitaire levensvorm genoemd worden.

‘Sommige mensen werken en verdienen hun inkomen, anderen maken er hun werk van dat inkomen af te romen,’ vertelt Bezemer. ‘Er is gewoon te veel schuld.’

Bezemer stelt in Een land van kleine buffers onomwonden: ‘Sommige mensen werken en verdienen hun inkomen, anderen maken er hun werk van dat inkomen af te romen. Er is gewoon te veel schuld. Er zijn te veel financiële transacties, er wordt te veel inkomen verkwanseld om de vermogensmarkten te doen groeien. We hebben onze financiële middelen hard nodig voor innovatie, werkgelegenheid en verduurzaming. Maar we sluiten veel ervan op in financiële vermogens.’

De gevolgen van financialisering zijn bijvoorbeeld te zien in de landbouw. Boeren in Nederland torsen samen een schuldenlast van dertig miljard euro mee. Hierdoor wordt de Nederlandse agrarische industrie gekenmerkt door ‘ondernemerslandbouw’. Met grote kredieten worden vee, voer en mest ingekocht om meer kilo’s tegen lagere kosten te produceren en daarmee de bank terug te kunnen betalen. Kort gezegd: om met geld meer geld te maken. Zo speelt de steeds sterker wordende greep van de financiële sector een belangrijke rol in de biodiversiteitscrisis. Boeren in deze wurggreep moeten aan monoculturen doen, veel pesticiden gebruiken en overbemesten, om maar genoeg te produceren om de bank tevreden te stellen.

Structurerend element

Schuld is steeds meer het zwaartepunt van het kapitalisme geworden. Dat geldt ook op individueel niveau. De rol van de bank bij het aanschaffen van een huis was vroeger een stuk kleiner. Inmiddels werken mensen steeds harder om maar een hypotheek te mogen krijgen van de bank, om een dak boven het hoofd te hebben en vervolgens de rest van hun leven bezig zijn met afbetalen van hypotheek en/of studieschuld. Minder werken kan niet, want de schulden moeten worden terugbetaald.

Steeds meer dicteren schulden hoe wij leven. ‘Schuld is een heel structurerend element geworden,’ zegt Bezemer. ‘Onderzoek laat ook zien dat mensen met een hoge hypotheekrente meer werken dan ze eigenlijk zouden willen, om maar aan die schuldverplichtingen te kunnen voldoen.’ De schuldenberg van Nederlandse huishoudens is verreweg de grootste van de hele eurozone.

Ook op systemisch niveau werken schulden structurerend. Moet een land als Griekenland zoiets elementairs als de watervoorziening privatiseren? Moet de natuur daar plaatsmaken voor mijnbouw? Wanneer mogen mensen er stoppen met werken? Moet het land de gezondheidszorg kapot bezuinigen of niet? Dat zijn steeds minder democratische aangelegenheden waar een gemeenschap samen over besluit. Het antwoord hangt steeds meer af van het oordeel van anonieme, grensoverschrijdende financiële markten – en is meestal niet in het voordeel van menselijk of planetair welzijn.

Klimaatschuld

De schuldencrisis die in Griekenland en andere Zuid-Europese landen tot de uitverkoop en uitholling van publieke voorzieningen heeft geleid, illustreert hoe schuldencrises in hoge mate bepalen hoe ons leven vorm krijgt.

En de volgende schuldencrisis staat alweer om de hoek, stellen de Wereldbank, het IMF en anderen. Ditmaal in het mondiale Zuiden – met een speciale rol voor klimaatontwrichting. Het systeemrisico zit namelijk vooral in de combinatie van hoge schulden, klimaatontwrichting en ecologische verwoesting. Dit zorgt voor een zichzelf versterkende cyclus, waarbij de landen die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatcrisis het eerst met de destructieve gevolgen ervan te kampen hebben. Ze moeten zichzelf ertegen beschermen en hun land eraan aanpassen, wat heel veel geld kost. Maar juist klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling komen niet van de grond, omdat ze nu al harde klappen krijgen door klimaatrampen die de magere budgetten opslokken.

Er zou bij onderhandelingen over schuld veel meer gekeken moeten worden naar klimaat- en duurzaamheidsrisico’s.

Neem Mozambique, het op zes na armste land op aarde. In 2019 werd het geraakt door een uitzonderlijke reeks cyclonen die elkaar in hoog tempo opvolgden. Duizend mensen kwamen om en de schade bedroeg meer dan 800 miljoen dollar. En dat terwijl ze daarvoor al bijna bezweken onder grote hoeveelheden schuld, voor een deel afkomstig van leningen die de overheid niet kenbaar had gemaakt. En toen moest de pandemie nog komen.

Steeds meer academici stellen vast dat schuldverplichtingen landen in het mondiale Zuiden in de weg staan om in de onmiddellijke behoeftes van hun inwoners te voldoen en om zich te beschermen tegen klimaatrampen – laat staan dat ze kunnen investeren in duurzaamheid om klimaatontwrichting en ecologische verwoesting tegen te gaan. Bij schuldonderhandelingen zou daarom veel meer moeten worden gekeken naar klimaat- en duurzaamheidsrisico’s, en moeten de noodzakelijke investeringen hiervoor volledig meegenomen worden in het proces.

Overtollige consumptie

En zo is er de laatste tijd een stroom aan voorstellen om de gevaarlijke cocktail van schulden en klimaat aan te pakken. Allemaal roepen ze op de een of andere manier rijke landen en particuliere schuldeisers op om schuldverlichting aan te bieden, zodat landen deze fondsen kunnen gebruiken om af te stappen van fossiele brandstoffen, zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, of een financiële beloning te krijgen voor de natuurlijke rijkdom die ze al beschermen.

Het is cru dat rijke landen doen alsof ze als een soort barmhartige samaritanen de armste landen een helpende hand aanreiken. Rijke landen zijn verantwoordelijk voor 92 procent van alle broeikasgassen die zijn uitgestoten door overtollige consumptie (consumptie die de primaire levensbehoeften overstijgt), schrijft wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Het Noorden heeft dus een grote klimaatschuld te vereffenen met het mondiale Zuiden.

De groeiende schuldenbergen tappen dus niet alleen geld af van werkenden, ze zorgen ook voor instabiliteit, groeiende ongelijkheid en verwoesting van ecosystemen. De vraag waarom dit inzicht niet leidt tot beleid in algemeen belang vindt Dirk Bezemer nogal naïef. ‘Het antwoord is immers overduidelijk: er wordt enorm veel geld verdiend op die uitgedijde financiële markten.’

Kwijtschelding

Het verkleinen van de financiële markten en het omlaag brengen van die immense schuldenberg komt uiteindelijk namelijk neer op het wegstrepen van financieel bezit. ‘Daar zit het vermogende deel van de maatschappij natuurlijk niet op te wachten. Het terugbrengen van schulden is daarom tot nu toe politiek onhaalbaar. De lobby van de financiële sector is aantoonbaar sterker dan welke andere lobby ook.’

Maar het is niet alleen de lobby. Zodra het over schuldkwijtschelding gaat, roepen veel mensen moord en brand; afspraken dien je na te komen, schulden dien je terug te betalen. En daarmee basta.

‘Bij schuldproblemen is het logisch ook te kijken hoe de kredietverstrekker een aandeel kan hebben in de oplossing door een deel van de pijn te nemen.’

Zo makkelijk ligt het volgens Dirk Bezemer niet. ‘De verantwoordelijkheid voor de schuld ligt immers ook bij de kredietverstrekker. Daarom ontvangt men rente: hoe riskanter de lening, hoe hoger de premie die men ontvangt om dat risico te nemen. Bij schuldproblemen is het dus logisch ook te kijken hoe de kredietverstrekker een aandeel kan hebben in de oplossing door een deel van de pijn te nemen.’

Gouden bergen voor de lucky few

We geloven graag dat Nederland een van de meest progressieve en egalitaire landen ter wereld is. Niets blijkt minder waar. Volgens de Wereldbank kent Nederland de grootste vermogensongelijkheid ter wereld.

En de gouden bergen voor de lucky few komen niet uit de lucht vallen. De schuld van de een is het financieel bezit van de ander. De gigantische schuldenberg wereldwijd en de ongekende vermogensongelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Schuldkwijtschelding zou een soort resetknop kunnen zijn. Al bijna vijfduizend jaar wordt massale schuldkwijtschelding ingezet als herstart voor maatschappelijke verhoudingen. Het gebeurde al in Babylonië, in het Sumerische rijk en bij de Oude Grieken. Schulden werden vaak bijgehouden op leistenen en kleitabletten. Om de schulden kwijt te schelden, werden de leistenen gewist, waarna iedereen met een schone lei verder kon. Zo werden onevenwichtige maatschappelijke verhoudingen aangepakt.

Tegenwoordig zou de staat de schulden digitaal van de publieke balansen kunnen verwijderen. Bij private schuldeisers kan de overheid een ‘herstructurering’ van de schulden bemiddelen of afdwingen, waardoor de schuldeisers een (groot) deel van de schulden op hun digitale balansen moeten afschrijven. Zoiets zou niet alleen de vermogensongelijkheid binnen landen als Nederland resetten, maar ook de ongelijke verhoudingen tussen de rijke landen in het Noorden en landen in het mondiale Zuiden een herstart geven.

Achilleshiel

Schuld is de achilleshiel van het kapitalisme, zegt econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin. Niet alleen omdat de steeds heftigere schuldencrises het hele financieel-economische systeem van de wereld steeds instabieler maken, maar ook omdat schuld een krachtig wapen kan zijn. Dat stellen ook de oprichters van de Debtors’ Union, een vakbond voor mensen in de schulden. Debtors’ Union is net als het Debt Collective voortgekomen uit de protestbeweging Occupy Wall Street. In hun gezamenlijke manifest Can’t Pay, Won’t Pay (2020) pleiten ze voor gezamenlijke economische ongehoorzaamheid. Ze halen inspiratie uit de woorden van de Amerikaanse oliemagnaat J. Paul Getty, die stelt: ‘If you owe the bank $100, that’s your problem. If you owe the bank $100 million, that’s the bank’s problem.’ Als gewone mensen hun krachten bundelen, staan ze sterker.

De vakbondsleden zijn in schuldstaking gegaan door geen rente en aflossing meer te betalen. Met succes. Het Amerikaanse Congres schold twee miljard dollar aan schulden kwijt, waardoor tienduizenden mensen die geketend waren aan torenhoge studieschulden in één keer van hun schulden af waren.

Het economische en politieke machtsspel waarop individuen nauwelijks invloed denken te hebben, lijkt toch beïnvloedbaar – mits je je verenigt met anderen.

De Nederlandse actiegroep #NietMijnSchuld roept mensen op om mee te doen aan een terugbetaalprotest, om op te staan tegen de studieschulden van in totaal 18 miljard euro waarmee studenten onder het leenstelsel zijn opgezadeld. ‘Het kabinet komt pechstudenten “tegemoet” met duizend euro schuldenverlichting. Leuk bedoeld, maar eerlijk is anders,’ schrijft de actiegroep bij de petitie. Met het terugbetaalprotest maken studenten wekelijks 1 eurocent over aan Dienst Uitvoerend Onderwijs, als aflossing voor hun schuld. Dat zorgt voor een chaotische financiële huishouding bij DUO. Zo wil men druk uitoefenen op onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Het economische en politieke machtsspel waarop individuen nauwelijks invloed denken te hebben, lijkt toch beïnvloedbaar – mits je je verenigt met anderen.

Economische ongehoorzaamheid

Schuldkwijtschelding – of ‘herstructurering’, zoals het dan waarschijnlijk zal worden genoemd vanwege de politieke gevoeligheid ervan – zal misschien niet eens voortkomen uit een of ander gevoel van onrecht. Het is volgens Bezemer bijna onvermijdelijk: ‘Wie een paar stappen doordenkt, ziet dat private schulden in rijke landen in de meeste scenario’s de komende jaren zó groot gaan worden of dat nu al zijn geworden, dat gecoördineerde afschrijving welhaast onvermijdelijk wordt. Een golf van afschrijvingen zal sowieso moeten plaatsvinden. Het helpt enorm om een schuldenherschikking en afschrijving snel te doen.’

Want de tijd tikt door. In de komende paar jaar moeten de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis een halt toegeroepen worden, waarbij schuld belangrijk is. Mensen verenigd in associaties kunnen een grote rol spelen in het versnellen van de toch onvermijdelijke schuldkwijtschelding. Economische ongehoorzaamheid, zoals de schuldstaking van de Debtors’ Union, is een van de manieren om het proces aan te jagen. En hoe groot en intimiderend schuldkwijtschelding ook klinkt, uiteindelijk gaat het om cijfers op een scherm, die op dezelfde eenvoudige wijze kunnen worden veranderd als ze de wereld in zijn getoverd: met een druk op een knop.