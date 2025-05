Efficiënt leven

Tot mijn grote opluchting hoef ik niet meer zelf na te denken. Dat was de laatste horde op het pad naar mijn nieuwe leven, en ook die heb ik nu moeiteloos genomen. Bij het schrijven van die woorden wist ik even niet meer zeker of ik het zo correct formuleerde, dus googlede ik: ‘horde nemen’. En zie daar: de nieuwe AI-functie van de zoekmachine begint me prompt uit te leggen hoe je de uitdrukking ‘horde nemen’ gebruikt. Ik hoef niet langer eigenhandig de gewenste informatie bij elkaar te zoeken als een of andere holbewoner. Laat de computer dat maar voor me doen.