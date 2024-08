Eerst de wolf, nu de lynx: kan de kat terugkeren naar Nederland?

Nee, een wilde lynx heeft Leo Linnartz nooit gezien. ‘Helaas niet’, voegt de ecoloog van ARK Rewilding daar aan toe.’ Dat is bepaald geen verrassing. De lynx wordt niet zonder reden ‘de geest van het woud’ genoemd. ‘Hij kan zich goed verstoppen’, zegt Linnartz. ‘Hij heeft een prachtige schutkleur en is erop gebouwd onzichtbaar te blijven, zodat hij vanuit een hinderlaag een prooi kan bespringen.’

De lynx is de grootste katachtige van Europa. Het is een elegant en tegelijkertijd een tikkeltje clownesk ogend dier. Met hoge poten, een korte staart, lange bakkebaarden en speelse, zwarte kwastjes aan het uiteinde van de oren. Qua formaat is hij vergelijkbaar met een middelgrote familiehond als een labradoodle.

Tijdens de middeleeuwen leefden lynxen vrijwel overal op het Europese continent. Maar door de jacht, het verdwijnen van bosgebieden en prooidieren kwamen ze in de jaren vijftig van de vorige eeuw alleen nog voor in Scandinavië, de Baltische Staten, de Balkan en Centraal-Europa. Sindsdien werpen herbebossings- en herintroductieprojecten hun vruchten af: in onder meer Duitsland en Frankrijk zijn weer lynxenpopulaties aanwezig. Die breiden zich langzaam uit richting andere landen.

In België leeft sinds 2020 een lynx in de Semoisvallei, in de Ardennen. Volgens het Belgische WWF worden er in Noordoost-België, dicht bij de grens met Limburg, al sinds de jaren negentig (onbevestigde) waarnemingen gedaan. Bovendien leven er weer lynxen in het Duitse Nationaal Park Eifel, vlak bij het Drielandenpunt. En in 2023 werd in Duitsland een lynx gespot op 20 kilometer van Winterswijk.

Ecoloog Linnartz heeft er daarom vertrouwen in: ergens in de komende decennia zal de lynx ook Nederland weer aandoen. Eerst als gast en uiteindelijk als permanente bosbewoner. Liesbeth Bakker, buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology aan Wageningen University & Research, denkt dat het sneller kan gaan: ‘Binnen tien jaar, dat zou me niets verbazen.’

‘Een dilemma’

Dan zou er naast de wolf nog een grote carnivoor terug zijn in Nederland. Alleen heeft de wolf de weg bepaald niet geplaveid voor de lynx. Aanvallen op schapen, huisdieren en een meisje in Den Treek – zij werd ‘zeer kort’ gebeten, volgens haar ouders – hebben het draagvlak voor de wolf aangetast: in 2020 was 57 procent van de Nederlanders pro-wolf, in 2023 was dat nog 42 procent, blijkt uit een onderzoek van Motivaction.

Vorig jaar noemde de toenmalig minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal (VVD), de mogelijke terugkeer van de lynx ‘een dilemma’. Ja, het is mooi dat inheemse diersoorten terugkeren, schreef ze in antwoord op Kamervragen, maar de aanwezigheid van grote roofdieren ‘roept de angst op bij burgers dat zij kunnen worden aangevallen en angst bij dierhouders dat hun dieren gedood kunnen worden’.

Roofdieren als lynxen dragen bij aan ‘de ecologie van de angst’.

Sentimenten over de wolf worden bij voorbaat al op de lynx geprojecteerd. Jammer en onnodig, vindt Linnartz, omdat roofdieren als lynxen een positief effect hebben op de natuur. Zo zorgen ze ervoor dat de wildstand niet explodeert. Lynxen eten het liefst reeën. Daar zijn er ongeveer 100.000 van in Nederland. In 2017, 2018 en 2019 werden er jaarlijks 16.000 reeën afgeschoten in het kader van verkeersveiligheid, becijferde Animal Rights.

En roofdieren als lynxen dragen bij aan wat Linnartz ‘de ecologie van de angst’ noemt. Dat houdt in dat herbivoren zich anders gaan gedragen zodra er roofdieren in de buurt leven. Herten zijn meer op hun hoede en mijden risicovolle plekken, omdat ze weten dat daar een lynx in een hinderlaag kan liggen. Daardoor neemt de graasdruk lokaal af, waardoor meer plantensoorten de kans krijgen om te groeien en een heterogener landschap ontstaat, dat biodiverser is.

Geanonimiseerd busje

De positieve invloed die roofdieren op de natuur hebben, verdwijnt uit beeld zodra mensen zich bedreigd voelen. Wil je dat bij de lynx voorkomen, dan moet de landelijke overheid de teugels stevig in handen nemen en beleid ontwikkelen, zegt Gerda van Dijk, lid van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), die het ministerie van LVVN adviseert.

‘We hebben veertien jaar een overheid gehad die bij alles dacht: we lossen het wel op zodra het écht een probleem is’, zegt Van Dijk. ‘De wolf is daar een voorbeeld van.’ Wolven waren namelijk niet plotsklaps in Nederland. Bakker kan zich herinneren dat er in de jaren zeventig al gefilosofeerd werd over de wolf in Nederland. Linnartz en ARK Rewilding begonnen zo’n vijftien jaar geleden al te ‘roepen dat de wolf kan terugkeren naar Nederland’.

‘Ze zijn hier niet in een geanonimiseerd busje heengebracht. Ze zijn zelf aan komen lopen’, zegt Bakker. ‘Ik zeg wel eens dat de ecologie een heel complex werkveld kan zijn, omdat het gaat over de interactie tussen allerlei soorten. Maar dit is een voorbeeld van iets wat niet complex is: als je stopt met dieren afschieten, dan komen ze vanzelf terug.’

En zo geschiedde. Het eerste wat de overheid jaren geleden had moeten doen, zegt Van Dijk, is een visie formuleren. ‘Hoe willen we samenleven met de wolf? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat confrontaties tussen mens en wolf zo weinig mogelijk plaatsvinden? Dan kan je zeggen: de hoge beschermingsstatus die de wolf nu heeft, is lastig in een dichtbevolkt land als Nederland.’ Zo’n visie werd echter niet geformuleerd. Het wolvenbeleid werd naar de provincies overgeheveld, omdat die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer.

Huidig beleid is voornamelijk ‘instrumenteel’, zegt Van Dijk. De provincies zorgden voor een ‘wolvenplan’ tegen probleemwolven en voor vergoedingen voor veehouders die dieren verliezen door wolven. ‘Maar er is geen aandacht voor de vraag wat een wolvenaanval met iemand doet’, zegt ze. Een agrariër die doodgebeten schapen op zijn land vindt, is met recht aangeslagen of bang. Daar moet de landelijke overheid wat mee. ‘Het gaat om een gevoel van onveiligheid. Dat kan je niet decentraal oplossen, de wolf heeft geen boodschap aan grenzen.’

Herkansing

Gezien het gepolariseerde maatschappelijke debat kun je rustig stellen dat de integratie van de wolf in Nederland voorlopig is mislukt. De lynx biedt mogelijk een herkansing, al moet de groenstructuur dan wel worden verbeterd. Want het leefgebied voor lynxen in ons land is vrij klein en versnipperd. Het moet worden verbonden met een netwerk van andere lynxenpopulaties in West-Europa, vindt ecoloog Linnartz. Bijvoorbeeld door middel van corridors en ecoducten. ‘Als we natuurgebieden met elkaar kunnen verbinden, dan wordt Nederland weer een lynxenterritorium.’

Hoogleraar Liesbeth Bakker heeft er meer geloof in: ‘Waarom zouden lynxen niet hiernaartoe kunnen lopen? Ik denk dat ze tot meer in staat zijn dan wij denken.’ De lynx die in de Belgische Semoisvallei bivakkeert, komt waarschijnlijk uit de Vogezen of het Paltserwoud. Dat betekent dat het dier bijna 200 kilometer heeft afgelegd om een territorium te claimen – Maastricht is hemelsbreed zo’n 120 kilometer van de Semoisvallei.

Er zijn hele volksstammen die geen flauw benul hebben wat een lynx is.’

Wil de integratie van de lynx ietwat vlotter verlopen dan die van de wolf, dan moet de overheid nu al beginnen met voorbereidingen, zegt Van Dijk van de Raad voor Dieraangelegenheden. Met kijken welke gebieden geschikt zijn voor de lynx, het verzamelen van informatie en die vast verspreiden. In een advies over samenleven met de wolf uit 2024 schrijft de RDA niet alleen dat de landelijke overheid een visie moet formuleren en íets moet doen – ‘niets doen is geen optie’, zo is te lezen in het rapport –, maar ook dat betrouwbare informatie cruciaal is. Van Dijk: ‘Anders gaan mensen zelf op zoek naar informatie en wordt Facebook een informatiebron.’

Lynxen en wolven zijn weliswaar beide carnivoren, zegt Bakker, maar daar houden de gelijkenissen zo’n beetje op. De een is een poes, de ander een hond. Lynxen zijn kleiner en schuwer dan wolven, minder opportunistisch ook. Bovendien leven lynxen solitair en pakken ze volgens Linnartz minder snel een schaap vanwege hun dieetvoorkeur: het ree. De Rijksoverheid en LTO verwachten dat maatregelen die afdoende zijn om wolven te weren ook voor de lynx werkzaam zijn.

Op papier vormt de lynx dus een minder grote splijtzwam dan de wolf. Zaak is dan wel dat de landelijke overheid hier duidelijk en tijdig over communiceert. Bakker: ‘Er zijn hele volksstammen die geen flauw benul hebben wat een lynx is. Die zullen het zien als een ontsnapt dierentuinbeest.’

Informatiecentrum

Omdat de lynx zich nog niet permanent in Nederland heeft gevestigd, zoals de wolf, heeft de landelijke overheid nog tijd om maatregelen te nemen. Ook LTO vindt dat de overheid zich moet voorbereiden op de lynx, laat zij weten in een schriftelijke reactie. De land- en tuinbouworganisatie hoopt dat de landelijke overheid de ‘risico’s’ in kaart brengt en aangeeft welke maatregelen nodig zijn. Ook wil LTO dat die getoetst worden op ‘effectiviteit, onbedoelde bijeffecten en betaalbaarheid’.

Waar Linnartz, Bakker en Van Dijk het unaniem over eens zijn is dat de landelijke overheid proactief betrouwbare informatie over het dier moet verspreiden. ‘Er wordt nu nagedacht over een landelijk informatiecentrum over de wolf’, zegt Linnartz. ‘Ik zou er een groot voorstander van zijn als dat centrum over álle predatoren informatie gaat bieden – over alle wilde dieren eigenlijk. Als mensen een slang, wisent, wolf of wilde kat tegenkomen, dan kunnen ze daar betrouwbare informatie vinden.’

‘Verder is het belangrijk dat de overheid emoties serieus neemt’, zegt Van Dijk. ‘Als iemand bang is, helpt het niet als een deskundige beweert dat lynxen of wolven elders in Europa nooit mensen aanvallen. Ratio helpt maar weinig. Je moet vragen: waarom ben je bang? Vaak is dat omdat mensen niet weten wat ze moeten doen als ze zo’n dier tegenkomen. In Canada staan bijvoorbeeld overal gele bordjes waarop staat: you are in bear country. En daar staat onder: als je een beer tegenkomt, doe dit of doe dat, en doe dit niet.’

Hoogleraar Bakker pleit, zoals een academicus betaamt, voor meer onderzoek. Want lynxen zijn weliswaar uitgebreid onderzocht, maar in gebieden waar ze nooit zijn uitgestorven, bijvoorbeeld in Centraal- en Oost-Europa. Niet in de Nederlandse context. ‘Veel dieren kunnen zich behoorlijk goed aanpassen aan omstandigheden. Stel dat lynxen alles te kiezen hebben, dan kiezen ze een groot, ongerept woud. Maar als dat niet voorhanden is en een jong dier zoekt toch een territorium, dan maken ze misschien andere keuzes.’ Dat kan betekenen dat lynxen in Nederland mogelijk andere landschapsvoorkeuren ontwikkelen – wat voor beleidsmakers handig is om te weten.

Toch is het positief dat de wolf terug is in Nederland en de lynx mogelijk volgt, benadrukt Bakker. ‘Het betekent dat dieren kunnen terugkeren naar ons intensief gebruikte, door mensen gedomineerde landschap. Dat geeft hoop. We kunnen als mensen heel veel schade aanrichten, maar de aanwezigheid van lynxen ook weer mogelijk maken. Het ligt écht in onze handen.’